Индзаги после 5 побед подряд с общим счетом 15:1: «Интер» хочет выиграть каждый турнир»

Симоне Индзаги похвалил «Интер» за успешные выступления, несмотря на насыщенный график.

Сегодня миланцы обыграли «Рому» (2:0) на ее поле в рамках 34-го тура Серии А.

«Мы ожидали как раз такой матч, который вы и увидели. Это была очень сложная игра против сильной команды, которая мало что дает сделать у нее дома.

Мы должны обнять каждого футболиста за то, что они делают начиная с 1 апреля. Мы прилагаем огромные усилия, поскольку мы «Интер», мы хотим пройти весь путь в каждом соревновании, пусть даже это и будет означать невероятно тяжелый график.

До января у меня был скудный выбор форвардов и полузащитников, но это изменилось. Сейчас есть проблемы с защитниками, в том числе крайними, но по крайней мере у меня есть выбор.

Мы хотели подойти к этой стадии сезона в лучшей форме, но не могли ожидать, что доберемся до полуфинала чемпионов и финала Кубка Италии. Мне повезло, что у меня в команде игроки, которые вкладывают душу в свою работу.

Порой по ходу сезона нам приходилось затыкать уши, игнорировать отдельные разговоры и сохранять концентрацию», – сказал главный тренер « » в интервью DAZN.

«Нерадзурри» одержали пять побед подряд с общим счетом 15:1. Далее они встретятся с «Миланом» в полуфинале Лиги чемпионов.

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