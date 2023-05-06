Компани о малом числе темнокожих тренеров и управленцев в футболе: «Это часть более масштабной дискуссии. Во всех областях аналогичная статистика, если не хуже»
Венсан Компани поделился мнением о том, что в футболе мало темнокожих тренеров.
Согласно отчету, опубликованному в 2022 году, доля темнокожих тренеров и управленцев в английском футболе составляет 4,4%.
«Для меня это часть более масштабной дискуссии. Если посмотреть на любые должности по принятию решений в любой отрасли, о которой только можно подумать, то увидим аналогичную статистику, если не хуже.
Я думаю, что главное – это изменить советы директоров в целом. И как только советы директоров будут отражать общество, вы увидите, что лица, принимающие решения, также будут отражать общество», – сказал главный тренер «Бернли».
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Доля чернокожих среди тренеров составляет же 4.4%.
Внимание вопрос, что здесь не так и какое общество по мнению Компани должно отображать большее кол-во чернокожих?
Я бы даже в отношении государства Израиль - форпоста Иудо-христианской цивилизации не строил никаких иллюзий !
Все это только вопрос времени , которое вспять не повернуть …