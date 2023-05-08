Суда с двумя огромными звездами прошли по Неве в честь 10-го чемпионства «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Футбол

В честь 10-го чемпионства «Зенита» по Неве прошли суда с двумя огромными звездами.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» в матче 26-го тура Мир РПЛ (3:2).

Клуб стал чемпионом страны в 10-й раз в истории и получил право нанести на эмблему вторую звезду.

В честь этого по Неве прошли суда, каждое из которых несло огромную звезду.

«Мы сделали это!» – написал телеграм-канал «Зенита», опубликовавший видео.

Скриншот: телеграм-канал «Зенита»

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд! ⭐️⭐️

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56 комментариев

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igls54
Суда, наверное. Судно, обычно, у больного под кроватью
+41
-7
+34
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ГЕНПЛАН
Судна))
+38
-9
+29
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Mark Andre Ter Shtegen
Туда)
+18
0
+18
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Виктор
Ответ D-eisler@yandex.ru
Зенит конечно заранее подготовились. Знали же что соперник легкий и автобус покрасили и форму сделали золотую.. ну сильно короче
Автобус до этого четыре года в золоте был.
+18
-3
+15
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Evgeny Trifonov
Спортс ну серьёзно? про графику, анимацию, спецэффекты что нибудь слышали? ну видно что не настоящее. Зачем людей вводить в заблуждение?
+14
-3
+11
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BigLebowski
Про CGI графику на спортсе еще не слышали, понимаю.
+10
-1
+9
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D-eisler@yandex.ru
Зенит конечно заранее подготовились. Знали же что соперник легкий и автобус покрасили и форму сделали золотую.. ну сильно короче
+17
-10
+7
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Nogoi89
Круто! Молодцы!
+10
-6
+4
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evgen7806
Круто! Всех с победой!!!!
+5
-1
+4
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ЛексЛютый
Ответ Evgeny Trifonov
Спортс ну серьёзно? про графику, анимацию, спецэффекты что нибудь слышали? ну видно что не настоящее. Зачем людей вводить в заблуждение?
Для срача самое то, комментарии нужные уже на месте.
+3
0
+3
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Дмитрий9779
https://m.vk.com/video-148235461_456303643
+3
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ЛексЛютый
Может скажем им уже, пацаны?
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Dmitriy
Видео в студию
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Сергей Орлов
Ответ Skotinas
Комментарий удален пользователем
Во множественном числе будет "суда".
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theDoctor
Лол, это CGI ролик
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Рома Конаков
Надо написать " Звезда СЕМАКА "
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Dmitry Web
Ну вот и достаточно. Пора сворачиваться
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Owen_the_Simple
Ответ Atsuktuvas
Еще было бы красиво запустить над городом дроны со звездами.
На мивину зарабатываешь?
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Спартак сила
кукуяны как вам такие чемпионства?
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amadeus_amadeus
Ответ Мукунку хороший
Народ в квартирах от холода мёрзнет.. а эти буржуи всё кораблики запускают)
🤡
+2
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dimitrii36
суда не будет, ибо в глаза, всё божья роса
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Skotinas
Ответ igls54
Суда, наверное. Судно, обычно, у больного под кроватью
Комментарий удален пользователем
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Игорь Новиков
Ответ Skotinas
Комментарий удален пользователем
Называют, но множественное число - суда, а не судна. igls54 прав.
+4
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igls54
Ответ Игорь Новиков
Спасибо, поправили
Молодцы :)
+2
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Evgeny Trifonov
Ответ Master Slova
как раз видно что настоящее
могу посоветовать только окулиста, если бы это было по-настоящему весь интернет был завален фотографиями от прохожих и туристов, а этого нет. Одно видео в официальном телеграмме.
+1
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