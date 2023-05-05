Роман Еременко перешел в финскую «Хонку». Контракт 36-летнего хавбека – до 31 декабря 2023-го

Теги ЦСКА Ростов Роман Еременко премьер-лига Россия высшая лига Финляндия Хонка трансферы Футбол

Роман Еременко стал игроком «Хонки».

36-летний хавбек подписал контракт с финским клубом до 31 декабря 2023 года.

Последним клубом Еременко был финский ХИФК, за который он играл в прошлом году.

Также Еременко известен по выступлениям за ЦСКА, «Ростов», «Рубин», «Спартак», киевское «Динамо», «Удинезе» и «Сиену».

фото: EsportHonka

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13 комментариев

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Илья Храбров
Куда привела его "дорога")
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Pok_Toholo
Всё ближе к Химкам
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CuauhtemokBlanco
отличный был игрок, нравился в свое время
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Doomstrooper
Ну хоть на Ханка.
+7
0
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Форвардиньо_
Ответ Илья Храбров
Куда привела его "дорога")
домой)
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CriminalJoint62
Хонка - Хонка
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jeckk
Я уж думал, что он пенсионер давно...
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G_Batigol
Ответ CriminalJoint62
Хонка - Хонка
Barney Stinson
+6
-1
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Артем Гладских
Удачи Роману в конце карьеры! Пусть проведёт её продуктивно и без травм !)
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Аксай
Удачи Рома
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Жаргал Шадапов
Один из лучших игроков РпЛ за все время. Нравилась его манера ударов
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Вячеслав Максименко
ханка
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Viktor Poljakov
Ответ CuauhtemokBlanco
отличный был игрок, нравился в свое время
Для ФК РОСТОВ это пол-команды!!!
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