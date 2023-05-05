Анчелотти о будущем в «Реале»: «Мой контракт истекает не завтра. Чувствую необычайное отношение от Переса – мне этого достаточно»
Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем на посту главного тренера «Реала».
Мадридский клуб встретится с «Осасуной» в финале Кубка Испании, а далее проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
«Это финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов – вот и все. Я играю не за свое будущее.
Сначала игра за трофей, а затем нам нужно подготовиться к полуфиналу. Мое будущее понятно. Мой контракт истекает 30 июня 2024 года. Не завтра.
Говорить о моем будущем сегодня неправильно. Могу сказать, что каждый день я чувствую необычайное отношение от президента Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса. Мне этого достаточно.
Я буду играть в финале и полуфинале и хотел бы выиграть оба матча», – сказал главный тренер «Реала».
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Как минимум достоин контракта.