Промес набрал 24-е и 25-е очки по «гол+пас». Квинси – второй в РПЛ после Малкома, у которого 29 баллов

Квинси Промес набрал 25-е очко в сезоне Мир РПЛ по системе «гол плюс пас».

Полузащитник « » сделал результативную передачу на Кейта Бальде в первом тайме игры против « ».

На 85-й минуте Промес реализовал пенальти.

На счету нидерландца теперь 18 голов и 7 голевых пасов в нынешнем сезоне.

Больше Квинси Промеса результативных действий совершил только хавбек «Зенита» – бразилец записал на свой счет 29 баллов (22 голов и 7 передач).