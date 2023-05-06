Компани о малом числе темнокожих тренеров и управленцев в футболе: «Это часть более масштабной дискуссии. Во всех областях аналогичная статистика, если не хуже»

Теги Венсан Компани премьер-лига Англия Бернли чемпионшип дискриминация Футбол

Венсан Компани поделился мнением о том, что в футболе мало темнокожих тренеров.

Согласно отчету, опубликованному в 2022 году, доля темнокожих тренеров и управленцев в английском футболе составляет 4,4%.

«Для меня это часть более масштабной дискуссии. Если посмотреть на любые должности по принятию решений в любой отрасли, о которой только можно подумать, то увидим аналогичную статистику, если не хуже.

Я думаю, что главное – это изменить советы директоров в целом. И как только советы директоров будут отражать общество, вы увидите, что лица, принимающие решения, также будут отражать общество», – сказал главный тренер «Бернли».

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26 комментариев

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Смешно и грустно, что на азиатов им самим по-барабану.
+34
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Gans_hi
А чернокожих учёных с мировым именем вообще беда.... Надо срочно с этим что то делать!!!!
+30
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+30
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alisa dvoikina
Возможно это связано с мизерным количеством квалифицированных специалистов? .. Да нет, бред какой-то..
+26
0
+26
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mishash
Тренеров-евреев в АПЛ вообще ни одного. Видимо, потому что евреи - владельцы команд - не только расисты, но и антисемиты.
+15
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+15
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blaugrano
Другими словами, Компани требует ввести позитивную дискриминацию. Какое дело до квалификации и умений? Цвет кожи должен решать всё.
+6
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BeardyBird
Но постойте, ведь согласно официальной информации прямо с сайта БритСтата (www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/ethnicity/bulletins/ethnicgroupenglandandwales/census2021) в Англии и Уэльсе на 2021 год проживало 2.4 млн чернокожих людей, что составляет 4(!) % населения этих стран.

Доля чернокожих среди тренеров составляет же 4.4%.

Внимание вопрос, что здесь не так и какое общество по мнению Компани должно отображать большее кол-во чернокожих?
+5
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bomzerub
Может быть - дело не в цвете кожи, а в наличии ума?
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SanyaNosorog
Объясните мне пожалуйста кто нибудь, когда стало нормой быть недовольным не качеством работы человека, а его цветом кожи? И нормально ли при равных способностях двух людей отдавать предпочтение «эксплозивному» цвету кожи или расе?
+4
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Кан и Баллак сидят в баре
Анри,Вийера и Зеедорф натренировали уже, каждый по квадруплу навыигрывал наверное, да,Венсан?
+4
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eld_14
Да и мартышек маловато что-то на руководящих должностях... Надо что-то предпринимать
+3
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BananaMama
Ответ mishash
Тренеров-евреев в АПЛ вообще ни одного. Видимо, потому что евреи - владельцы команд - не только расисты, но и антисемиты.
Аврам Грант после вылета с Вест Хэмом как-то совсем пропал. Хотя тренер не самый плохой
+3
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Lux_Vid Александров
Жаль что негры просто менее образованы, забыл добавить Компани и закончил интервью
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blaugrano
Ответ OldRedWhite
То ли ещё будет …
Да, точка невозврата для западных европейцев уже миновала.
+2
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Назар Игорь
С этой проблемой надо что-то срочно решать, и только в приказном порядке. Установить жесткую квоту на наличие тëмнокожих людей во всех сферах жизни, от уборщика до президента. Если нет доморощенных в таких странах как Венгрия, Финляндия, Монголия или Новая Зеландия, надо организовать экспорт талантов из высокоразвитых стран Африки - Эритреи и Эфиопии. Там их переизбыток.
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Итачи Учиха
Зато рэперов, баскетболистов, наркобарыг и порнозвёзд больше. И что дальше? Мб темнокожим стоит заткнуться и заняться своим образованием?
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OldRedWhite
Ответ blaugrano
Да, точка невозврата для западных европейцев уже миновала.
Можно подумать, что восточных европейцев минует чаша сия )))
Я бы даже в отношении государства Израиль - форпоста Иудо-христианской цивилизации не строил никаких иллюзий !
Все это только вопрос времени , которое вспять не повернуть …
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mishash
Ответ BananaMama
Аврам Грант после вылета с Вест Хэмом как-то совсем пропал. Хотя тренер не самый плохой
Почему же пропал? Стал чемпионом Сербии с Партизаном, потом вывел Гану в финал кубка Африки, сейчас в Замбии пылит)))
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OldRedWhite
Ответ Gans_hi
А чернокожих учёных с мировым именем вообще беда.... Надо срочно с этим что то делать!!!!
Нужна разнарядка по всем цветам радуги - ясен пень !
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Виталий Ан
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Смешно и грустно, что на азиатов им самим по-барабану.
И нет тренера трансгендера. Не порядок. Надо назначить в Челси. Им все равно, а статистика улучшится.
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United_LP
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Смешно и грустно, что на азиатов им самим по-барабану.
И это при том, что Азиатов в 3е больше населения
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Trafford111
Как же задолбали эти чёрные расисты, лишь бы притеснить других, отнять их рабочие места
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Saint Blond
Ну в отрасли "полевых работ", я думаю все таки чернокожие в большинстве
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Моё Моя
Попробуйте хорошо учиться, а не рэпчик читать.
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OldRedWhite
Ответ blaugrano
Другими словами, Компани требует ввести позитивную дискриминацию. Какое дело до квалификации и умений? Цвет кожи должен решать всё.
То ли ещё будет …
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jzx
Почему ни одна другая раса не жалуется? Почему именно смуглые льют и льют слезы о том, как несправедлива к ним жизнь?
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