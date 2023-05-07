Дзюба – автор Winline лучшего гола апреля в РПЛ. Он забил «Пари НН» пяткой

Артем Дзюба – автор Winline лучшего гола апреля в РПЛ.

В матче 21-го тура Мир нападающий «Локомотива» забил « » (4:0) пяткой.

Гол Дзюбы набрал 30,3% голосов болельщиков. В голосовании он опередил мяч из « » (25,59%) и гол Максима Глушенкова из « » (17,71%).

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