Роман Еременко перешел в финскую «Хонку». Контракт 36-летнего хавбека – до 31 декабря 2023-го

Роман Еременко стал игроком «Хонки».

36-летний хавбек подписал контракт с финским клубом до 31 декабря 2023 года.

Последним клубом Еременко был финский ХИФК, за который он играл в прошлом году.

Также Еременко известен по выступлениям за , « », «Рубин», «Спартак», киевское «Динамо», «Удинезе» и «Сиену».

фото: EsportHonka

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