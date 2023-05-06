Компани о малом числе темнокожих тренеров и управленцев в футболе: «Это часть более масштабной дискуссии. Во всех областях аналогичная статистика, если не хуже»

Венсан Компани поделился мнением о том, что в футболе мало темнокожих тренеров.

Согласно отчету, опубликованному в 2022 году, доля темнокожих тренеров и управленцев в английском футболе составляет 4,4%.

«Для меня это часть более масштабной дискуссии. Если посмотреть на любые должности по принятию решений в любой отрасли, о которой только можно подумать, то увидим аналогичную статистику, если не хуже.

Я думаю, что главное – это изменить советы директоров в целом. И как только советы директоров будут отражать общество, вы увидите, что лица, принимающие решения, также будут отражать общество», – сказал главный тренер « ».

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