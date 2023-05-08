Защитник «Спартака» Денисов о цели в РПЛ: «Стать вторыми»
Даниил Денисов заявил, что «Спартак» намерен финишировать вторым в Мир РПЛ.
Защитник красно-белых высказался после матча с «Зенитом» (2:3).
«Обидно, что так проиграли. Мы должны двигаться дальше, у нас впереди еще четыре матча.
В этом сезоне первое место мы уже не заняли, соответственно, максимальная цель сейчас – стать вторыми», – сказал Денисов.
«Спартак» опустился на 4-е место по итогам тура, «Ростов» – на 3-е, ЦСКА поднялся на 2-е
20 тур обыграть Зенит хотя бы раз
30 тур вот бы стать вторыми
Всеми силами не допустить чемпионства Зенита в матче с ними ....