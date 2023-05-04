«Ман Сити» выстроился в коридор в честь Холанда, побившего рекорд АПЛ по голам за сезон
«Манчестер Сити» провел акцию в честь рекорда Эрлинга Холанда.
22-летний форвард побил рекорд по голам за сезон АПЛ. Он забил 35 раз за 31 матч.
По окончании игры с «Вест Хэмом» (3:0) футболисты команды из Манчестера выстроились в коридор и начали хлопать по спине побежавшего через него норвежца.
Холанд проводит в Англии дебютный сезон. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/ManCity
Фото: Gettyimages.ruMichael Regan
Холанд забил 35-й гол в сезоне АПЛ и установил рекорд лиги. В высшем дивизионе Англии столько не забивали с 1967-го
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Не просто деньги влитые, а это красивый футбол, прекрасные люди все в целом, и видно, как они дружны, сплоченны, радуются друг за друга и помогают. Настоящий коллектив! Не удивительно, что из года в год, везде навязывают максимальную борьбу и на всё претендуют.
В общем, глаз радуется! Все профи настоящие там
Когда испанские команды проигрывают, так молчат, как выиграют, то появляются)
Да и со сборной нет шансов выиграть титулы
Я понимаю за 20.