«Ман Сити» выстроился в коридор в честь Холанда, побившего рекорд АПЛ по голам за сезон

«Манчестер Сити» провел акцию в честь рекорда Эрлинга Холанда.

22-летний форвард побил рекорд по голам за сезон АПЛ. Он забил 35 раз за 31 матч.

По окончании игры с « » (3:0) футболисты команды из выстроились в коридор и начали хлопать по спине побежавшего через него норвежца.

Холанд проводит в Англии дебютный сезон. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/ManCity

Фото: Gettyimages.ruMichael Regan

Холанд забил 35-й гол в сезоне АПЛ и установил рекорд лиги. В высшем дивизионе Англии столько не забивали с 1967-го

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