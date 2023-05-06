«Милан» не проигрывает 9 матчей подряд – 4 победы, 5 ничьих

«Милан» продлил серию без поражений до 9 матчей.

«Россонери» победили « » (2:0) дома в 34-м туре Серии А.

Команда Стефано Пиоли не проигрывает с 18 марта – тогда было гостевое поражение от «Удинезе» (1:3).

В среду « » сыграет с «Интером» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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