20-летний Камавинга – самый молодой игрок «Реала» с 6 титулами. Он опередил Касильяса
Эдуардо Камавинга стал самым титулованным молодым игроком «Реала».
20-летний полузащитник мадридцев выиграл вместе с командой Кубок Испании после победы над «Осасуной» (2:1) в финале турнира.
Это шестой выигранный трофей Эдуардо Камавинга в составе «Реала». Он опередил Икера Касильяса, поскольку француз моложе испанца к моменту выигрыша шестого титула.
Камавинга также побеждал с клубом в чемпионате Испании, Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и становился победителем клубного чемпионата мира.
Французский футболист перешел в «Реал» с 2021 году.
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