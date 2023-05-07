20-летний Камавинга – самый молодой игрок «Реала» с 6 титулами. Он опередил Касильяса

Теги Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга стал самым титулованным молодым игроком «Реала».

20-летний полузащитник мадридцев выиграл вместе с командой Кубок Испании после победы над «Осасуной» (2:1) в финале турнира.

Это шестой выигранный трофей Эдуардо Камавинга в составе «Реала». Он опередил Икера Касильяса, поскольку француз моложе испанца к моменту выигрыша шестого титула.

Камавинга также побеждал с клубом в чемпионате Испании, Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и становился победителем клубного чемпионата мира.

Французский футболист перешел в «Реал» с 2021 году.

31 комментарий

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Андрей Хенто
Шикарный игрок. Прогрессирует семимильными шагами, надеюсь он в Мадриде всерьез и надолго и станет в будущем одним из легенд клуба! Потенциал у парня бешеный, ну и физика просто на космическом уровне, у человека такое ощущение, что два сердца.
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Константин Федяев
Ответ Сикарио
Лютый топ растет, будущий капитан.
Вальверде, мне кажется будет капитаном
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Сикарио
Лютый топ растет, будущий капитан.
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QueenAmidala
Ответ Сикарио
Лютый топ растет, будущий капитан.
И трансфер обошелся всего в 31 млн евро
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Dikki Shelton
Очень перспективный игрок. Имеет все данные чтобы вырасти в большую звезду.
+7
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Андрей Хенто
Ответ Михаил Шаповалов
Ну, учитывая тот факт, что капитаном будет тот, кто сыграл больше матчей, то наверное Феде может стать им раньше)
В Мадриде капитан не тот, кто больше всех провел матчей, а тот, кто дольше всех в клубе находится.
+6
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Михаил Шаповалов
Ответ Константин Федяев
Вальверде, мне кажется будет капитаном
Ну, учитывая тот факт, что капитаном будет тот, кто сыграл больше матчей, то наверное Феде может стать им раньше)
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Алекс Мелкумян
Вообще не верил что он будет лучше того же Эдегора в Реале, типо ну совсем молодой талант, сколько таких было у мадридцев. Но планку топ уровня выдерживает, красавец.
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VuNePonimaete
35 летний Камавинга - самый титулованный игрок в истории клуба, он обошёл Бензема.
Сорян, инфу из будущего кинул
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Жанибек Аймешов
Это вам не голден бой из бчк
+5
-2
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QueenAmidala
Ответ Real_v_dushe
Получше Тчуамени смотрится откровенно говоря. Очень удачный трансфер.
Чуамени провел отличные полсезона до ЧМ, уход Каземиро почти и не ощущался. А вот после ЧМ Чуа никак не получается вернуться на прежний уровень. Надеюсь, летом норм отдохнет и станет еще лучше
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Mirhodi Mirfayziev
Столько триумф профукал черепашка нинздя
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Privalovv
На самом деле он достоин каждого из этих титулов, прекрасный игрок!
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Ruslan3132
Надеюсь, он также побьет рекорд по общему количеству трофеев как самый молодой игрок ))
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Нефанатик
Этот трансфер перекрывает трансферную ошибку в лице Азара
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Real_v_dushe
Получше Тчуамени смотрится откровенно говоря. Очень удачный трансфер.
+2
-2
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Raul14
Истинный голден бой)
+1
-1
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гилберт
Кавабунга!!!
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Михаил Шаповалов
Ответ Андрей Хенто
В Мадриде капитан не тот, кто больше всех провел матчей, а тот, кто дольше всех в клубе находится.
да, точно)
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Saniya Islamhan
Ответ Константин Федяев
Вальверде, мне кажется будет капитаном
В Реале капитаном становится тот кто больше всех в команде, а Вальверде уже больше Камы в команде
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kodgong
Ответ Сикарио
Лютый топ растет, будущий капитан.
1 проблема. ярко выраженный одноногий ((
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БЕКБЕРГАН
Ответ Михаил Шаповалов
Ну, учитывая тот факт, что капитаном будет тот, кто сыграл больше матчей, то наверное Феде может стать им раньше)
Не больше матчей а кто больше времени команде провёл тот и станет капитаном.
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Harut Hovsepyan
Ответ kodgong
1 проблема. ярко выраженный одноногий ((
Вообще не проблема. Я бы не сказал, что Модрич не такой, например. Вот Кроос и с натяжкой Феде - да, а так сходу и не назвать другого "двуногого". Если брать из прошлого - то Алонсо, наверное, последний из них.
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Tibaut Curtois
Ответ Андрей Хенто
В Мадриде капитан не тот, кто больше всех провел матчей, а тот, кто дольше всех в клубе находится.
В таком случае Начо или Карвахаль должны были быть капитанами Реала а не Бензема. Все таки те двое воспитанники Реала и точно дольше всех остальных находятся в клубе.
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Syndycate
Ответ headmaster
Да? Ну назови 10 других с таким же достижением
Я не про достижение, а про "в удачный момент перешел" не нужно обесценивать)
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