Осинькин об 1:2 от «Краснодара»: «Повели в счете, но глупое удаление спутало «Крыльям» карты»

Игорь Осинькин объяснил поражение «Крыльев Советов» от «Краснодара» (1:2) в Мир РПЛ.

«Мы играли в очень сложной ситуации. У нас много травмированных, дисквалифицированных. Но мы хорошо зашли в игру, повели в счете. Мы выдерживали план на игру. Но удаление спутало наши карты, все пошло не по нашему сценарию.

Мы просто терпели, возможностей для атаки было немного. Соперник создавал моменты. Но и у нас были моменты. Мы могли сохранить ничейный счет, но не хватило. Соперник очень быстро играл. Не хватило сил и концентрации на действия соперника.

Глупое удаление. Оно подставило всю команду, изменило игру. Мы не планировали столько обороняться. Кроме этого, мы быстро пропустили гол. Если бы больше прошло времени, нам было бы легче.

Во втором тайме мы лучше оборонялись, чем в первом, хоть и были моменты у наших ворот. Соперник хорошо использовал лишнего игрока. Нам нужно было быть очень подвижными. Мы пропустили на финише, не получилось удержать то, что было», – сказал главный тренер « ».