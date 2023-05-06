«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за выход фанатов на поле в игре с ЦСКА и бросок бутылки

Теги ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Торпедо Динамо Москва Ахмат КДК РФС Факел Славиша Йоканович Оренбург Дмитрий Пятибратов Артур Григорьянц Пари НН Р-Спорт Сочи деньги Футбол

«Ахмат» получил крупный штраф от КДК РФС после матча с ЦСКА в 25-м туре Мир РПЛ.

«КДК рассмотрел выход болельщиков «Ахмата» на поле в матче с ЦСКА – в перерыве и после окончания встречи. За это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Кроме того, болельщики хозяев на 90-й минуте бросили на поле бутылку с водой, которая упала возле технической зоны. За это «Ахмат» оштрафован на 50 тысяч.

Мы рассмотрели выходы главных тренеров Славиши Йокановича («Динамо») и Дмитрия Пятибратова («Факел») за пределы технической зоны. Тренер «Динамо» оштрафован на 30 тысяч, тренер «Факела» – на 30 тысяч. Также Пятибратов выходил на поле, «Факел» оштрафован на 20 тысяч.

Мы рассмотрели задержку выхода «Нижнего Новгорода» из раздевалки перед началом второго тайма матча с «Оренбургом» на две минуты. За это клуб оштрафован на 20 тысяч. За выход за пределы технической зоны аналитика «Торпедо» (в матче с «Сочи») клуб оштрафован на 10 тысяч», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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6 комментариев

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Diald
Ответ Shuller18
Лично видел двух джигитов, которые после финального свистка выскочили на поле. Одного догнали стюарды, второй потом сам сдался
интересно аннулируют им фан-айди, что-то сомневаюсь
+4
-1
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Shuller18
Лично видел двух джигитов, которые после финального свистка выскочили на поле. Одного догнали стюарды, второй потом сам сдался
+4
-2
+2
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инок
КДК - Контроль Денежных Кусков в нашем футболе. Неплохо устроились...
+4
-3
+1
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Айвенго
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Салман Барахоев
ох и не поздоровится тем нарушителям, я отвечаю что их пошлют на "фронт", но сперва их "по массажируют". в грозном такое в вышке впервые, да, были инциденты на играх молодежки но в вышке впервые.
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