Федун о 4:3 с «Краснодаром»: «Огненная игра, которую любят болельщики и ненавидят тренеры. Много ошибок в защите, особенно у «Спартака»

Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром».

В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.

«Огненная игра, которая нравится болельщикам и которую ненавидят тренеры. Поскольку с той и с другой стороны быстрая агрессивная игра, но достаточно много ошибок в защите. Особенно у «Спартака».

Основная проблема в том, что играл полуосновной состав, когда вышли Зобнин и Промес, появилась совершенно другая игра.

Игру делают звезды. Без них очень тяжело чего-то добиться. Как ни было бы желательно для молодых ребят. Уровень Промеса и Зобнина гораздо выше», – сказал бывший владелец «Спартака».

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