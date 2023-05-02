Сибайя о «Макдоналдсе» у базы «Рубина»: «Бердыев был в ярости. Даже ставил камеры, чтобы узнавать, кто туда ходит, я думаю»

Экс-хавбек «Рубина» Макбет Сибайя рассказал об отношении Курбана Бердыева к питанию игроков.

– Какие у вас были отношения [с ]?

– У нас с Бердыевым были отличные отношения. Но иногда были и споры. Ему не нравилось, что я пил очень много колы. Самое смешное, что сейчас, когда перестал играть в футбол, колу я почему-то пить перестал (смеется).

– Бердыев был против колы?

– Да, абсолютно против. Мы постоянно с ним из-за этого ругались. Для Бердыева видеть, что я пил колу, то же самое, что я бы пил алкоголь. Еще одной моей вредной привычкой был «Макдоналдс».

– «Макдоналдс» ведь как раз находился через дорогу от клубной базы.

– Да, когда он открылся рядом с базой, Бердыев был просто в ярости. Думаю, он даже ставил камеры на базе, чтобы узнавать, кто туда ходит. Был ли я там? Да, конечно, был. Очень много раз (смеется). Но надо сказать, что во всем остальном я был стопроцентным профессионалом. Лишь эти две вещи делали меня плохим парнем, – сказал .

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