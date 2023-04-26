«Бернли» Компани досрочно выиграл Чемпионшип

Теги Венсан Компани премьер-лига Англия Бернли чемпионшип Футбол

«Бернли» выиграл Чемпионшип.

Команда тренера Венсана Компани обыграла «Блэкберн» (1:0) в перенесенном матче 38-го тура и обеспечила себе победу в турнире за два тура до конца.

«Бернли» набрал 95 очков в 44 матчах и находится на первом месте в Чемпионшипе. Клуб повысился в классе и будет играть в АПЛ в следующем сезоне.

В активе находящегося на второй строчке «Шеффилд Юнайтед» 82 балла после 42 игр.

Ранее стало известно, что Компани признан лучшим тренером сезона в Чемпионшипе.

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10 комментариев

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U
Ответ Ебздрогыч
Теперь можно и на повышение отправиться в Челси или Тоттенхэм
За что? Интересный же, перспективный тренер.
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Brigant
BERNLEY – это английские традиции и характер.)) С выходом!
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Granero-24
Сможет ли Компани стать как Артета ? Учитывая разницу в бюджете клубов.
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Lavinka
В полку лысых шарлатанов прибыло !
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Абдул Абакаев
скоро Пеп будем конкурировать только со своими учениками
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FilinMD
Ответ Brigant
BERNLEY – это английские традиции и характер.)) С выходом!
Все же Burnley (как “жечь”, а не как столица Швейцарии)
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Brigant
Ответ FilinMD
Все же Burnley (как “жечь”, а не как столица Швейцарии)
BERNLEY так пишется название чая
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