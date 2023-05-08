Маслов о 2:3 от «Зенита»: «Спартак» явно не уступал, отыгрался в меньшинстве, не давал ничего создать и пропустил нелепый гол»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Павел Маслов Футбол

Павел Маслов считает, что «Спартак» явно не уступал «Зениту» (2:3) в матче Мир РПЛ.

«Не хочу говорить по горячим следам. Считаю, что мы явно не уступали «Зениту», отыгрались в меньшинстве, не давали ничего создать и пропустили нелепый гол.

Мы пытались абстрагироваться от разговоров, что это может быть чемпионский матч. Понимали, что это просто матч «Зенит» — «Спартак». Это всегда большая вывеска, вне зависимости от информационной подоплеки», — сказал защитник «Спартака».

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74 комментария

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Зелёный гопник
Любой свисток в пользу Зенита, так это : « Кукуян себе новую квартиру в СПб получил видимо от Газпрома».
Свисток в пользу Спартака где сомнительный пенальти: « Кукуян хорош, видимо ещё не зачислили кэш».

Так вы определитесь уже Спартачи😅
+85
-26
+59
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Юрий Кечко
Ответ Petr Denisov
Да, вы правы, Зенит без помощи судеек никакой. Его последние за 10 лет выступления в еврокубках тому доказательство. Живите с этим дальше.
Выступления в еврокубках за указанный тобой период
Ну че балбесина , кому там с чем жить то надо ?))

Зенит

2011/12 - 1/8 ЛЧ
2012/13 - 1/8 ле
2013/14 - 1/8 ЛЧ
2014/15 - 1/4 ле
2015/16 - 1/8 ЛЧ
2016/17 -1/16 ле
2017/18 - 1/8 ле
2018/19 - 1/8 ле
2019/20 4 место в группе
2020/21 4 место в группе
2021/22 - 1/16 ле

Спартак

2011/12 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2012/13 4 место в группе лч
2013/14 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2014/15 не участвовали
2015/16 не участвовали
2016/17 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2017/18 - 1/16 ле
2018/19 4 МЕСТО ГР.ЛЕ
2019/20 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2020/21 не участвовали
2021/22 1/8 ле(дальше исключили )
+28
-4
+24
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KOT_B_yHTAX
Ну словно фаворит доминировал весь матч, а тут нелепица какая то случилось и тушинский чемпион поплыл) пхахах
+40
-17
+23
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Hong Kil
Как можно "явно не уступать" с трёшкой в свои ворота?
+28
-11
+17
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Валерий Охотин
Ответ Hong Kil
Как можно "явно не уступать" с трёшкой в свои ворота?
Зато достойно, это же не 1:7.
+21
-5
+16
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freeman123
Ответ Зелёный гопник
Любой свисток в пользу Зенита, так это : « Кукуян себе новую квартиру в СПб получил видимо от Газпрома». Свисток в пользу Спартака где сомнительный пенальти: « Кукуян хорош, видимо ещё не зачислили кэш». Так вы определитесь уже Спартачи😅
По игре: пенальти на Малкоме 50/50, удаление Бальде за удар в спину лежащего Клаудиньо 100%(следовательно и гола не было бы), пенальти на Бальде(которого удалить должны были) 50/50, удаление Дуарте 1000%, пенальти на Мартинсе 0% сначала в мяч играл Чистякова! Вот что чаепития животворящие делают!
+26
-11
+15
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AIBOLIT66
Три нелепых пропустил, два великолепных забил.
Проиграл из-за Казарцева (Иванова, Петрова, Сидорова, Кукуяна, Кукуляки и Б Е З Б О Р О Д О В А )
Всё как всегда.
+17
-3
+14
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Игорь Пичугин
С такой нелепостью в воротах и голы нелепые.
+14
-2
+12
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Nick150486
Ответ Ростов-на-Дону
Договорняк сгоняли.
Это ты про игру Ростов-Факел😁
+10
-2
+8
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Промах Мораты
Интересно, что в нем нелепого? Разорвали красиво оборону
+10
-2
+8
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freeman123
Ответ belikovda.90
Спартак это яркий пример того, что частные клубы могут убить наш футбол
Так спартак не частный. Частный только Краснодар
+5
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Hong Kil
Ответ Валерий Охотин
Зато достойно, это же не 1:7.
Да, по нынешним временам цель на сезон достигнута.
+5
-1
+4
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Юрий Кечко
Ответ Petr Denisov
Да, вы правы, Зенит без помощи судеек никакой. Его последние за 10 лет выступления в еврокубках тому доказательство. Живите с этим дальше.
Дурачок ты только не сливаемы я жду ответа
Что это Газпром в Европе все купил , и мировой заговор против Спартака )))
+4
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Michael_Monza
Не уступал, но традиционно заглотнул по самые гланды
+4
0
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Ninjah
Ну первый гол Спартака я бы тоже назвалл нелепым, не ошибка Селихова, конечно, но фейл обороны лютейший. Втроем забыли про спартача в центре штрафной. И пенальти.
+4
0
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Валерий Охотин
Ответ Petr Denisov
Зенит ничего в еврокубках за 10 лет не выиграл и это правда.
Спартак все проиграл , ни одного Еврокубка.
+4
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mc-manaman
Ответ Ростов-на-Дону
Договорняк сгоняли.
смотрел бы ты такой матч по АПЛ, ответил бы: во дают, на последних минутах выгрызли победу. прошёл матч такой в рпл, ты: да это договорняк. не смотри, что смотришь то тогда?
+4
-1
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Сергей Жарковский
О чём Маслов говорит? Нелепый гол, или всё таки нелепый вратарь?!🤣
+2
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Валерий Охотин
Ответ RW_4ever
И не 0-3 в Москве
0:3 это конечно сильно , а 1:7 это так , лёгкий насморк.Еще про полуфинал ЛЧ , ещё пропой , это для вас как кубок .
+2
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Антоша Спирин
А чего "нелепый" то - гол красавец. Прям Пеповский. А вот пеналь скользкий был.
+3
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murzzzzzilka
Ответ KOT_B_yHTAX
Ну словно фаворит доминировал весь матч, а тут нелепица какая то случилось и тушинский чемпион поплыл) пхахах
То ли дело «крутой» Зенит - целый час судорожно отбивался от Спартака, и вырвавший победу лишь, когда соперник в меньшинстве остался:)))
Прям есть, чем гордиться, херои😂😂😂
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ЛексЛютый
Ответ Petr Denisov
Нелепые комментарии болельщиков Зенита на комментарий игрока Спартака. Голы у Зенита корявенькие, это же правда, чего-то особенного не сделали, по воротам ударов красивых и неберущихся не было, как Малкома на поле, бледная тень непонятно чего.
Второй корявый очень, согласен! Как детей раскатали, негоже так дядям взрослым играть.
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murzzzzzilka
Ответ KOT_B_yHTAX
вы в Якутске не были зимой. Вот там лепота) -50С МОРОЗ ,ТУМАН, и уже минус 30 это уже тепло там)))
Я как-то застряла с коллегами на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. При -42. У водителя микроавтобуса дизель замерз🙈 Впечатлений на всю жизнь хватило:)))
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Maxximus
Тогда все без исключения голы нелепые
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murzzzzzilka
Ответ Зелёный гопник
Любой свисток в пользу Зенита, так это : « Кукуян себе новую квартиру в СПб получил видимо от Газпрома». Свисток в пользу Спартака где сомнительный пенальти: « Кукуян хорош, видимо ещё не зачислили кэш». Так вы определитесь уже Спартачи😅
Это из каких его слов такие фантастические выводы?!😂🤦🏻‍♀️
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