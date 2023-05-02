Гасанов о русофобии в Норвегии: «Такого не было. Наоборот, многие спрашивали, чем помочь. Но в любой стране, где ты легионер, к тебе отношение особое – типа, кто ты такой?»

Теги высшая лига Норвегия Тромсе высшая лига Узбекистан Шамиль Гасанов Политика Сурхан Футбол

– К чему так и не смогли привыкнуть в Норвегии?

– Погода, наверное. Тромсе, по-моему, вообще является самым северным городом мира, где есть футбольный клуб.

Много факторов было, тяжело давалась адаптация. Мне бывает тяжело в новых местах, а там вообще не прижился. Просто представь: ты пошел на тренировку, после тренировки – в гостиницу, где ты живешь один. Пообщаться не с кем было.

Наверное, это все равно дело времени, может быть, попозже с кем-то и сдружился бы, стало бы легче. Не знаю, как бы сложилось там, если бы не травма.

– Вы жили один в номере?

– Да, там номера на одного человека, но почти все игроки жили в квартирах, которые им выдавал клуб. То есть я все время был один. Мне квартиру тоже искали, но в итоге я так и жил в отеле. Конечно, общался с ребятами, но ни с кем не подружились. Был вратарь из Хорватии, с ним один раз куда-то сходили в город, прогулялись.

Город, кстати, очень красивый. Ехал как-то раз на игру с дублем на автобусе, смотрю – а мы на паром заехали. Переплывали море какое-то. Еще норвежцы очень любят свою страну: все время спрашивают, ну как тебе здесь, что понравилось тут.

– Норвежский язык не учили?

– Нет, там английский все знают. Почти как тут, в Узбекистане, с русским языком ситуация.

– Сталкивались ли вы там с каким-то проявлением русофобии?

– Такого не было у меня. Может быть, что-то такое и есть, но мне в лицо не говорили об этом.

Но в любой стране, где ты легионер, к тебе отношение особое: типа, кто ты такой, зачем приехал сюда? Что-то такое я чувствовал, да.

Но русофобии не было – наоборот, многие поддерживали, спрашивали, может быть, нужна в чем-то помощь? – сказал защитник «Сурхана», проведший вторую половину 2017 года в «Тромсе».

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5 комментариев

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moldfan
Ответ Гоп-стоп
Так это было в 2017 году. А сейчас он бы испытал на себе все прелести "европейской толерантности".
Вы я так понимаю из Норвегии пишите ?
+3
0
+3
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luqwet
Ответ Гоп-стоп
Так это было в 2017 году. А сейчас он бы испытал на себе все прелести "европейской толерантности".
Вы бы хоть съездили в Европу, прежде чем такой бред писать
+1
0
+1
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ВладимирНеПутин
Ответ igls54
Какая может быть русофобия к Шамилю Гасанову?
Там не разбираются. Для них все из России это русские.
0
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