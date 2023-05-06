«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за выход фанатов на поле в игре с ЦСКА и бросок бутылки

«Ахмат» получил крупный штраф от КДК РФС после матча с ЦСКА в 25-м туре Мир РПЛ.

«КДК рассмотрел выход болельщиков « » на поле в матче с ЦСКА – в перерыве и после окончания встречи. За это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

Кроме того, болельщики хозяев на 90-й минуте бросили на поле бутылку с водой, которая упала возле технической зоны. За это «Ахмат» оштрафован на 50 тысяч.

Мы рассмотрели выходы главных тренеров («Динамо») и («Факел») за пределы технической зоны. Тренер « » оштрафован на 30 тысяч, тренер « » – на 30 тысяч. Также Пятибратов выходил на поле, «Факел» оштрафован на 20 тысяч.

Мы рассмотрели задержку выхода «Нижнего Новгорода» из раздевалки перед началом второго тайма матча с «Оренбургом» на две минуты. За это клуб оштрафован на 20 тысяч. За выход за пределы технической зоны аналитика «Торпедо» (в матче с «Сочи») клуб оштрафован на 10 тысяч», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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