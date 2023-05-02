Артета об «Арсенале»: «Согласны быть в таком же положении в следующем сезоне. Мы попали в ЛЧ за 6 туров до конца, такого не было больше 10 лет»
Микель Артета доволен тем, что «Арсенал» досрочно попал в Лигу чемпионов.
У главного тренера «Арсенала» спросили, согласился бы он на такое положение, как сейчас, если бы ему это было предложено до начала сезона.
«Да. И, думаю, на следующий сезон – тоже. Все мы согласились бы оказаться в таком положении в следующем сезоне. Вот почему нельзя игнорировать общую картину.
Многие люди отлично поработали для того, чтобы мы были в нынешнем положении. Осталось шесть туров до конца АПЛ, а мы уже попали в Лигу чемпионов.
С этим клубом такого не было больше 10 лет. А у нас самая молодая команда в лиге.
Мы все еще расстроены из-за поражения от «Манчестер Сити», мы не смирились с ним. Мы хотим большего. И это лучшая мантра, которую мы сейчас можем повторять, чтобы постараться правильно завершить сезон и выиграть АПЛ», – сказал Артета.
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Справедливости ради, стоит отметить, что другого такого шанса в следующем сезоне может и не быть, ведь Ньюкасл точно летом усилится (а они практически без покупок сейчас показывают приличный футбол), а МЮ, кажется, нащупал свою игру. И там ещё куча клубов на подходе, включая Брайтон, Астон Виллу и Брентфорд. Ну и Бернли Компани не стоит списывать со счетов заранее - мы все помним, как команды, которые только поднялись из Чемпионшипа, на кураже, играют первые матчи в АПЛ.
Следующий сезон будет вполне себе показательным для Артеты - апогей его видения, состав почищен, игроки сфокусированы.
Посмотрим
второе место-первое среди неудачников А.Сенна
Про трансферы Ньюкасла - имел в виду покупки готовых звёзд (хотя, да, кто из звёзд пошёл бы в тот Ньюкасл)
Но клуб, надо признать, игроков купил очень и очень точечно (ну кроме Вуда, разве что, и то, мне кажется, ему нормально не дали времени игрового)