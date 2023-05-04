«Ман Сити» выстроился в коридор в честь Холанда, побившего рекорд АПЛ по голам за сезон

Теги Вест Хэм Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд Футбол

«Манчестер Сити» провел акцию в честь рекорда Эрлинга Холанда.

22-летний форвард побил рекорд по голам за сезон АПЛ. Он забил 35 раз за 31 матч.

По окончании игры с «Вест Хэмом» (3:0) футболисты команды из Манчестера выстроились в коридор и начали хлопать по спине побежавшего через него норвежца.

Холанд проводит в Англии дебютный сезон. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ManCity

Фото: Gettyimages.ruMichael Regan

Холанд забил 35-й гол в сезоне АПЛ и установил рекорд лиги. В высшем дивизионе Англии столько не забивали с 1967-го

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Криштиану Роналду
Будет просто шикарно если он ровно 40 забьёт, как раз 5 туров осталось и надо 5 голов. Будет вечный рекорд, типа как был у Герда Мюллера в Бундеслиге.
+60
-4
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ Екн Лор
Весь мир апплодирует Холанду. Теперь представьте, сколько он наколотил бы в якобы "топовой" Лиге 1.
а в Бундеслиге почему 60 не забил, где гораздо более открытый футбол, чем в Лиге 1
+39
-3
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Ермаков
Где то плачет Мбаппе с мыслью о том, что он должен был быть самым крутым парнем поколения☺️
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
•milord•
Ответ DolJun
физручок пеп должен был тоже там стоять, в этом коридоре
АХАХАХАХХАХАХАХАХАХАЗХАХА, написал фан клуба, который тренирует ЛЭМПАРД 😂😂😂
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Ответ Криштиану Роналду
Будет просто шикарно если он ровно 40 забьёт, как раз 5 туров осталось и надо 5 голов. Будет вечный рекорд, типа как был у Герда Мюллера в Бундеслиге.
Только рекорд Мюллера оказался не вечен, истинный обладатель ЗМ-21 по фамилии Левандовски его побил
+36
-18
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Ник
Сити конечно - топ проект.

Не просто деньги влитые, а это красивый футбол, прекрасные люди все в целом, и видно, как они дружны, сплоченны, радуются друг за друга и помогают. Настоящий коллектив! Не удивительно, что из года в год, везде навязывают максимальную борьбу и на всё претендуют.

В общем, глаз радуется! Все профи настоящие там
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sp.msk.86
Красавчик)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ Премьер Кз
скуяли АПЛ самая сильная ??? Ла лиги постоянно в рот дань апловцам. недавний пример , аутсайдер Ла лиги уничтожил третью-четвертую команду АПЛ
А лидер от нее вылетел, как быть?
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stewart D.
В случае взятия АПЛ и ЛЧ обязан брать ЗМ вместо коррумпированного меси с его пряничным чемпионатом мира и липовыми пенальти
+35
-29
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Burel
а в Бундеслиге почему 60 не забил, где гораздо более открытый футбол, чем в Лиге 1
Ээээээ ну АПЛ же сильнейшая лига...пуксреньк...а чувак больше, чем в бундесе за сезон уже наколотил🤓
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bob Ganiev
Ответ Stewart D.
В случае взятия АПЛ и ЛЧ обязан брать ЗМ вместо коррумпированного меси с его пряничным чемпионатом мира и липовыми пенальти
лол, теперь чм прямичный
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Контрольный выстрел
Ответ Stewart D.
В случае взятия АПЛ и ЛЧ обязан брать ЗМ вместо коррумпированного меси с его пряничным чемпионатом мира и липовыми пенальти
Школу не проспи.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ola BP
Ответ #SharkTeam
А лидер от нее вылетел, как быть?
Эти адепты ЛиЛиги не могут понять, что победы/поражения в очных матчах никак не влияют на ОБЩИЙ уровень лиг, где в одной аутсайдеры тратят как в другой 17 команд в сумме.
Когда испанские команды проигрывают, так молчат, как выиграют, то появляются)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
Ответ KLINTAN-din
Если не будет проблем с травмами и психологией, то этот игрок побьёт все рекорды и будет настоящим инопланетянином, а все ранее известные месси, криски, пеле и марадоны поблекнут до среднего уровня.
не поблекнут. Он машина и супербомбардир, но не гений, как Марадона, Месси, Пеле, Кройф.
Да и со сборной нет шансов выиграть титулы
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
И это у человека дебютный сезон в самой сильной лиге мира - фантастика.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Прокофьев
Мудрик тоже проводит в Англии дебютный сезон и стоил 100 млн. тогда как за норвежца заплатили 75, и какие разные дебюты...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Екн Лор
Только рекорд Мюллера оказался не вечен, истинный обладатель ЗМ-21 по фамилии Левандовски его побил
За что ему в 21 году золотой мяч давать то?
Я понимаю за 20.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КобеКириленко
Ответ Ник Ник
Сити конечно - топ проект. Не просто деньги влитые, а это красивый футбол, прекрасные люди все в целом, и видно, как они дружны, сплоченны, радуются друг за друга и помогают. Настоящий коллектив! Не удивительно, что из года в год, везде навязывают максимальную борьбу и на всё претендуют. В общем, глаз радуется! Все профи настоящие там
Это благодаря грамотному руководству. Там в отличии от ПСЖ строят команду под тренера и дают ему все условия для осуществления задач поставленных перед ним, в итоге как минимум они доминируют в АПЛ,а в перспективе в Европе. Те же фанаты МЮ,которые кричат что Сити мешок я уверен в глубине души завидуют руководству Ман Сити)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Владимирович
Ответ Stewart D.
В случае взятия АПЛ и ЛЧ обязан брать ЗМ вместо коррумпированного меси с его пряничным чемпионатом мира и липовыми пенальти
Что такое "пряничный чемпионат мира"? И как отличить его от не пряничного?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Екн Лор
Только рекорд Мюллера оказался не вечен, истинный обладатель ЗМ-21 по фамилии Левандовски его побил
Только ЗМ-20*, совсем уже от злобы запутался🤭
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Автомобилист Зажопинск
Ответ Екн Лор
75 очков по гол+пас, у Лео было в районе 50. Да, был вылет в плей-офф ЛЧ, но он не виноват - пропускал матчи с ПСЖ из-за травмы. На Евро тащил Польшу, забил 3 гола, но партнёры были ужас
на Евро он даже мяч принять не мог. Как и на ЧМ. Это и есть его истинный уровень
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Митрандир цвета хаки
Ответ Екн Лор
Только рекорд Мюллера оказался не вечен, истинный обладатель ЗМ-21 по фамилии Левандовски его побил
Истинный!!1! Раз такой спец, подскажи дружок-кто был истинным обладателем в 13ом году?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бацька
Ответ London.is.blue
За что ему в 21 году золотой мяч давать то? Я понимаю за 20.
да там хоть кому, лишь бы не Месси. Тоже не понимаю за что в 2021 дава Леве, в 2020 вопросов нет
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kupezz
Ответ Ник Ник
Сити конечно - топ проект. Не просто деньги влитые, а это красивый футбол, прекрасные люди все в целом, и видно, как они дружны, сплоченны, радуются друг за друга и помогают. Настоящий коллектив! Не удивительно, что из года в год, везде навязывают максимальную борьбу и на всё претендуют. В общем, глаз радуется! Все профи настоящие там
Согласен, отличный проект, приятно наблюдать за этим клубом. Барса времен Пепа, только английская.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Премьер Кз
Ответ Андрей Хенто
И это у человека дебютный сезон в самой сильной лиге мира - фантастика.
скуяли АПЛ самая сильная ??? Ла лиги постоянно в рот дань апловцам. недавний пример , аутсайдер Ла лиги уничтожил третью-четвертую команду АПЛ
+10
-10
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий