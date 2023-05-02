Артета об «Арсенале»: «Согласны быть в таком же положении в следующем сезоне. Мы попали в ЛЧ за 6 туров до конца, такого не было больше 10 лет»

Микель Артета доволен тем, что «Арсенал» досрочно попал в Лигу чемпионов.

У главного тренера « » спросили, согласился бы он на такое положение, как сейчас, если бы ему это было предложено до начала сезона.

«Да. И, думаю, на следующий сезон – тоже. Все мы согласились бы оказаться в таком положении в следующем сезоне. Вот почему нельзя игнорировать общую картину.

Многие люди отлично поработали для того, чтобы мы были в нынешнем положении. Осталось шесть туров до конца , а мы уже попали в Лигу чемпионов.

С этим клубом такого не было больше 10 лет. А у нас самая молодая команда в лиге.

Мы все еще расстроены из-за поражения от « », мы не смирились с ним. Мы хотим большего. И это лучшая мантра, которую мы сейчас можем повторять, чтобы постараться правильно завершить сезон и выиграть АПЛ», – сказал .

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