Карвахаль удален в матче с «Сосьедадом», получив две желтых карточки в течение 8 минут

Даниэль Карвахаль удален в матче с «Реал Сосьедад».

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В течение восьми минут во втором тайме получил от арбитра Хуана Сантаны две желтых карточки и был удален.

Сначала на 53-й минуте футболист заработал предупреждение за разговоры с арбитром, а затем на 61-й минуте в подкате нарушил правила против Айена Муньоса.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид».

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