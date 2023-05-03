Лэмпард после 1:3 от «Арсенала»: «Против «Челси» было слишком легко и приятно играть в первом тайме»
Фрэнк Лэмпард назвал причины поражения от «Арсенала».
«Челси» уступил «Арсеналу» (1:3) в матче чемпионата Англии.
Это поражение стало шестым подряд после того, как Фрэнк Лэмпард возглавил «синих».
«Недостаточно хороший первый тайм – это подтверждает результат. Второй тайм был намного лучше. Но первый – недостаточно хорош.
В первом тайме против нас было приятно играть во всех аспектах. Во втором тайме мы играли гораздо больше как команда.
Но в первом тайме против нас было слишком легко играть. Это тяжело, потому что хочется выигрывать матчи», – сказал главный тренер «Челси».
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