«Милан» не проигрывает 9 матчей подряд – 4 победы, 5 ничьих
«Милан» продлил серию без поражений до 9 матчей.
«Россонери» победили «Лацио» (2:0) дома в 34-м туре Серии А.
Команда Стефано Пиоли не проигрывает с 18 марта – тогда было гостевое поражение от «Удинезе» (1:3).
В среду «Милан» сыграет с «Интером» в первом полуфинале Лиги чемпионов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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С таким где Интер, тоже не самый богатый может за аренду Лукаку отдать 7 и платить 8.
Где Наполи на изи берет середняка Распадори за 35 млн на лавку, Симеону, а недавно за 70 купили Осимена, а у АCM трансфер ШДК входит в 15 самых дорогих за всю историю.
При этом при всем Милан потерял важнейших Кессье и Романьоли, и если второго Тшау может и заменил, то первого нашёл внутри в Круниче. Мальдини с Массарой кинули его в мочу, еле выпросив скидку на Джуниора Мессиаса, заменив Кессье на Вранкса, да ещё и вместо Ибры ( сделавшего 11 по г п) гоу Ориги. Действительно все нормально у Пиоли, с жИру бесится, лол.
С таким составом должен клепать чемпионства и полуфиналы Лч. 💪🏽
Основополагающим не был, важным на таком отрезке был.