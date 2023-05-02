Обамеянг 9 раз коснулся мяча в 1-м тайме игры с «Арсеналом», 4 из них – розыгрыши с центра поля. Форвард заменен в перерыве
Пьер-Эмерик Обамеянг сделал девять касаний мяча в первом тайме матча с «Арсеналом».
«Челси» уступает «канонирам» (0:3) после первого тайма матча чемпионата Англии.
У Пьера-Эмерика Обамеянга девять касаний мяча за первые 45 минут игры.
При этом четыре касания были выполнены нападающим при розыгрыше мяча в центре поля – в начале матча и после трех пропущенных мячей.
В перерыве главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заменил Обамеянга – с первых секунд второго тайма в игру вступил Кай Хавертц.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Челси».
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Может даже замахнутся на 13 матчей без забитых голов, но не думаю что Лэмпс настолько сильный тренер