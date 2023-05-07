Микель Артета рассказал, что показывал «Арсеналу» прошлогоднее поражение от «Ньюкасла».

Сегодня «канониры» победили в гостях со счетом 2:0. С таким же счетом они уступили год назад и значительно ухудшили свои шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Я очень доволен и горд. Горжусь игроками за то, как они справились с обстановкой и с командой, которая многое умеет делать хорошо.

От того, что здесь произошло в прошлом году, было много эмоций, и в спорте, получив еще один шанс, ты должен доказать, что усвоил урок и готов подойти к делу с другой стороны. И я видел желание игроков выступить сегодня иначе.

Нам нужно было вспомнить то чувство [и поэтому я показывал игрокам запись прошлогоднего поражения], чтобы все понять. Мало просто поговорить об этом. Надо увидеть свои лица, понять эмоции. Это ужасные чувства, с которыми не хочется больше сталкиваться. Сегодня мы были обязаны продемонстрировать иной уровень конкурентоспособности, желания, мастерства.

Надо продолжать расти. Мы делали это на протяжении 10 месяцев и должны продолжать ежедневно. Требования крайне высокие, и мы об этом знаем. Мы делаем то, что должны, чтобы побеждать. До конца чемпионата еще три матча, и мы все еще боремся за титул», – сказал главный тренер « ».