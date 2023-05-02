Жорже Мендеш: «Фати – отличный футболист. Он показал свою ценность в «Барселоне» до травм»
Жорже Мендеш прокомментировал будущее Ансу Фати в «Барселоне».
Агент футболиста прибыл в Барселону и сообщил, что планирует встретиться с семьей 20-летнего Ансу Фати.
«Я приехал поговорить с его семьей. Ансу – отличный игрок. Он показал всю свою ценность в «Барселоне» до травм. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Жорже Мендеш.
Ранее появилась информация о том, что «Барселона» намерена продать футболиста.
В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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