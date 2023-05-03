Карвахаль удален в матче с «Сосьедадом», получив две желтых карточки в течение 8 минут

Теги Реал Мадрид Реал Сосьедад Ла Лига Хуан Сантана Даниэль Карвахаль Футбол

Даниэль Карвахаль удален в матче с «Реал Сосьедад».

«Реал Сосьедад» и «Реал Мадрид» проводят матч чемпионата Испании.

В течение восьми минут во втором тайме Даниэль Карвахаль получил от арбитра Хуана Сантаны две желтых карточки и был удален.

Сначала на 53-й минуте футболист заработал предупреждение за разговоры с арбитром, а затем на 61-й минуте в подкате нарушил правила против Айена Муньоса.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид».

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14 комментариев

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Xabi Alonso78
Фол на Карвахале - желтая карточка Карвахалю
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+6
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Андрей Хенто
Вопросов нет, Дани заслужил свои карточки в этих эпизодах. Но судья должен быть последователен и Мерино в точно таких же ситуациях свои карточки не получил.
+6
-3
+3
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Виктор Никитин
Ответ Андрей Хенто
Вопросов нет, Дани заслужил свои карточки в этих эпизодах. Но судья должен быть последователен и Мерино в точно таких же ситуациях свои карточки не получил.
в первом эпизоде на нём нарушили
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Xabi Alonso78
Позорное левейшее удаление.
Бчк нормально так своих негрейровских свистунов на матчи Реала ставит
+5
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+2
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Burel
Чёткая победа Реала здорового человека
+5
-4
+1
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f42h45d84q
Ответ Val Smith
Кто-то со мной ещё спорил что Карвахаль до сих пор вывозит. Правый защитник самое слабое место сейчас в Реале.
Самое адски слабое это Милитао, сплошные привозы, бестолковый до ужаса и никак не сломается…карвахаль был абсолютно прав, а судейка очередной негрейрофан.
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Dark.Babysitter
мутный матч какой-то
Сливочные вообще что ли с прибором положили на Примеру??
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Granero-24
Сегодня Осасуна была хороша против Барсы. Лидеры должны быстрее возвращаться !
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HI MARS
Позорнейшее судейство
Первая желтая просто цирк
На Милитао нарушение правил
А Мерино который должен был удалиться уже в первом тайме,даже желтой карточки за весь матч не получил
Желтая Анчелотти показывает всю ярость и недовольство мадридистов.Произошёл лютый беспредел и по этому судье ещё сегодня хорошенько пройдутся
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