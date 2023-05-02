Артета об «Арсенале»: «Согласны быть в таком же положении в следующем сезоне. Мы попали в ЛЧ за 6 туров до конца, такого не было больше 10 лет»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета доволен тем, что «Арсенал» досрочно попал в Лигу чемпионов.

У главного тренера «Арсенала» спросили, согласился бы он на такое положение, как сейчас, если бы ему это было предложено до начала сезона.

«Да. И, думаю, на следующий сезон – тоже. Все мы согласились бы оказаться в таком положении в следующем сезоне. Вот почему нельзя игнорировать общую картину.

Многие люди отлично поработали для того, чтобы мы были в нынешнем положении. Осталось шесть туров до конца АПЛ, а мы уже попали в Лигу чемпионов.

С этим клубом такого не было больше 10 лет. А у нас самая молодая команда в лиге.

Мы все еще расстроены из-за поражения от «Манчестер Сити», мы не смирились с ним. Мы хотим большего. И это лучшая мантра, которую мы сейчас можем повторять, чтобы постараться правильно завершить сезон и выиграть АПЛ», – сказал Артета.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Пушкин
Не достигнув желаемого, они сделали вид, что желали достигнутого(с)
+44
-3
+41
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ SaH4r.
согласны про.....ть чемпионство второй раз?
Сначала за него нужно побороться. Никто не знает как сложится следующий сезон для канониров
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
skywalker96
мотиватор от бога
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SaH4r.
согласны про.....ть чемпионство второй раз?
+15
-12
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Заразился Дортмундовирусом, вызывайте скорую
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Казанский
Ответ #SharkTeam
Сначала за него нужно побороться. Никто не знает как сложится следующий сезон для канониров
Никто в принципе не знает, как сложится следующий сезон. Челси не даст соврать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акыл Сатыбалдиев
Арсенал итак выше головы прыгнул, кто то мог в начале сезона подумать, что они так далеко пойдут в чемпионской гонке, вряд ли..просто не повезло канонирам, что на их пути попался смертоносный Сити, да был гандикап у пушкарей перед Сити, но тоже самое произошло и с Ливерпулем, когда Мерсисайдцы вроде бы вот уже скоро должны были АПЛ брать, но опять же Сити в конце сезона взял премьер лигу
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
abrbal
С таким сити надо 100 очков набирать, чтобы чемпионом становится. Не думаю, что у кого-то получится. В лигу чемпионом арс в след попадать должен, если скамейку усилит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хан Сахан
От команды даже этого никто не ждал на старте сезона, но куча народа недовольны.
Справедливости ради, стоит отметить, что другого такого шанса в следующем сезоне может и не быть, ведь Ньюкасл точно летом усилится (а они практически без покупок сейчас показывают приличный футбол), а МЮ, кажется, нащупал свою игру. И там ещё куча клубов на подходе, включая Брайтон, Астон Виллу и Брентфорд. Ну и Бернли Компани не стоит списывать со счетов заранее - мы все помним, как команды, которые только поднялись из Чемпионшипа, на кураже, играют первые матчи в АПЛ.
Следующий сезон будет вполне себе показательным для Артеты - апогей его видения, состав почищен, игроки сфокусированы.
Посмотрим
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азамат Кабертай
Ответ SaH4r.
согласны про.....ть чемпионство второй раз?
Он имеет ввиду, что для нынешнего Арсенала 2 место - очень высокое и раннее попадание в ЛЧ отличный результат. Артета говорит, что давно не было у клуба таких результатов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Silent Mode
Ответ Хан Сахан
От команды даже этого никто не ждал на старте сезона, но куча народа недовольны. Справедливости ради, стоит отметить, что другого такого шанса в следующем сезоне может и не быть, ведь Ньюкасл точно летом усилится (а они практически без покупок сейчас показывают приличный футбол), а МЮ, кажется, нащупал свою игру. И там ещё куча клубов на подходе, включая Брайтон, Астон Виллу и Брентфорд. Ну и Бернли Компани не стоит списывать со счетов заранее - мы все помним, как команды, которые только поднялись из Чемпионшипа, на кураже, играют первые матчи в АПЛ. Следующий сезон будет вполне себе показательным для Артеты - апогей его видения, состав почищен, игроки сфокусированы. Посмотрим
Ньюкасл уже сейчас попадает в лч, а в следующем году должны подтянуться ливерпуль и брайтон как минимум. Кстати у ньюкасла за последние 2 ТО 200 млн евро траты
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Самсонов
Ответ Хан Сахан
От команды даже этого никто не ждал на старте сезона, но куча народа недовольны. Справедливости ради, стоит отметить, что другого такого шанса в следующем сезоне может и не быть, ведь Ньюкасл точно летом усилится (а они практически без покупок сейчас показывают приличный футбол), а МЮ, кажется, нащупал свою игру. И там ещё куча клубов на подходе, включая Брайтон, Астон Виллу и Брентфорд. Ну и Бернли Компани не стоит списывать со счетов заранее - мы все помним, как команды, которые только поднялись из Чемпионшипа, на кураже, играют первые матчи в АПЛ. Следующий сезон будет вполне себе показательным для Артеты - апогей его видения, состав почищен, игроки сфокусированы. Посмотрим
Бернли может кого и покусает, но точно не будет бороться за зону ЛЧ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Typizza
Поплыл опять поцык. Четыре тура предыдущих тоже выигрывал АПЛ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
если поняли что можно бороться за 1 место-то надо за него бороться до конца
второе место-первое среди неудачников А.Сенна
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
С таким металитетом только и остаётся руководить Арсеналом, кто ещё может сказать что согласился бы на второе место перед началом сезона. Даже если объективно твоя команда слабее, нельзя так говорить, сразу прививая игрокам лузерскую ментальность
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Даже не знал что они выиграли Премр Лигу в 2003.А кто бы тренер тогда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wshnmn
Ты чемпионат такой долгожданный профукал из-за своей трусости. В лч так же отлетишь.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хан Сахан
Ответ Silent Mode
Ньюкасл уже сейчас попадает в лч, а в следующем году должны подтянуться ливерпуль и брайтон как минимум. Кстати у ньюкасла за последние 2 ТО 200 млн евро траты
Да, согласен
Про трансферы Ньюкасла - имел в виду покупки готовых звёзд (хотя, да, кто из звёзд пошёл бы в тот Ньюкасл)
Но клуб, надо признать, игроков купил очень и очень точечно (ну кроме Вуда, разве что, и то, мне кажется, ему нормально не дали времени игрового)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tybalt
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Арсенал итак выше головы прыгнул, кто то мог в начале сезона подумать, что они так далеко пойдут в чемпионской гонке, вряд ли..просто не повезло канонирам, что на их пути попался смертоносный Сити, да был гандикап у пушкарей перед Сити, но тоже самое произошло и с Ливерпулем, когда Мерсисайдцы вроде бы вот уже скоро должны были АПЛ брать, но опять же Сити в конце сезона взял премьер лигу
у Ливерпуля такого гандикапа не было, а в январе после очной встречи упал до +4
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий