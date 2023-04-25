Федун о 4:3 в матче «Спартак» – «Краснодар»: «Нервотрепка до самого конца. Отмечу уверенное судейство Безбородова, что бывает нечасто»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Владислав Безбородов Краснодар Квинси Промес Антон Зиньковский Футбол

Леонид Федун заявил, что у него закончились эмоции после матча «Спартак» – «Краснодар».

Московская команда уступала со счетом 0:2 и 2:3, но одержала победу – 4:3. 

– Какие могут быть эмоции после такого матча вообще? У меня все эмоции закончились, ха-ха.

Прекрасная игра, нервотрепка до самого конца. Слава Богу, что эта перестрелка закончилась. «Спартаку» помогли замены – Промес и Зиньковский перевернули игру. Класс этих игроков запредельный. Кроме того, удача была на нашей стороне.

Отмечу уверенное судейство Безбородова, что бывает нечасто.

– Как относитесь к критике судейства в этом матче?

– Сколько людей, столько и мнений. Пусть критикуют, все было чисто, – сказал бывший владелец «Спартака». 

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15 комментариев

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Владимир Залешин
Я плакаль.это про судество
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Ильдар Фарукшин
Первый тайм дома смотрел, друг позвонил, помочь надо. Вызвал такси. Еду второй тайм смотрю. Водитель оказался татжиком. Говорит футбол не любит. Я там такие эмоции выдаю короче привёз меня ещё минут 20 смотреть. Так двоем досматривали в такси. Двоем орали. Денег дополнительно не взял. 😊
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Игорь Пичугин
Дядя Лёня! Вам супруга Зарема куда больше нервотрепку устраивает.
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Pavel 78
Ответ maks44
Уверенное судейство - это когда в ворота Краснодара Безбородов дал пенальти которого не было, и не дал 100-процентный пенальти в ворота Спартака.
Да к ведь это Соболев, чемпион лиги по зарабатыванию пенальти😊
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