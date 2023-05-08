Суда с двумя огромными звездами прошли по Неве в честь 10-го чемпионства «Зенита»

В честь 10-го чемпионства «Зенита» по Неве прошли суда с двумя огромными звездами.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура Мир (3:2).

Клуб стал чемпионом страны в 10-й раз в истории и получил право нанести на эмблему вторую звезду.

В честь этого по Неве прошли суда, каждое из которых несло огромную звезду.

«Мы сделали это!» – написал телеграм-канал «Зенита», опубликовавший видео.

Скриншот: телеграм-канал «Зенита»

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️