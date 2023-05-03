Карвахаль удален в матче с «Сосьедадом», получив две желтых карточки в течение 8 минут
Даниэль Карвахаль удален в матче с «Реал Сосьедад».
«Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид» проводят матч чемпионата Испании.
В течение восьми минут во втором тайме Даниэль Карвахаль получил от арбитра Хуана Сантаны две желтых карточки и был удален.
Сначала на 53-й минуте футболист заработал предупреждение за разговоры с арбитром, а затем на 61-й минуте в подкате нарушил правила против Айена Муньоса.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид».
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Бчк нормально так своих негрейровских свистунов на матчи Реала ставит
Сливочные вообще что ли с прибором положили на Примеру??
Первая желтая просто цирк
На Милитао нарушение правил
А Мерино который должен был удалиться уже в первом тайме,даже желтой карточки за весь матч не получил
Желтая Анчелотти показывает всю ярость и недовольство мадридистов.Произошёл лютый беспредел и по этому судье ещё сегодня хорошенько пройдутся