Тиаго пропустит остаток сезона. Хавбеку «Ливерпуля» нужна операция на бедре
Тиаго Алькантара в нынешнем сезоне больше не сыграет.
Полузащитник «Ливерпуля» перенесет небольшую операцию на бедре.
Он не смог в полной мере оправиться от травмы, из-за которой пропустил два месяца (с февраля по апрель), и теперь будет долечиваться.
В текущем сезоне Тиаго провел 18 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
3 комментария