Маслов о 2:3 от «Зенита»: «Спартак» явно не уступал, отыгрался в меньшинстве, не давал ничего создать и пропустил нелепый гол»

Павел Маслов считает, что «Спартак» явно не уступал «Зениту» (2:3) в матче Мир РПЛ.

«Не хочу говорить по горячим следам. Считаю, что мы явно не уступали « », отыгрались в меньшинстве, не давали ничего создать и пропустили нелепый гол.

Мы пытались абстрагироваться от разговоров, что это может быть чемпионский матч. Понимали, что это просто матч «Зенит» — «Спартак». Это всегда большая вывеска, вне зависимости от информационной подоплеки», — сказал защитник « ».