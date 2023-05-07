Дзюба – автор Winline лучшего гола апреля в РПЛ. Он забил «Пари НН» пяткой
Артем Дзюба – автор Winline лучшего гола апреля в РПЛ.
В матче 21-го тура Мир РПЛ нападающий «Локомотива» забил «Пари НН» (4:0) пяткой.
Гол Дзюбы набрал 30,3% голосов болельщиков. В голосовании он опередил мяч Андрея Ланговича из «Ростова» (25,59%) и гол Максима Глушенкова из «Локомотива» (17,71%).
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Но, конечно, человек другой гол имел ввиду, Химкам.
Те, кто смотрят футбол сразу вспомнят именно этот гол.
Такие головы всегда так называют.
А если в заголовке, как ты предлагаешь, заменить одно слово - "пяткой" на "носком" - это вызовет недоумение, сразу и не вспомнишь, что это за гол.
Да вообще не вспомнишь, пока не увидишь. Тебе бы самому такой заголовок еще больше не понравился.