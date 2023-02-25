Рудаков о ценах в Финляндии: «На еду хватает, но за последний год процентов на 20 выросли»
Вратарь «Хонки» Максим Рудаков рассказал о ценах в Финляндии.
– Что по ценам?
– Не скажу, что дорого. Нормально. На еду хватает, ха-ха. Но за последний год цены процентов на 20 выросли. Не только на продукты – плюс-минус на все.
– Когда Васютин играл в Норвегии, они мотались за покупками в Швецию.
– Он рассказывал. Финляндия в этом плане не сравнится с Норвегией.
– А налоги большие?
– Немаленькие. Но система налогообложения тут гибкая – зависит от размера доходов. Я отдаю 30 процентов.
– Бюрократия есть?
– Чтобы подать документы на рабочую визу, нужно было найти и заполнить анкеты на сайте, собрать кучу документов. Но у меня с этим особых проблем не возникло. Спокойно разбираюсь со всеми вопросами: визы, страховки, налоги, – сказал арендованный у «Ростова» голкипер.
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Поэтому можно прям смело не верить в цифры инфляции - там за 20 точно будет.
И так ))) скажи мне , если в рф инфляция на 40 % выше чем в Финлянди , тогда какая цена для тебе сво против "щэнэвмэрлых"))??
По данным Статистического Управления Финляндии средняя зарплата в стране в 2022 году составляет 3444 евро .Тут же отметим, что минимальный показатель оплаты труда по разным данным составляет примерно 1200.В РФ МРОТ -- 15 279 рублей ,ну пускай это будет 250 евро ))))))
да уж ...))) бедный финны ))))как они там живут вообще )))странно что они не ломятся все в рф ))тут же рай на Земля ,да ?