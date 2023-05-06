«Милан» не проигрывает 9 матчей подряд – 4 победы, 5 ничьих

Теги Милан Лацио Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

«Милан» продлил серию без поражений до 9 матчей.

«Россонери» победили «Лацио» (2:0) дома в 34-м туре Серии А.

Команда Стефано Пиоли не проигрывает с 18 марта – тогда было гостевое поражение от «Удинезе» (1:3).

В среду «Милан» сыграет с «Интером» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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16 комментариев

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Фарид Харисов
Уже раз в год на каком-то отрезке стабильно начинают хоронить Пиоли, а он стабильно показывает, что на одном месте всех скептиков вертел.
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Фарид Харисов
Ответ ArboCs
И сразу после сам садится на вертел.
Чувак, ты же вроде фанат Милана, тебя не впечатляет что он с бюджетом который вообще не идёт в сравнение с грандами возродил твой любимый клуб и в шаге от финала ЛЧ?
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pelmehi
Ответ Фарид Харисов
Уже раз в год на каком-то отрезке стабильно начинают хоронить Пиоли, а он стабильно показывает, что на одном месте всех скептиков вертел.
Особенно забавно вспоминать возгласы о том, как Пиоли нужно гнать и брать, прости господи, Рангника
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ya_za_ac_milan
Ответ Спартак Уокер
Милан при Пиоли очень даже хорошая команда
Шикарная команда я бы сказал. После 10 лет абсолютно донной игры, пришёл тренер временщик в которого никто не верил- без денег, хороших трансферов, с бестолковым Мальдини делает команду чемпионом и полуфиналистом ЛЧ. Интер нам по сути тоже не конкурент- они полтора месяца играют одним и тем же составом через каждые 3 дня. Да Милан их задавит в дерби, просто физикой перебегает, запрессингует. Главное чтобы Леао был впорядке.
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0rbit
Ответ Artem89S
С каким бюджетом? У вас бревна чтоли у всех в глаза попали? Если бы не индивидуальное мастерство некоторых игроков(как сегодня например), то Милан бы сливал не только специям и кремонезам, но и топам, так и болтаясь бы на 6-7 местах. Вот ей Богу дураки, такое чувство что за 3 года так и не увидели, что пускай на топ матчи Пиоли их и настраивает, но на кремонезе как не умел, так и не умеет, и так уже 3 года. Как у Милана не было стабильности, так ее и нет.
с таким где у Юве есть возможность покупать форварда за 85 млн, Бремера за 40 и насыпать по 7,5 млн Рабьо и Ди Марии чистыми. При этом в первом круге были просто уничтожены Пиоли, по мне лучший матч сезона.
С таким где Интер, тоже не самый богатый может за аренду Лукаку отдать 7 и платить 8.
Где Наполи на изи берет середняка Распадори за 35 млн на лавку, Симеону, а недавно за 70 купили Осимена, а у АCM трансфер ШДК входит в 15 самых дорогих за всю историю.
При этом при всем Милан потерял важнейших Кессье и Романьоли, и если второго Тшау может и заменил, то первого нашёл внутри в Круниче. Мальдини с Массарой кинули его в мочу, еле выпросив скидку на Джуниора Мессиаса, заменив Кессье на Вранкса, да ещё и вместо Ибры ( сделавшего 11 по г п) гоу Ориги. Действительно все нормально у Пиоли, с жИру бесится, лол.

С таким составом должен клепать чемпионства и полуфиналы Лч. 💪🏽
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Спартак Уокер
Милан при Пиоли очень даже хорошая команда
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dutchtrio
Побед маловато, а так молодцы
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ya_za_ac_milan
Милан прям как Робин Гуд. Грабит богатых, отдаёт бедным.
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0rbit
Ответ dutchtrio
Романьоли не был важным. Даже после травмы Кьяра не тянул основу
у нас разные понятия «важности», сейчас такого игрока подмены в Милане нет, треть чемпионата с декабря по конец февраля когда к Кьеру добавился Томори в лазарет он провел 11 матчей по 90 минут, в них Милан проиграл только единожды, позорный судейский матч Неаполю с офсайдом Жиру.
Основополагающим не был, важным на таком отрезке был.
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оптовый покупатель скудетто из турина
Поздравляю Милан с тем, что не обкремонезился в этот раз!)
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dutchtrio
Ответ 0rbit
с таким где у Юве есть возможность покупать форварда за 85 млн, Бремера за 40 и насыпать по 7,5 млн Рабьо и Ди Марии чистыми. При этом в первом круге были просто уничтожены Пиоли, по мне лучший матч сезона. С таким где Интер, тоже не самый богатый может за аренду Лукаку отдать 7 и платить 8. Где Наполи на изи берет середняка Распадори за 35 млн на лавку, Симеону, а недавно за 70 купили Осимена, а у АCM трансфер ШДК входит в 15 самых дорогих за всю историю. При этом при всем Милан потерял важнейших Кессье и Романьоли, и если второго Тшау может и заменил, то первого нашёл внутри в Круниче. Мальдини с Массарой кинули его в мочу, еле выпросив скидку на Джуниора Мессиаса, заменив Кессье на Вранкса, да ещё и вместо Ибры ( сделавшего 11 по г п) гоу Ориги. Действительно все нормально у Пиоли, с жИру бесится, лол. С таким составом должен клепать чемпионства и полуфиналы Лч. 💪🏽
Романьоли не был важным. Даже после травмы Кьяра не тянул основу
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Альф Третий
Ответ заблокированному пользователю
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Никогда не сомневайся в силе "россонери"! 🔴⚫️✊
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