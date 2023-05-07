Орлов о Федуне: «17 тренеров за 18 лет – это «федунизм». Одно чемпионство за все годы – и даже тот состав умудрились развалить»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов раскритиковал бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

– Вам не нравилось, как Федун руководил «Спартаком»?

– А кому это может нравиться? При нем было 17 главных тренеров за 18 лет. Это «федунизм»!

Да, команда хорошо кушала, везде ездила, но была на девятом месте. Одно чемпионство за все годы – и даже тот состав умудрились развалить.

Там были хорошие игроки – Луис Адриано, Фернандо. Зачем они ушли, кто их продал? Все, кто пришел им на замену, – не уровень, – сказал журналист.

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49 комментариев

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igls54
Федунизм и заремия одновременно
+52
-5
+47
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Владимир Владимирович
Совершенно верно говорит старик
+36
-10
+26
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Антон Bratishchev
Ответ igls54
Федунизм и заремия одновременно
Заремия не лечится😂
+10
-1
+9
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Михаил Сафонов
Но само шоу перед матчем хорошее, хоть что-то необычное.
+9
-1
+8
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PsichoEscape
Ответ haymaker
Комментарий удален модератором
Частная команда )))) Ты бы еще написал "Честная"
+6
-1
+5
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Evgeny “DrWoker” Krutikov
Ответ El_Gatto
Чемпионство и то на фоне перестройки ЦСКА и Зенита , так что достижение сомнительное
Так можно про любое чемпионство говорить. Типа в этом году у Зенита конкуренты на ходу.
+4
0
+4
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Уэмбли Стедиум
Старый маразматик по делу говорит
+5
-1
+4
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Фан Рубина
На самом деле, это ещё легко отделались. С учётом того, каких физруков приглашали и как быстро их меняли, как избавлялись от хороших игроков - вылет из РПЛ не стал бы неожиданностью.
+7
-3
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dpv
Ответ </c/>
профессионалы Федуна делали что могли...
Город в Тушино принес ярды федунам и Зареме. Так что они точно в плюсе.
+3
0
+3
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El_Gatto
Чемпионство и то на фоне перестройки ЦСКА и Зенита , так что достижение сомнительное
+7
-5
+2
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Александр Баскаков
Ответ Антон Bratishchev
Заремия не лечится😂
Она ещё и распространяется ))) как чума ....
+2
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Alex Alex
а что вы ждали от болельщика киевского Динамо?
+1
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Павел Пеньков
Согласен любому тренеру надо давать минимум 3 года для оценки. Ну и к выбору надо подойти максимально ответственно. Выбрал-доверься, спустя 3 года оцени
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Павел Мельников
Ответ Игорь М.
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Вполне возможно. Уж кому-кому, а военным политрукам в это время везде дорога )
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Игорь М.
Ответ Николай Иванов
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Михаил Хромаков
1 тренер в год это нормально, у Химок вон четверо сменилось
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Дмитрий Поляков
Опять гена выполз из норы
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jonnysilverhand01
Что федунизм, что миллеризм - для российского футбола это все очень мягко сказать «плохо»
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RayRay
Счас прилетит Орлову от одной специалистки футбола ))
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Григ77
17 тренеров за 18 лет и в правду многовато даже для Спартака)
И по ходу Спартак интенсивно помогает Зенит уже сегодня оформить чемпионство ))
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jonnysilverhand01
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Александр Баскаков
Это профессионализм ) ума нет считай калека ))) сбитый штурман с женщиной на борту 😆😆😆
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haymaker
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Николай Иванов
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maxdux81
заремизм-последняя стадия федунизма, после нее-смерть мозга пациента.
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