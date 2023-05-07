Дзюба – автор Winline лучшего гола апреля в РПЛ. Он забил «Пари НН» пяткой

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги болельщики Пари НН Максим Глушенков Андрей Лангович Футбол

Артем Дзюба – автор Winline лучшего гола апреля в РПЛ.

В матче 21-го тура Мир РПЛ нападающий «Локомотива» забил «Пари НН» (4:0) пяткой.

Гол Дзюбы набрал 30,3% голосов болельщиков. В голосовании он опередил мяч Андрея Ланговича из «Ростова» (25,59%) и гол Максима Глушенкова из «Локомотива» (17,71%).

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13 комментариев

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Спартак пичинен
Ответ Чётко_как_чечётка
Хромой скорпион)
тут скорпионом даже и не пахнет, но гол крутой
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Чётко_как_чечётка
Хромой скорпион)
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Чётко_как_чечётка
Ответ Арсений Хахатанов
Так падал интересно, как робот. Ни одного движения, только нога дернулась)
Да я про самого Дзюбу, погоняло новое) А тот гол он Химкам забил
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bubnutkin
Гол корявый, но красивый)
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Павел Емельянов
так не пяткой же забил, алло?!
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Игорь Пичугин
Если бы ещё голы россиян-легионеров отмечали где то отдельно, то в мае лучший гол бы стал Кокорина своей светлой головой.
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Спартак Уокер
Сделал красоту Артём гол был как конфетка
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Сергей Сунчилиев
Гол он и в Африке гол. Пусть Дзюба хоть задницей забивает, я всё равно буду этому рад. А этот гол да, красавец, не каждый нападающий смог бы так сложится. Какой бы Дзюба не был, работу свою он выполняет исправно. Да и уверенности в нападении команде он добавил
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Арсений Хахатанов
Ответ Чётко_как_чечётка
Да я про самого Дзюбу, погоняло новое) А тот гол он Химкам забил
Нормально) многогранный игрок) уже столько погонял сменил))) и когда прилеплять успевают)
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Karel
Ответ Спартак пичинен
тут скорпионом даже и не пахнет, но гол крутой
Что-то есть.. От скорпиона - удар в мяч шипами, как жалом)), и вектор удара назад, "за спину". Это как-бы если скорпион на задних лапах стоял )
Но, конечно, человек другой гол имел ввиду, Химкам.
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Павел Коновалов
Ответ Павел Емельянов
так не пяткой же забил, алло?!
Я бы даже сказал носком. Но людям пофиг как писать. Главное заголовок!!))
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Karel
Ответ Павел Коновалов
Я бы даже сказал носком. Но людям пофиг как писать. Главное заголовок!!))
Всё правильно. Описание этого гола как "пятачкой" довольно точное.
Те, кто смотрят футбол сразу вспомнят именно этот гол.
Такие головы всегда так называют.

А если в заголовке, как ты предлагаешь, заменить одно слово - "пяткой" на "носком" - это вызовет недоумение, сразу и не вспомнишь, что это за гол.
Да вообще не вспомнишь, пока не увидишь. Тебе бы самому такой заголовок еще больше не понравился.
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