Тиаго пропустит остаток сезона. Хавбеку «Ливерпуля» нужна операция на бедре

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Тиаго Алькантара Здоровье Футбол

Тиаго Алькантара в нынешнем сезоне больше не сыграет.

Полузащитник «Ливерпуля» перенесет небольшую операцию на бедре.

Он не смог в полной мере оправиться от травмы, из-за которой пропустил два месяца (с февраля по апрель), и теперь будет долечиваться.

В текущем сезоне Тиаго провел 18 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Granero-24
Лучшие годы Тиаго были в Баварии...
+6
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+6
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Санжар Уразбаев
Да что же это такое
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Бритые_ноги_Неймара
принял эстафету от Клоппа
0
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