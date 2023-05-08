Защитник «Спартака» Денисов о цели в РПЛ: «Стать вторыми»

Теги Спартак премьер-лига Россия Р-Спорт Даниил Денисов Футбол

Даниил Денисов заявил, что «Спартак» намерен финишировать вторым в Мир РПЛ.

Защитник красно-белых высказался после матча с «Зенитом» (2:3).

«Обидно, что так проиграли. Мы должны двигаться дальше, у нас впереди еще четыре матча.

В этом сезоне первое место мы уже не заняли, соответственно, максимальная цель сейчас – стать вторыми», – сказал Денисов.

«Спартак» опустился на 4-е место по итогам тура, «Ростов» – на 3-е, ЦСКА поднялся на 2-е

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22 комментария

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Bashibuzuck
Это же можно озвучить и как задачу на следующий сезон😁
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SMART789
5 тур чемпионство
20 тур обыграть Зенит хотя бы раз
30 тур вот бы стать вторыми
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Юрий Кечко
Ответ Эмырхан Амиров
Это позор с твоих уст,,, звучит 😵. Вы вы всегда будете вторыми и это для вас золото будет 👎
Всегда вторыми это очень оптимистично для команды которая да последние 5 лет была :5,7,10
+5
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Юрий Кечко
Если Денисова на поле не будет шансы резко возрастут
+3
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Алексей Иванов
Цели можно менять после каждого тура..
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Lux_Vid Александров
Ответ Bashibuzuck
Это же можно озвучить и как задачу на следующий сезон😁
Я думал это просто девиз Спартака в 21 веке. Быть вторыми (хотелось бы)
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Остап Бендер
Приемлемо
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Фут.Боль
Сказал был, что хотим стать вице-чемпионами. Ну красиво же звучит и слово чемпион есть.
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Мареску
С такими защитниками как денисов и жора "болтунишка" джикия в топ-5 попасть уже хорошо.
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Ramon Mercader
Главное - системный подход, каждый сезон ставится такая амбициозная задача. Не всегда получается, но, слава Зареме, периодически получается.
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Эмырхан Амиров
Это позор с твоих уст,,, звучит 😵. Вы вы всегда будете вторыми и это для вас золото будет 👎
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Иван Правспарт
Не вторыми, наша цель взять серебро.
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nikolakovalenko@mail.ru
А что есть ещё какие-то варианты.
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T622222
Прекрасное желание, но по этому году 4
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ТрактоПоктер
Цель у Спартака одна была:
Всеми силами не допустить чемпионства Зенита в матче с ними ....
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Анатолий Юранов
Дениску-во вторую лигу!
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Борис Громов
российская адаптация арсенала и четвертого места
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Спартак Уокер
Согласен серебро на этот сезон вполне выполнимая цель
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Алексей Иванов
Цели можно менять после каждого тура....
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