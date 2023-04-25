Федун о 4:3 в матче «Спартак» – «Краснодар»: «Нервотрепка до самого конца. Отмечу уверенное судейство Безбородова, что бывает нечасто»

Леонид Федун заявил, что у него закончились эмоции после матча «Спартак» – «Краснодар».

Московская команда уступала со счетом 0:2 и 2:3, но одержала победу – 4:3.

– Какие могут быть эмоции после такого матча вообще? У меня все эмоции закончились, ха-ха.

Прекрасная игра, нервотрепка до самого конца. Слава Богу, что эта перестрелка закончилась. « » помогли замены – и перевернули игру. Класс этих игроков запредельный. Кроме того, удача была на нашей стороне.

Отмечу уверенное судейство , что бывает нечасто.

– Как относитесь к критике судейства в этом матче?

– Сколько людей, столько и мнений. Пусть критикуют, все было чисто, – сказал бывший владелец «Спартака».

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