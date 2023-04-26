«Бернли» Компани досрочно выиграл Чемпионшип

«Бернли» выиграл Чемпионшип.

Команда тренера обыграла «Блэкберн» (1:0) в перенесенном матче 38-го тура и обеспечила себе победу в турнире за два тура до конца.

« » набрал 95 очков в 44 матчах и находится на первом месте в Чемпионшипе. Клуб повысился в классе и будет играть в в следующем сезоне.

В активе находящегося на второй строчке «Шеффилд Юнайтед» 82 балла после 42 игр.

Ранее стало известно, что Компани признан лучшим тренером сезона в Чемпионшипе.

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