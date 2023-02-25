Рудаков о ценах в Финляндии: «На еду хватает, но за последний год процентов на 20 выросли»

Теги Ростов премьер-лига Россия высшая лига Финляндия Хонка Максим Рудаков Александр Васютин Чемпионат.com деньги Футбол

Вратарь «Хонки» Максим Рудаков рассказал о ценах в Финляндии.

– Что по ценам?

– Не скажу, что дорого. Нормально. На еду хватает, ха-ха. Но за последний год цены процентов на 20 выросли. Не только на продукты – плюс-минус на все.

– Когда Васютин играл в Норвегии, они мотались за покупками в Швецию.

– Он рассказывал. Финляндия в этом плане не сравнится с Норвегией.

– А налоги большие?

– Немаленькие. Но система налогообложения тут гибкая – зависит от размера доходов. Я отдаю 30 процентов.

– Бюрократия есть?

– Чтобы подать документы на рабочую визу, нужно было найти и заполнить анкеты на сайте, собрать кучу документов. Но у меня с этим особых проблем не возникло. Спокойно разбираюсь со всеми вопросами: визы, страховки, налоги, – сказал арендованный у «Ростова» голкипер.

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5 комментариев

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Marcus-light
Ответ Кирилл Шарапов
Росстат за 2022 год 4 раза менял список товаров и услуг для рассчета инфляции. То есть убирали подорожавшее и добавляли искуственно подешевшее. Поэтому можно прям смело не верить в цифры инфляции - там за 20 точно будет.
Мне кажется в Финляндии как раз на уровне 20, её просто растянули за счёт резервного финансирования. Соседи из России научили. в РФ мне кажется скорее на уровне 30-40%
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Кирилл Шарапов
Ответ anastasia Krugova
)) И так , берем официальные данные правительства России и Финляндии...инфляция в Финляндии за 2022 года- 8.4 %,инфляция в РФ-11,94% (хотя лично я не верю в эти цифры, учитывая как выросли цены, ну да ладно , мы же верим правительству )... И так ))) скажи мне , если в рф инфляция на 40 % выше чем в Финлянди , тогда какая цена для тебе сво против "щэнэвмэрлых"))?? По данным Статистического Управления Финляндии средняя зарплата в стране в 2022 году составляет 3444 евро .Тут же отметим, что минимальный показатель оплаты труда по разным данным составляет примерно 1200.В РФ МРОТ -- 15 279 рублей ,ну пускай это будет 250 евро )))))) да уж ...))) бедный финны ))))как они там живут вообще )))странно что они не ломятся все в рф ))тут же рай на Земля ,да ?
Росстат за 2022 год 4 раза менял список товаров и услуг для рассчета инфляции. То есть убирали подорожавшее и добавляли искуственно подешевшее.
Поэтому можно прям смело не верить в цифры инфляции - там за 20 точно будет.
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Фут.Боль
Интервью целое уже выкладывали, где он обо всем этом рассказал. Теперь по кусочкам и по предложениям будут выкладывать отдельно? Уже на 3 новости поделили.
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anastasia Krugova
Ответ LLiriKK
Комментарий удален пользователем
)) И так , берем официальные данные правительства России и Финляндии...инфляция в Финляндии за 2022 года- 8.4 %,инфляция в РФ-11,94% (хотя лично я не верю в эти цифры, учитывая как выросли цены, ну да ладно , мы же верим правительству )...
И так ))) скажи мне , если в рф инфляция на 40 % выше чем в Финлянди , тогда какая цена для тебе сво против "щэнэвмэрлых"))??

По данным Статистического Управления Финляндии средняя зарплата в стране в 2022 году составляет 3444 евро .Тут же отметим, что минимальный показатель оплаты труда по разным данным составляет примерно 1200.В РФ МРОТ -- 15 279 рублей ,ну пускай это будет 250 евро ))))))

да уж ...))) бедный финны ))))как они там живут вообще )))странно что они не ломятся все в рф ))тут же рай на Земля ,да ?
+6
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LLiriKK
Комментарий удален пользователем
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