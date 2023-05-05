Анчелотти о будущем в «Реале»: «Мой контракт истекает не завтра. Чувствую необычайное отношение от Переса – мне этого достаточно»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем на посту главного тренера «Реала».

Мадридский клуб встретится с «Осасуной» в финале Кубка Испании, а далее проведет первый полуфинальный матч чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов – вот и все. Я играю не за свое будущее.

Сначала игра за трофей, а затем нам нужно подготовиться к полуфиналу. Мое будущее понятно. Мой контракт истекает 30 июня 2024 года. Не завтра.

Говорить о моем будущем сегодня неправильно. Могу сказать, что каждый день я чувствую необычайное отношение от президента и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса. Мне этого достаточно.

Я буду играть в финале и полуфинале и хотел бы выиграть оба матча», – сказал главный тренер « ».

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