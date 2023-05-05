Ривалдо: «Месси проявил неуважение к «ПСЖ» – очень необычно для него. Он всегда был образцом для подражания»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Ривалдо Футбол

Ривалдо обвинил Лионеля Месси в неуважении к «ПСЖ».

«Месси  отправился в Саудовскую Аравию без разрешения «ПСЖ» и в итоге получил от клуба двухнедельное отстранение. Все указывает на то, что он отправился в Саудовскую Аравию, чтобы разобраться со своим контрактом.

Тем не менее мне было немного грустно видеть, что Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу, что очень необычно для него.

Он точно мог бы найти лучшую альтернативу – поговорить с клубом, дождаться приезда саудовцев в Париж, даже дождаться окончания сезона. Он мог прийти к взаимопониманию с «ПСЖ», чтобы не создавать проблем.

Месси всегда был образцом для подражания, и его критики ждали чего-то подобного, чтобы напасть на него. Месси мог бы избежать этого в момент, когда Лига 1 подходит к концу, а его клуб приближается к титулу чемпиона Франции», – написал бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

«Месси – сын шлюхи». Фанаты «ПСЖ» протестуют против Лео, Неймара и руководства

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91 комментарий

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ConorNite
При всем уважении, Месси не раз проявлял неуважение. Можно вспомнить ситуацию с Тиаго, который расплакался на тренировке из-за его обращения. Как подрался с Тер Стегеном в 2020 году. Или как он с Вегорстом обошелся. Ангелом он точно никогда не был. Просто фанаты склонны идеализировать своих героев. Представлять их лучше, чем они есть на самом деле
+160
-46
+114
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Пенс
Он всегда таким был. Просто делал это исподтишка. Такая уж натура у нашего скромного паренька.
+123
-48
+75
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QWertY
Чувак шантажировал родной клуб ради жирных контрактов. Хз, о чем тут вообще говорить
+65
-24
+41
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НРИ
На бабло повелся как обычно
+35
-11
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Пенс
Ответ А.Э.РАСИМ
У лучшего футболиста в истории.
есть какая-то система по определению такого футболиста? Хотя что я хочу услышать от сектика.
+39
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Stewart D.
Никогда им не был. Патологическая жадность. Просто это скрывалось за ширмой пиара.
+40
-17
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S100 Winner
Образ примера для подражания создали СМИ
+33
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Homelender_666
Ошибка Месси в том, что он связался именно с Саудовской Аравией. У Аравии 🇸🇦 и Катара 🇶🇦 плохие отношения.
+20
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Максим Бегун
Ответ Oleg
Персонаж пенс ограничил ответы поэтому отвечу тебе: Да есть система по определению такого футболиста: Месси: 1025 игр 807 голов 357 ассистов 43 трофея Чемпион Мира Континентальный Чемпион 4 ЛЧ 12 Чемпионств Лиг 7 ЗМ 6 ЗБ 7 ФИФА Если у кого то есть подобное , жду пример.
Даже если подобного ни у кого нет, как эти данные указывают на то что Месси лучший в истории?
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Генадий Филимонов
СМИ хорошо создали образ, который оправдывает всё и вся.
Сделал что-то не так? "ОЙ НУ ОН ЖИ ТОЖЕ ЧИЛОВЕК))))"
+13
-5
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Syndycate
Ответ TheCreator
Люди не склонны даже на малейшие умозаключения. У Месси КОНТРАКТ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ, он их посол, встречу и так переносили 2 раза. Улетел он , когда в расписании не было тренировок, то что их назначили на авось за пару часов до, признак не профф клуба, а колхозных подпивковичей.
Основная его работа в ПСЖ. К примеру, ты тоже забив на свою основную работу уходишь на шабашку? И как твой начальник к такому отнесется узнав об этом?
Тренер четко сказал, что после поражения двух выходных не будет, Лео забил и проигнорировал
+16
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Фанат спорта01
да Месси никогда не был скромным и безобидным как показывает себя на публику.
Просто Лео и его окружение умнее Роналду и умело маскируют его недостатки и плохое поведения,в отличие от португальца.
+18
-12
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Caterina
А фанатье ПСЖ со своими весенними обострениями, и
оскорблениями поочередно Мбаппе, Неймара, Верратти, Месси, и всех вместе - заслуживает уважения?
А клуб, который даже не поздравил Чемпиона мира с титулом - заслушивает уважения? Ах это же французы, они же расстроены)) Но почему-то гораздо более французский клуб Лион это не смутило, и они не пожопились поздравить своего игрока Тальяфико и в соц.сетях, и на стадионе. Потому что то клуб, а ПСЖ - позорный мешок с полоумными ультрасами.
Как раз таки Месси терпел всю эту мутотень, и оскорбления, ни слова плохого про клуб не сказав. И вряд ли скажет. Но они себя и так проявили во всей красе в очередной раз, тут и слов лишних не нужно.
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Temp LC
Ответ Алексей Муравьёв
Комментарий удален модератором
О каких выходных? Почему никто кроме Месси не ушёл с этих тренировок? Может проблема в нём, а не в остальных
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kaviknat
Ответ Oleg
Персонаж пенс ограничил ответы поэтому отвечу тебе: Да есть система по определению такого футболиста: Месси: 1025 игр 807 голов 357 ассистов 43 трофея Чемпион Мира Континентальный Чемпион 4 ЛЧ 12 Чемпионств Лиг 7 ЗМ 6 ЗБ 7 ФИФА Если у кого то есть подобное , жду пример.
Ты путаешь разные вещи. Мало кто сомневается в величии Месси, как футболиста. Но великий футболист может быть таким же гамночеловеком, как и многие другие.
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Александр Шейфер
Ответ Пенс
Он всегда таким был. Просто делал это исподтишка. Такая уж натура у нашего скромного паренька.
Аааа!!! ваш скромный паренёк))
+5
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Bavarec-Art
Ответ QWertY
Чувак шантажировал родной клуб ради жирных контрактов. Хз, о чем тут вообще говорить
До сих пор рыгачи включать приходится
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andr d
Ответ Фанат спорта01
да Месси никогда не был скромным и безобидным как показывает себя на публику. Просто Лео и его окружение умнее Роналду и умело маскируют его недостатки и плохое поведения,в отличие от португальца.
Вот они психологи повылазили
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Абдул Абакаев
Ответ ConorNite
При всем уважении, Месси не раз проявлял неуважение. Можно вспомнить ситуацию с Тиаго, который расплакался на тренировке из-за его обращения. Как подрался с Тер Стегеном в 2020 году. Или как он с Вегорстом обошелся. Ангелом он точно никогда не был. Просто фанаты склонны идеализировать своих героев. Представлять их лучше, чем они есть на самом деле
что там за ситуация с Тьяго? подрался с Штегеном? серьёзно? просто неполадили. а Вегхорст сам вёл себя как мудак
+2
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TheCreator
Люди не склонны даже на малейшие умозаключения. У Месси КОНТРАКТ С САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ, он их посол, встречу и так переносили 2 раза. Улетел он , когда в расписании не было тренировок, то что их назначили на авось за пару часов до, признак не профф клуба, а колхозных подпивковичей.
+15
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Oleg
Кто мне скажет на каком основании из пещер выползли фанаты роналду после 18.12.2022?
Следите за руками:
Пропустил предсезонку, пока Мендеш искал ему новый клуб
Сел в запас
Уходил с матчей
На интервью у Моргана полил помоями МЮ, тренера, игроков
Потерпел крах на ЧМ
Оказался ненужным в Европе
Уехал в Аравию

Месси:
Выиграл Величайший турнир в истории спорта ЧМ
36 + 24 по сезону
Лучший игрок Лиг по гол/пас
Уехал на выходных в Аравию по контракту как посол по туризму
Ничего не говорит в сми
Французская пресса постит домыслы
Хомяки комментируют

18.12.2022 Месси уничтожил психику своей хейтерни.
+10
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d_kdc
Неуважение наверно есть. Месси действительно не уважает решения Галтье. И не только он в ПСЖ, что вполне заслуженно.

Тут та же история, что и с другим физруком: Тен Хагом. Тот считает себя в праве выпускать Роналду на 88-ой минуте, как зеленого юниора, другой считает, что лучшая мотивация после неудачных матчей - отменить суперзвездам их личные выходные (замечу, что футболисты уровня ПСЖ - это занятые люди, у которых их личное время зачастую распланировано на спонсорские проекты) и запереть на базе.

Месси довольно скромен, чтобы оттоптаться по физруку, да и не нужно это. Тот же Роналду выглядел не лучшим образом с этим интервью. Достаточно было коротко сказать.

Шейхи ПСЖ, очевидно не хотят видеть Месси в команде, иначе бы отстранили не его, а Галтье, который полностью потерял контроль над командой и топит ее все глубже.

Всем же поклонникам палочной дисциплины Лобановского, Романцева и Магата, сообщаю, что те времена безвозвратно прошли, все тренеры, которые не перестроились под новые реалии, либо на свалке истории, либо на кротчайшей дороге к ней.
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Syndycate
Ответ Алексей Муравьёв
Комментарий удален модератором
2 выходных в случае победы, то есть в случае выполнения плана, а если ты не выполнил свой план, то будешь пахать в свой выходной со слезами на глазах) Ну а в случае если ты пошлешь начальника, то логично, что будут санкции в виде невыплат зарплат и прочее)
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Moe Joe
деньги не пахнут
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Dark.Babysitter
Для справки Месси в отличие от Криштиану не высказывался о неуважении последнего к МЮ, например
+7
-6
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