Ривалдо: «Месси проявил неуважение к «ПСЖ» – очень необычно для него. Он всегда был образцом для подражания»
Ривалдо обвинил Лионеля Месси в неуважении к «ПСЖ».
«Месси отправился в Саудовскую Аравию без разрешения «ПСЖ» и в итоге получил от клуба двухнедельное отстранение. Все указывает на то, что он отправился в Саудовскую Аравию, чтобы разобраться со своим контрактом.
Тем не менее мне было немного грустно видеть, что Месси проявляет такое неуважение к своему нынешнему клубу, что очень необычно для него.
Он точно мог бы найти лучшую альтернативу – поговорить с клубом, дождаться приезда саудовцев в Париж, даже дождаться окончания сезона. Он мог прийти к взаимопониманию с «ПСЖ», чтобы не создавать проблем.
Месси всегда был образцом для подражания, и его критики ждали чего-то подобного, чтобы напасть на него. Месси мог бы избежать этого в момент, когда Лига 1 подходит к концу, а его клуб приближается к титулу чемпиона Франции», – написал бывший игрок «Барселоны» и сборной Бразилии.
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?
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Сделал что-то не так? "ОЙ НУ ОН ЖИ ТОЖЕ ЧИЛОВЕК))))"
Тренер четко сказал, что после поражения двух выходных не будет, Лео забил и проигнорировал
Просто Лео и его окружение умнее Роналду и умело маскируют его недостатки и плохое поведения,в отличие от португальца.
оскорблениями поочередно Мбаппе, Неймара, Верратти, Месси, и всех вместе - заслуживает уважения?
А клуб, который даже не поздравил Чемпиона мира с титулом - заслушивает уважения? Ах это же французы, они же расстроены)) Но почему-то гораздо более французский клуб Лион это не смутило, и они не пожопились поздравить своего игрока Тальяфико и в соц.сетях, и на стадионе. Потому что то клуб, а ПСЖ - позорный мешок с полоумными ультрасами.
Как раз таки Месси терпел всю эту мутотень, и оскорбления, ни слова плохого про клуб не сказав. И вряд ли скажет. Но они себя и так проявили во всей красе в очередной раз, тут и слов лишних не нужно.
Следите за руками:
Пропустил предсезонку, пока Мендеш искал ему новый клуб
Сел в запас
Уходил с матчей
На интервью у Моргана полил помоями МЮ, тренера, игроков
Потерпел крах на ЧМ
Оказался ненужным в Европе
Уехал в Аравию
Месси:
Выиграл Величайший турнир в истории спорта ЧМ
36 + 24 по сезону
Лучший игрок Лиг по гол/пас
Уехал на выходных в Аравию по контракту как посол по туризму
Ничего не говорит в сми
Французская пресса постит домыслы
Хомяки комментируют
18.12.2022 Месси уничтожил психику своей хейтерни.
Тут та же история, что и с другим физруком: Тен Хагом. Тот считает себя в праве выпускать Роналду на 88-ой минуте, как зеленого юниора, другой считает, что лучшая мотивация после неудачных матчей - отменить суперзвездам их личные выходные (замечу, что футболисты уровня ПСЖ - это занятые люди, у которых их личное время зачастую распланировано на спонсорские проекты) и запереть на базе.
Месси довольно скромен, чтобы оттоптаться по физруку, да и не нужно это. Тот же Роналду выглядел не лучшим образом с этим интервью. Достаточно было коротко сказать.
Шейхи ПСЖ, очевидно не хотят видеть Месси в команде, иначе бы отстранили не его, а Галтье, который полностью потерял контроль над командой и топит ее все глубже.
Всем же поклонникам палочной дисциплины Лобановского, Романцева и Магата, сообщаю, что те времена безвозвратно прошли, все тренеры, которые не перестроились под новые реалии, либо на свалке истории, либо на кротчайшей дороге к ней.