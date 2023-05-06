Индзаги после 5 побед подряд с общим счетом 15:1: «Интер» хочет выиграть каждый турнир»

Теги Интер Рома Симоне Индзаги серия А Италия Кубок Италии Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги похвалил «Интер» за успешные выступления, несмотря на насыщенный график.

Сегодня миланцы обыграли «Рому» (2:0) на ее поле в рамках 34-го тура Серии А.

«Мы ожидали как раз такой матч, который вы и увидели. Это была очень сложная игра против сильной команды, которая мало что дает сделать у нее дома.

Мы должны обнять каждого футболиста за то, что они делают начиная с 1 апреля. Мы прилагаем огромные усилия, поскольку мы «Интер», мы хотим пройти весь путь в каждом соревновании, пусть даже это и будет означать невероятно тяжелый график.

До января у меня был скудный выбор форвардов и полузащитников, но это изменилось. Сейчас есть проблемы с защитниками, в том числе крайними, но по крайней мере у меня есть выбор.

Мы хотели подойти к этой стадии сезона в лучшей форме, но не могли ожидать, что доберемся до полуфинала Лиги чемпионов и финала Кубка Италии. Мне повезло, что у меня в команде игроки, которые вкладывают душу в свою работу.

Порой по ходу сезона нам приходилось затыкать уши, игнорировать отдельные разговоры и сохранять концентрацию», – сказал главный тренер «Интера» в интервью DAZN.

«Нерадзурри» одержали пять побед подряд с общим счетом 15:1. Далее они встретятся с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов.

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26 комментариев

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Александр Зубков
Миланское дерби в полуфинале ЛЧ ожидаю с нетерпением . Будет славная битва!
+47
-2
+45
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U
Вот не понятно, что про него думать. Когда казалось, что совсем поплыл и вообще хуже уже некуда, команда ожила. И кубок скорее всего заберет.
Проход Бенфики конечно оживляющие подействовал.
+29
-3
+26
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Джонни Петров
Ответ Nina Nina
Наполи тоже был на подъеме ну и что?
не был
+11
0
+11
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BZB
Верим в наш Интер!
+12
-2
+10
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Gustavo Tiburzi
Интер сейчас на подъеме! Очень не кстати для Милана!
P.S фанат милана!
+14
-5
+9
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U
Ответ Теннисный абсолют
Дай этот Интер Карло Физрелотти, и было бы 8-е место и со скрипом 3-е место в группе Кубка ЛЧ.
Вечер субботы?
+7
0
+7
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Саша Белый
Ответ Nina Nina
Наполи тоже был на подъеме ну и что?
Наполи был на спаде как раз
+7
0
+7
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евГений
Ответ U
Вот не понятно, что про него думать. Когда казалось, что совсем поплыл и вообще хуже уже некуда, команда ожила. И кубок скорее всего заберет. Проход Бенфики конечно оживляющие подействовал.
Да потому что давно было ясно, что С. Индзаги топ как тренер. С таким составом такие достижения – немыслимо.

И главное – без огромной токсичности мистера Конте
+4
0
+4
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Справедливости Ради
Представляю где бы был Интер если бы тренер был Конте и сколько вони было бы , если кого-то гнать надо из клуба так это президента со своими личными проблемами, а Индзаги памятник с таким составом ставить надо!
+3
-1
+2
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Ali Artikov
Правило номера один!!! Не когда не быть вторым))) ГОРЖУСЬ ТОБОЙ ИНТЕР
+3
-2
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Теннисный абсолют
СуперСимоне Индзаги станет великим тренером. А какие гадости на него выливали глоры Интера в этом году, мда
+4
-3
+1
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Дмитрий Калашников
Ответ ya_za_ac_milan
Вот и посмотрим на что способен Интер. Ведь Милан играет как машина, не даёт ни сантиметра свободного пространсва в своей штрафной, постоянно бегает напрягает, прессингует. Это решающий экзамен для Симоне Индзаги. Пройдёт Пиолиевкий Милан, очень неудобную и колкую команду- скажу что он хороший тренер, не пройдёт- проиграет тактическую дуэль более хитрому и расчётливому тренеру, значит Сима всё таки провинциальный тренер. Милан в нынешнем виде это жуткая команда, самый неудобный стиль, игра от соперника, персональный прессинг, кинжальные контратаки. У меня лично не сомнений, что Милан пройдёт Интер. Симоне не суждено выиграть хоть какой либо значимый трофей. Потому что нестабильность, потому что нет плана Б, потому что нет четкого расчёта физических концидий команды. Да это возможно фанбойство, но этот Милан как будто делает шаги к величию растёт как команда, закрепляется как суперклуб, а Интер скорее тратит последний запасы той прочности что заложил Конте.
Будто у Пиоли всё это есть, ещё больший физрук!
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Павел Варламов
Молодец Симоне всё рассказал как оно есть, если травм удастся избежать до решающих матчей у Интера есть шанс не остаться без трофея а если и повезёт и трофеев)) Удачи!!
+1
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Andrei Bandalak
Ответ U
Вот не понятно, что про него думать. Когда казалось, что совсем поплыл и вообще хуже уже некуда, команда ожила. И кубок скорее всего заберет. Проход Бенфики конечно оживляющие подействовал.
Ты Интер не знаешь! Валидол и все! Вот и так и любим нашу команду!!!
+1
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евГений
Ответ Теннисный абсолют
СуперСимоне Индзаги станет великим тренером. А какие гадости на него выливали глоры Интера в этом году, мда
Ага, тоже всегда рофлил с этих чудиков
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оптовый покупатель скудетто из турина
Ответ ya_za_ac_milan
Вот и посмотрим на что способен Интер. Ведь Милан играет как машина, не даёт ни сантиметра свободного пространсва в своей штрафной, постоянно бегает напрягает, прессингует. Это решающий экзамен для Симоне Индзаги. Пройдёт Пиолиевкий Милан, очень неудобную и колкую команду- скажу что он хороший тренер, не пройдёт- проиграет тактическую дуэль более хитрому и расчётливому тренеру, значит Сима всё таки провинциальный тренер. Милан в нынешнем виде это жуткая команда, самый неудобный стиль, игра от соперника, персональный прессинг, кинжальные контратаки. У меня лично не сомнений, что Милан пройдёт Интер. Симоне не суждено выиграть хоть какой либо значимый трофей. Потому что нестабильность, потому что нет плана Б, потому что нет четкого расчёта физических концидий команды. Да это возможно фанбойство, но этот Милан как будто делает шаги к величию растёт как команда, закрепляется как суперклуб, а Интер скорее тратит последний запасы той прочности что заложил Конте.
Согласен, Милан с Лацио не обкремонезился-уже прогресс! Глядишь и Сити в финале разнесёт.
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ya_za_ac_milan
Ответ Дмитрий Калашников
Будто у Пиоли всё это есть, ещё больший физрук!
Пиоли не физрук. Вообще наш лысый гениальный тактик- он подстраивает игру милана так, чтобы давить на слабые места соперника. Если смотреть за развитием Милана, то прошлогодний Милан был атакующей командой играющей в доминирование на поле через прессинг. Нынешний Милан это контратакующая команда играющая от соперника аля Реал Мадрид. То есть у Пиоли в прошлом году был только план А, то сейчас есть как План Б, а то и План Ц. Милан прибавил в гибкости. Под этот Интер со слабыми и медленными защитниками, естественно тоже он ключи то подберет. Будет давить именно на те места где у Интера тонко, а именно трио защитников Ачерби, Бастони, Дармиан.
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ubAA
Ответ Александр Зубков
Миланское дерби в полуфинале ЛЧ ожидаю с нетерпением . Будет славная битва!
Битвы не будет, Интер на классе возмет, в каком то из матчей даже предрекаю разгром 3:0
+2
-2
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Газонокосильщик Хави
Ответ Nina Nina
Наполи тоже был на подъеме ну и что?
Ты по ходу даже не смотрела матчи Наполи. Они в тот момент уже на спаде были
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Nina Nina
Ответ Gustavo Tiburzi
Интер сейчас на подъеме! Очень не кстати для Милана! P.S фанат милана!
Наполи тоже был на подъеме ну и что?
+2
-2
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Тюменец
Симоне молодец. Продолжает делать свою работу, не обращая внимание на истеричек.
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Рррррррроман
Главное чтобы Лукаку в нужный момент бенефис не устроил как на ЧМ)
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Дмитрий Калашников
не побоялся выпустить дерево Белланову и не прогадал
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