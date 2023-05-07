Промес набрал 24-е и 25-е очки по «гол+пас». Квинси – второй в РПЛ после Малкома, у которого 29 баллов
Квинси Промес набрал 25-е очко в сезоне Мир РПЛ по системе «гол плюс пас».
Полузащитник «Спартака» сделал результативную передачу на Кейта Бальде в первом тайме игры против «Зенита».
На 85-й минуте Промес реализовал пенальти.
На счету нидерландца теперь 18 голов и 7 голевых пасов в нынешнем сезоне.
Больше Квинси Промеса результативных действий совершил только хавбек «Зенита» Малком – бразилец записал на свой счет 29 баллов (22 голов и 7 передач).
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