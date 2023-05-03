Лэмпард после 1:3 от «Арсенала»: «Против «Челси» было слишком легко и приятно играть в первом тайме»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Фрэнк Лэмпард назвал причины поражения от «Арсенала».

«Челси» уступил «Арсеналу» (1:3) в матче чемпионата Англии.

Это поражение стало шестым подряд после того, как Фрэнк Лэмпард возглавил «синих».

«Недостаточно хороший первый тайм – это подтверждает результат. Второй тайм был намного лучше. Но первый – недостаточно хорош.

В первом тайме против нас было приятно играть во всех аспектах. Во втором тайме мы играли гораздо больше как команда.

Но в первом тайме против нас было слишком легко играть. Это тяжело, потому что хочется выигрывать матчи», – сказал главный тренер «Челси».

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15 комментариев

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DolJun
против этого челси легко и приятно играть весь этот сезон
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Universal1000
«Приятный Челси»
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Granero-24
Возвращение Лэмпарда - это провал!
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gninnur esrever*
Во втором тайме так-то должно было становиться 5-0.
Только колченогость жезуса с джакой, и сэйв силвы уберегли.
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Русский в Шоке
По три бублика на каждое ухо Фрэнки. Да чувак, вот оно дно... Хотя, я думал также три игры назад... Может дно пробьет дно?..
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jonnysilverhand01
Челси Лэмпарда - это сладкая булочка для всех команд АПЛ
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Газонокосильщик Хави
Наверное у лэмпса аж встал от того, как приятно ему было
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arslankolesov71@gmail.com
Просто не понятно, во что превратили такой великий клуб
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bevooch
Ответ DolJun
против этого челси легко и приятно играть весь этот сезон
Болеть в этом сезоне наверное за них тоже приятно. Ну ничего один гол сегодня забили, столько же сколько за весь апрель.
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