«Бернли» Компани досрочно выиграл Чемпионшип
«Бернли» выиграл Чемпионшип.
Команда тренера Венсана Компани обыграла «Блэкберн» (1:0) в перенесенном матче 38-го тура и обеспечила себе победу в турнире за два тура до конца.
«Бернли» набрал 95 очков в 44 матчах и находится на первом месте в Чемпионшипе. Клуб повысился в классе и будет играть в АПЛ в следующем сезоне.
В активе находящегося на второй строчке «Шеффилд Юнайтед» 82 балла после 42 игр.
Ранее стало известно, что Компани признан лучшим тренером сезона в Чемпионшипе.
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