Лэмпард об 1:3: «Арсенал» строился 3 года, я не могу ничего поменять за 3 недели. 1-й тайм был недостаточно хорош, но это то, во что я пришел»

Фрэнк Лэмпард высказался об успехах «Челси» в прошлом, говоря о поражении от «Арсенала».

Вчера «Челси» уступил « » (1:3) в матче чемпионата Англии.

Это шестое поражение «синих» подряд после возвращения на пост тренера.

«Мы были недостаточно хороши. Против нас было слишком приятно играть, мы действовали слишком пассивно. При владении нам не удавалось проходить их прессинг и выигрывать подбор.

20 лет «Челси» добивался больших успехов и в Англии, и в Лиге чемпионов. Сейчас мы не в таком положении. С тех пор, что я работаю с командой, мне стало очевидно, что мы слишком приятная для соперников команда. Мы не можем поменять все мгновенно, но лучше бы мы сделали это побыстрее, потому что на выходных нас ждет еще одна игра, а за ней последуют и другие матчи.

Мы играем пассивно, и это влияет на многое. Легко сказать, что игрокам все равно, но это не так. Можно растерять уверенность, но все равно играть динамично. Мы говорили об этом перед игрой, но это не помогло.

Против нас сейчас приятно играть. Возможно, несколько лет назад расстановка сил была иной, но таков футбол. Нужно думать о себе и показывать игру, которая соответствует нашему уровню. Нужно быстро искать причины таких результатов в этом сезоне – речь о том, что происходило с начала и до конца. Это не исправить за вечер.

Есть вещи, которые действительно необходимо исправлять. Здесь много составляющих. «Арсенал» – команда, которая строилась три года. Они работают, понимая идею и способы ее реализации. Для меня невозможно прийти и за три недели поработать над этим.

Главный ответ прост. Мы должны лучше выполнять базовые вещи, тогда у нас появится прогресс. Сейчас это очевидно для меня. Первый тайм и близко не был достаточно хорош. Но такова реальность. Это то, во что я пришел.

Футбол движется быстро, мы должны относиться к этому агрессивно. Это коллектив, это выступление. Я не верю, что игрокам все равно. Не верю. Стандарты очевидны», – сказал тренер «Челси» для Sky Sports.

Лэмпард проиграл все 6 матчей. «Челси» ведь не вылетит, да?

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