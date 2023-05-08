Защитник «Спартака» Денисов о цели в РПЛ: «Стать вторыми»

Даниил Денисов заявил, что «Спартак» намерен финишировать вторым в Мир РПЛ.

Защитник красно-белых высказался после матча с «Зенитом» (2:3).

«Обидно, что так проиграли. Мы должны двигаться дальше, у нас впереди еще четыре матча.

В этом сезоне первое место мы уже не заняли, соответственно, максимальная цель сейчас – стать вторыми», – сказал .

«Спартак» опустился на 4-е место по итогам тура, «Ростов» – на 3-е, ЦСКА поднялся на 2-е