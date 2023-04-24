Федун о 4:3 с «Краснодаром»: «Огненная игра, которую любят болельщики и ненавидят тренеры. Много ошибок в защите, особенно у «Спартака»
Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром».
В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.
«Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры. Поскольку с той и с другой стороны быстрая агрессивная игра, но достаточно много ошибок в защите. Особенно у «Спартака».
Основная проблема в том, что играл полуосновной состав, когда вышли Зобнин и Промес, появилась совершенно другая игра.
Игру делают звезды. Без них очень тяжело чего-то добиться. Как ни было бы желательно для молодых ребят. Уровень Промеса и Зобнина гораздо выше», – сказал бывший владелец «Спартака».
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