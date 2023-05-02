Обамеянг 9 раз коснулся мяча в 1-м тайме игры с «Арсеналом», 4 из них – розыгрыши с центра поля. Форвард заменен в перерыве

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Кай Хавертц Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг сделал девять касаний мяча в первом тайме матча с «Арсеналом».

«Челси» уступает «канонирам» (0:3) после первого тайма матча чемпионата Англии.

У Пьера-Эмерика Обамеянга девять касаний мяча за первые 45 минут игры.

При этом четыре касания были выполнены нападающим при розыгрыше мяча в центре поля – в начале матча и после трех пропущенных мячей.

В перерыве главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заменил Обамеянга – с первых секунд второго тайма в игру вступил Кай Хавертц.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси».

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16 комментариев

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Aram Avanesian
Жаль Обаму, надо было оставить в Барсе , на 2 головы выше всяких Фати , и ничем не уступал Леве
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Geo07
Слабак..я сегодня коснулся санкционного Джека поболее раз.. =)
+4
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Рэд Уайт
ждем обратно свободным агентом.еще принесет пользу
+1
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Jazzzz
Ответ Aram Avanesian
Жаль Обаму, надо было оставить в Барсе , на 2 головы выше всяких Фати , и ничем не уступал Леве
Ниче не жаль. Валять дурака начал, Артета его погнал тапками (с такой-то зарплатой!). В Барсе уже оказался сам не нужен, ибо там началась легендарная эра рычагов. Приходя в Челси, что-то там свистел про «наконец-то поиграю в топ-клубе». Ну вот на, играй, наслаждайся.
+3
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Мукунку хороший
Поменяли..пусть отдохнет)
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Юрий Кечко
Ну тут на Кипр перезагружать карьеру
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Ебздрогыч
Статистика в стиле Ильи Садыгова из Химок
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Okaka
а вы говорите почему Поттер его исключил из заявки
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Черкашин Богдан
Обама, ничего личного!
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Pokrishkin
Апл он уже не тянет
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Tollie
уровень Кокорина🔝
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Владислав Сабельников
6 лет назад у Челси была серия из 13 побед подряд. Теперь наверное будет серия из 13 подряд поражений.
Может даже замахнутся на 13 матчей без забитых голов, но не думаю что Лэмпс настолько сильный тренер
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gninnur esrever*
Заряжайте на 3 -- 3, пока не поздно
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