Анчелотти о будущем в «Реале»: «Мой контракт истекает не завтра. Чувствую необычайное отношение от Переса – мне этого достаточно»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти ответил на вопрос о будущем на посту главного тренера «Реала».

Мадридский клуб встретится с «Осасуной» в финале Кубка Испании, а далее проведет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Это финал Кубка Испании и полуфинал Лиги чемпионов – вот и все. Я играю не за свое будущее.

Сначала игра за трофей, а затем нам нужно подготовиться к полуфиналу. Мое будущее понятно. Мой контракт истекает 30 июня 2024 года. Не завтра.

Говорить о моем будущем сегодня неправильно. Могу сказать, что каждый день я чувствую необычайное отношение от президента Флорентино Переса и генерального директора Хосе Анхеля Санчеса. Мне этого достаточно.

Я буду играть в финале и полуфинале и хотел бы выиграть оба матча», – сказал главный тренер «Реала».

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12 комментариев

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Владимир Владимирович
Зачем изобретать велосипед… нужно на сезон ещё оставлять Анчелотти, полуфинал есть в ЛЧ, я понимаю если бы Реал вылетел в 1/8, при этом Анчи выжал с этого состава максимум . Если в следующем сезоне купят Белингема или там Мбаппе то опытный Карло вновь пошумит
+14
-2
+12
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Роман
Ответ Титал Телоян
Думаю только победа в ЛЧ может его спасти
Какие высокие требования стали для Мадрида. Чави в ЛЕ выводит второй год, ему контракт дают. Анчелотти взял Ла Лигу и ЛЧ в прошлом сезоне, в этом уже в полуфинале ЛЧ.
Как минимум достоин контракта.
+12
-5
+7
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Этот Райола хочет денег
Дон Карло уже так вписал себя в историю, что независимо от продолжения/не продолжения карьеры заслужил уважение всего мирового футбольного сообщества
+3
0
+3
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Дворец культуры Центральный
Ответ Роман
Какие высокие требования стали для Мадрида. Чави в ЛЕ выводит второй год, ему контракт дают. Анчелотти взял Ла Лигу и ЛЧ в прошлом сезоне, в этом уже в полуфинале ЛЧ. Как минимум достоин контракта.
не сравнивай, пожалуйста, второй каталонский с первым Королевским.
+6
-5
+1
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Alexandr Petrov
Ответ Burel
Обязательно нужно оставить Анчелотти. Фаны Барсы просят
понравился последний матч?
+2
-1
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Игорь Климов
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Геннадий Чеботарев
Ответ Владимир Владимирович
Зачем изобретать велосипед… нужно на сезон ещё оставлять Анчелотти, полуфинал есть в ЛЧ, я понимаю если бы Реал вылетел в 1/8, при этом Анчи выжал с этого состава максимум . Если в следующем сезоне купят Белингема или там Мбаппе то опытный Карло вновь пошумит
через год после деяний анчелоти от Реала останутся рожки да ножки. максимум до лета он в Реале. но и не исключаю того,что он улетит в Рио 17.05 ,не добыв даже до конца этого сезона. а Мбаппе и Белингем могут прийти в Реал летом из-за одной причины. и эта причина не анчелоти.
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