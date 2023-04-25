Федун о 4:3 в матче «Спартак» – «Краснодар»: «Нервотрепка до самого конца. Отмечу уверенное судейство Безбородова, что бывает нечасто»
Леонид Федун заявил, что у него закончились эмоции после матча «Спартак» – «Краснодар».
Московская команда уступала со счетом 0:2 и 2:3, но одержала победу – 4:3.
– Какие могут быть эмоции после такого матча вообще? У меня все эмоции закончились, ха-ха.
Прекрасная игра, нервотрепка до самого конца. Слава Богу, что эта перестрелка закончилась. «Спартаку» помогли замены – Промес и Зиньковский перевернули игру. Класс этих игроков запредельный. Кроме того, удача была на нашей стороне.
Отмечу уверенное судейство Безбородова, что бывает нечасто.
– Как относитесь к критике судейства в этом матче?
– Сколько людей, столько и мнений. Пусть критикуют, все было чисто, – сказал бывший владелец «Спартака».
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