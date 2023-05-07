Орлов о Федуне: «17 тренеров за 18 лет – это «федунизм». Одно чемпионство за все годы – и даже тот состав умудрились развалить»

Геннадий Орлов раскритиковал бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

– Вам не нравилось, как руководил « »?

– А кому это может нравиться? При нем было 17 главных тренеров за 18 лет. Это «федунизм»!

Да, команда хорошо кушала, везде ездила, но была на девятом месте. Одно чемпионство за все годы – и даже тот состав умудрились развалить.

Там были хорошие игроки – Луис Адриано, Фернандо. Зачем они ушли, кто их продал? Все, кто пришел им на замену, – не уровень, – сказал журналист.