20-летний Камавинга – самый молодой игрок «Реала» с 6 титулами. Он опередил Касильяса

Эдуардо Камавинга стал самым титулованным молодым игроком «Реала».

20-летний полузащитник мадридцев выиграл вместе с командой Кубок Испании после победы над «Осасуной» (2:1) в финале турнира.

Это шестой выигранный трофей в составе « ». Он опередил , поскольку француз моложе испанца к моменту выигрыша шестого титула.

Камавинга также побеждал с клубом в чемпионате Испании, Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и становился победителем клубного чемпионата мира.

Французский футболист перешел в «Реал» с 2021 году.