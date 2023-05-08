Маслов о 2:3 от «Зенита»: «Спартак» явно не уступал, отыгрался в меньшинстве, не давал ничего создать и пропустил нелепый гол»
Павел Маслов считает, что «Спартак» явно не уступал «Зениту» (2:3) в матче Мир РПЛ.
«Не хочу говорить по горячим следам. Считаю, что мы явно не уступали «Зениту», отыгрались в меньшинстве, не давали ничего создать и пропустили нелепый гол.
Мы пытались абстрагироваться от разговоров, что это может быть чемпионский матч. Понимали, что это просто матч «Зенит» — «Спартак». Это всегда большая вывеска, вне зависимости от информационной подоплеки», — сказал защитник «Спартака».
Свисток в пользу Спартака где сомнительный пенальти: « Кукуян хорош, видимо ещё не зачислили кэш».
Так вы определитесь уже Спартачи😅
Ну че балбесина , кому там с чем жить то надо ?))
Зенит
2011/12 - 1/8 ЛЧ
2012/13 - 1/8 ле
2013/14 - 1/8 ЛЧ
2014/15 - 1/4 ле
2015/16 - 1/8 ЛЧ
2016/17 -1/16 ле
2017/18 - 1/8 ле
2018/19 - 1/8 ле
2019/20 4 место в группе
2020/21 4 место в группе
2021/22 - 1/16 ле
Спартак
2011/12 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2012/13 4 место в группе лч
2013/14 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2014/15 не участвовали
2015/16 не участвовали
2016/17 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2017/18 - 1/16 ле
2018/19 4 МЕСТО ГР.ЛЕ
2019/20 НЕ ПРОШЛИ КВ.ЛЕ
2020/21 не участвовали
2021/22 1/8 ле(дальше исключили )
Проиграл из-за Казарцева (Иванова, Петрова, Сидорова, Кукуяна, Кукуляки и Б Е З Б О Р О Д О В А )
Всё как всегда.
Что это Газпром в Европе все купил , и мировой заговор против Спартака )))
Прям есть, чем гордиться, херои😂😂😂