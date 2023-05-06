Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Халидж, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Саудовской Аравии 8 мая

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж Футбол

В понедельник, 8 мая, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Аль-Халидж в рамках Чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

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Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Аль-Халидж

  • Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Аль-Наср Эр-Рияд: все новости

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Прогноз на матч Аль-Наср – Аль-Халидж

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