Тиаго пропустит остаток сезона. Хавбеку «Ливерпуля» нужна операция на бедре

Тиаго Алькантара в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Полузащитник « » перенесет небольшую операцию на бедре.

Он не смог в полной мере оправиться от травмы, из-за которой пропустил два месяца (с февраля по апрель), и теперь будет долечиваться.

В текущем сезоне провел 18 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд