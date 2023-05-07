Артета показывал «Арсеналу» прошлогоднее поражение от «Ньюкасла» перед сегодняшней игрой: «Надо было вспомнить те чувства – они ужасные»

Теги Ньюкасл Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета рассказал, что показывал «Арсеналу» прошлогоднее поражение от «Ньюкасла».

Сегодня «канониры» победили в гостях со счетом 2:0. С таким же счетом они уступили год назад и значительно ухудшили свои шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Я очень доволен и горд. Горжусь игроками за то, как они справились с обстановкой и с командой, которая многое умеет делать хорошо.

От того, что здесь произошло в прошлом году, было много эмоций, и в спорте, получив еще один шанс, ты должен доказать, что усвоил урок и готов подойти к делу с другой стороны. И я видел желание игроков выступить сегодня иначе.

Нам нужно было вспомнить то чувство [и поэтому я показывал игрокам запись прошлогоднего поражения], чтобы все понять. Мало просто поговорить об этом. Надо увидеть свои лица, понять эмоции. Это ужасные чувства, с которыми не хочется больше сталкиваться. Сегодня мы были обязаны продемонстрировать иной уровень конкурентоспособности, желания, мастерства.

Надо продолжать расти. Мы делали это на протяжении 10 месяцев и должны продолжать ежедневно. Требования крайне высокие, и мы об этом знаем. Мы делаем то, что должны, чтобы побеждать. До конца чемпионата еще три матча, и мы все еще боремся за титул», – сказал главный тренер «Арсенала».

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12 комментариев

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Ramin Mamedov
понятно тогда, зачем Арсенал проиграл Сити в обоих матчах в этом сезоне.. в следующем году будут использовать как мотивацию... М. Многоходовочка
+58
-1
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pack25
Сегодня по праву взяли 3 очка с костоломами
+34
-3
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Mr@k
По делу обыграли грязных костоломов
+18
-3
+15
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Zu Ko
Ответ Олег Хлебас
Так а в чем Арсенал был лучше? По хG вроде ничья. Повезло
матчи смотреть нужно, а не xG проверять. аналитик фигов
+5
0
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Jaxongir Shodiev
Ньюкасл сегодня играл крайне агрессивно. Расстроило то, что игроки Арсенала не могут отвечать, надеюсь летом купят парочку игроков, которые добавят команде брутальности, да и молодняк окрепнет
+4
-1
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boriss_81
Ответ Олег Хлебас
Так а в чем Арсенал был лучше? По хG вроде ничья. Повезло
Мяч круглый, трава зеленая, а старик Арсен всё сильнее и сильнее. Такова жизнь, Олег.
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Ответ Ramin Mamedov
понятно тогда, зачем Арсенал проиграл Сити в обоих матчах в этом сезоне.. в следующем году будут использовать как мотивацию... М. Многоходовочка
Зря ты язвишь, паря!
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Cingiz Nehmedov
Все отлично.
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Марк Вайс
в прошлом сезоне перед ответным матчем с Брентфордом Артета показывал команде твит Айвена Тоуни, сделанный после после того как Арсенал проиграл им в первом туре)
0
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