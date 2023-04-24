Федун о 4:3 с «Краснодаром»: «Огненная игра, которую любят болельщики и ненавидят тренеры. Много ошибок в защите, особенно у «Спартака»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Краснодар Роман Зобнин Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром».

В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.

«Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры. Поскольку с той и с другой стороны быстрая агрессивная игра, но достаточно много ошибок в защите. Особенно у «Спартака».

Основная проблема в том, что играл полуосновной состав, когда вышли Зобнин и Промес, появилась совершенно другая игра.

Игру делают звезды. Без них очень тяжело чего-то добиться. Как ни было бы желательно для молодых ребят. Уровень Промеса и Зобнина гораздо выше», – сказал бывший владелец «Спартака».

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10 комментариев

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Arman FCSM
Ответ Jovana Jovičić
...достаточно много ошибок в защите. Особенно у «Спартака» Спартак - 3 пропущенных гола Краснодар - 4 пропущенных гола ГЕНИЙ
Счёт-то тут причём? То, что соперник не воспользовался всеми ошибками "Спартака", это уже другое. Но это не значит, что "Спартак" меньше ошибался
+7
0
+7
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Spartakus1984
Ответ Jovana Jovičić
Так Промес, Мозес, Шюррле, Ларссон, Крал, Понсе и т.д. - не топы? Вы же писали, что да.
Ларссона знаешь за сколько покупали?за 3.5 млн. Понсе за 4.,Шюррле с ярмарки ехал и бесплатно подписали,Мозеса брали в аренду за пару лямов.Крал это кто вообще?Я ничего не писал.
+4
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+4
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Supreme Allah
Ответ Jovana Jovičić
Так Промес, Мозес, Шюррле, Ларссон, Крал, Понсе и т.д. - не топы? Вы же писали, что да.
Крал , Шюрле и Понсе , прям Мега топы🙄
+2
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+1
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Geo07
Ответ Spartakus1984
Ты тоже можешь помолчать.Вообще к матчу ни какого отношения не имеешь.
Прости, друже, не удержался.. что-то они молчали последние матчи и вдруг взбодрились.. при всем уважении к Вам, Вы уважаемый чел на данном ресурсе, признаю..
+1
0
+1
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Geo07
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Виктор Тимошков
Мне кажется, или Федун разошёлся в оценках с Заремой?
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Jovana Jovičić
Ответ Spartakus1984
Игру делают звезды(с) покупал бы их то глядишь больше титулов за 20 лет было бы.Умник
Так Промес, Мозес, Шюррле, Ларссон, Крал, Понсе и т.д. - не топы? Вы же писали, что да.
+3
-3
0
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Артур Багдасарян
Ответ Geo07
Прости, друже, не удержался.. что-то они молчали последние матчи и вдруг взбодрились.. при всем уважении к Вам, Вы уважаемый чел на данном ресурсе, признаю..
😂😂😂
0
0
0
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