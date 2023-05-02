Сибайя о «Макдоналдсе» у базы «Рубина»: «Бердыев был в ярости. Даже ставил камеры, чтобы узнавать, кто туда ходит, я думаю»

Теги Рубин Макбет Сибайя Курбан Бердыев премьер-лига Россия Первая лига Питание Футбол

Экс-хавбек «Рубина» Макбет Сибайя рассказал об отношении Курбана Бердыева к питанию игроков.

– Какие у вас были отношения [с Курбаном Бердыевым]?

– У нас с Бердыевым были отличные отношения. Но иногда были и споры. Ему не нравилось, что я пил очень много колы. Самое смешное, что сейчас, когда перестал играть в футбол, колу я почему-то пить перестал (смеется).

– Бердыев был против колы?

– Да, абсолютно против. Мы постоянно с ним из-за этого ругались. Для Бердыева видеть, что я пил колу, то же самое, что я бы пил алкоголь. Еще одной моей вредной привычкой был «Макдоналдс».

– «Макдоналдс» ведь как раз находился через дорогу от клубной базы.

– Да, когда он открылся рядом с базой, Бердыев был просто в ярости. Думаю, он даже ставил камеры на базе, чтобы узнавать, кто туда ходит. Был ли я там? Да, конечно, был. Очень много раз (смеется). Но надо сказать, что во всем остальном я был стопроцентным профессионалом. Лишь эти две вещи делали меня плохим парнем, – сказал Сибайя.

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11 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Азар: "Пахнете слабостью. И двойным чизбургером"😎
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Aggrrist
Это же гениально. Открыть напротив базы конкурирующего клуба мак. Ха-ха-ха.

Представляют возле базы Сити появляется мак)) возле базы Челси сработало видимо)))
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Фан Рубина
Ответ WhatZ
Сибайя играл лучше Азара? Того Азара, который и в Челси бургерами не брезговал? Я понимаю, что ты фанат Рубина, но даже фанатам нужно пытаться включать голову, когда говорят об их клубе и игроках
Естественно. Сибайя был заметен в сильнейшей лиге мира - РПЛ. А Азар был заметен в избиении слабых плюшевых соперников. А потом разъелся так, что уже и против таких не смог.
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Неоновый
Путин, Макдоналдс. Сегодня день огненных цитат Сибайи? Ждем продолжения
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Неоновый
Сибайе не повезло попасть в Рубин на 10 лет позже к другому тренеру. Вместе бы в мак гоняли
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Артем Алмазов
Как тут не вспомнить фото со Слуцким)))
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Pasta
Насколько частей интересно разобьют все, что говорил Сибайя. До 10 смогут раздробить?
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WhatZ
Ответ Фан Рубина
Но играл отлично. Не то что Азар, для которого бургеры стали важнее футбола.
Сибайя играл лучше Азара? Того Азара, который и в Челси бургерами не брезговал? Я понимаю, что ты фанат Рубина, но даже фанатам нужно пытаться включать голову, когда говорят об их клубе и игроках
+2
-2
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benjamin92
Ответ Фан Рубина
Естественно. Сибайя был заметен в сильнейшей лиге мира - РПЛ. А Азар был заметен в избиении слабых плюшевых соперников. А потом разъелся так, что уже и против таких не смог.
Сильнейшая лига мира - ФНЛ. И ни Азар, ни Сибайя в неё попасть не смогли бы
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