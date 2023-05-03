Лэмпард об 1:3: «Арсенал» строился 3 года, я не могу ничего поменять за 3 недели. 1-й тайм был недостаточно хорош, но это то, во что я пришел»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Фрэнк Лэмпард высказался об успехах «Челси» в прошлом, говоря о поражении от «Арсенала».

Вчера «Челси» уступил «Арсеналу» (1:3) в матче чемпионата Англии.

Это шестое поражение «синих» подряд после возвращения Лэмпарда на пост тренера.

«Мы были недостаточно хороши. Против нас было слишком приятно играть, мы действовали слишком пассивно. При владении нам не удавалось проходить их прессинг и выигрывать подбор.

20 лет «Челси» добивался больших успехов и в Англии, и в Лиге чемпионов. Сейчас мы не в таком положении. С тех пор, что я работаю с командой, мне стало очевидно, что мы слишком приятная для соперников команда. Мы не можем поменять все мгновенно, но лучше бы мы сделали это побыстрее, потому что на выходных нас ждет еще одна игра, а за ней последуют и другие матчи.

Мы играем пассивно, и это влияет на многое. Легко сказать, что игрокам все равно, но это не так. Можно растерять уверенность, но все равно играть динамично. Мы говорили об этом перед игрой, но это не помогло.

Против нас сейчас приятно играть. Возможно, несколько лет назад расстановка сил была иной, но таков футбол. Нужно думать о себе и показывать игру, которая соответствует нашему уровню. Нужно быстро искать причины таких результатов в этом сезоне – речь о том, что происходило с начала и до конца. Это не исправить за вечер.

Есть вещи, которые действительно необходимо исправлять. Здесь много составляющих. «Арсенал» – команда, которая строилась три года. Они работают, понимая идею и способы ее реализации. Для меня невозможно прийти и за три недели поработать над этим.

Главный ответ прост. Мы должны лучше выполнять базовые вещи, тогда у нас появится прогресс. Сейчас это очевидно для меня. Первый тайм и близко не был достаточно хорош. Но такова реальность. Это то, во что я пришел.

Футбол движется быстро, мы должны относиться к этому агрессивно. Это коллектив, это выступление. Я не верю, что игрокам все равно. Не верю. Стандарты очевидны», – сказал тренер «Челси» для Sky Sports.

Лэмпард проиграл все 6 матчей. «Челси» ведь не вылетит, да?

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58 комментариев

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Alexander Yavriantz
Френки хочет построить команду, которая через 3 года будет бороться за победу в шипе.
+128
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MiXerr
Ответ до лампочки
Те кто критикует Лемпарда ,идите и добейтесь 10% того чего добился Лемпс .Легко сидеть на диване и критиковать его
набрать 10% от 0 очков?
+89
-1
+88
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Николай Васильков
Физручёнок совсем поехал.
+51
-7
+44
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Roman
Физрук с командой за миллиард не набрал ни одного очка и ещё так позорно оправдывается
+38
-1
+37
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Granero-24
Зачем согласился возглавить Челси тогда? Изначально знал же, что ему время не дадут на постройку.
+25
0
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sabrusov
Ответ до лампочки
Те кто критикует Лемпарда ,идите и добейтесь 10% того чего добился Лемпс .Легко сидеть на диване и критиковать его
а-ля "не нравится колбаса из магазина? иди и попробуй сделать колбасу сам, критиковать все горазды" ))
+23
-1
+22
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Burel
Ответ Alexander Yavriantz
Френки хочет построить команду, которая через 3 года будет бороться за победу в шипе.
Болельщики Челси должны требовать продления легенды Клуба 💙💙
+19
-1
+18
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GuruFutbola
Верим в диспетчера сити, через 3 года все будет иначе)
+17
-2
+15
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Сикарио
Ответ Granero-24
Зачем согласился возглавить Челси тогда? Изначально знал же, что ему время не дадут на постройку.
зато дадут неустойку)
+14
0
+14
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Милдронат Бромантанов
У лондонского Гвардиолы за последние 20 матчей - 17 поражений, 2 ничьи, 1 победа. Луз-стрик 10 матчей. Этого времени, видимо, тоже недостаточно лондонскому шарлатану было, чтобы показать себя во всей красе, нужно ещё 20 матчей, чтобы установить рекорд на все времена, попутно отправив в чемпионшип две команды за один сезон.
+13
0
+13
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Granero-24
И этот аргумент дает право проиграть все матчи ?
+12
0
+12
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Олег910
За 3 недели можно хоть одно очко набрать с одним из самых дорогих составов в мире. Хватит лапшу на уши вешать.
+7
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Burel
Ответ Николай Васильков
Физручёнок совсем поехал.
Напоминает оправдания семака в еврокубках
+9
-4
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KUZMICH
Зря он в Челси вернулся, окончательно добил свою карьеру. 14 поражений в 15 последних матчей в качестве тренера, максимум в Чемпионшип теперь возьмут работать.
+4
-1
+3
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deadjoker
Да чувака приглашали на 3 месяца поработать. Понятно что он не великий тренер, но как легенда клуба и великий в прошлом футболист мог дать молодым эмоциональный пинок. Не прокатило.
+3
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Lumex
"Это то, во что я пришел." Практически процитировал Слуцкого: "мы - г####"
+3
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QWertY
LLLLLLampard абсолютно прав. Дайте ему тоже 3 года на постройку команды!
+2
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градус ненависти
Ответ до лампочки
Те кто критикует Лемпарда ,идите и добейтесь 10% того чего добился Лемпс .Легко сидеть на диване и критиковать его
ты когда яйца тухлые, продолжаешь терпеливо их есть с натянутой улыбкой, ведь ты же не фермер, ничего не добился в сельском хозяйстве, и не тебе критиковать?
+3
-1
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Алар
Челси сравним сегодня с сиротой, у которого умер отец... Не знаю, что у Челси впереди, даже несмотря на то кто придет главным(((
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mr kovalsky
Ответ Жиртрес
Про Артету также говорили😂
Да только разница в том, что у Артеты это была первая команда и он до этого работал с Пепом, а у Френки все увидели как жестко не пошло с Эвертоном и довел их до зоны вылета
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Burel
Ответ Жиртрес
Про Артету также говорили😂
Лампард уже 4 команды тренировал.. при чём тут Артета
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abdulakushev@yandex.ru
Ответ KUZMICH
Зря он в Челси вернулся, окончательно добил свою карьеру. 14 поражений в 15 последних матчей в качестве тренера, максимум в Чемпионшип теперь возьмут работать.
Френка может назначить новичок чемпионшипа, который верит в футбольное недоразумение, которое приключилось... Помочь закрепиться во второй английский лиге хотя бы в десятке Френк точно может. Но он как личность вряд ли восхищает и воодушевляет, это видно по его поведению на бровке и послематчевым интервью. Не внушает большой уверенности
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Бухгалтер2021
дайте ему время
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Сергей Кайзер
Ответ Алар
Челси сравним сегодня с сиротой, у которого умер отец... Не знаю, что у Челси впереди, даже несмотря на то кто придет главным(((
Почеттино. Чистка состава. Убойная предсезонка. А дальше вверх - порядок наведен, еврокубков нет.
Хуже точно не будет))
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Kanonir152
Нечего было приходить. Лэмпард не имеет кредита доверия как, например, Роджерс. Ему еще доказывать и доказывать, если действительно хочет развиваться как тренер и такие проекты, на мой взгляд, очень вредят с точки зрения дальнейших перспектив.
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