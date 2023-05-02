Жорже Мендеш: «Фати – отличный футболист. Он показал свою ценность в «Барселоне» до травм»

Теги Барселона Ла Лига Жорже Мендеш Ансу Фати Футбол

Жорже Мендеш прокомментировал будущее Ансу Фати в «Барселоне».

Агент футболиста прибыл в Барселону и сообщил, что планирует встретиться с семьей 20-летнего Ансу Фати.

«Я приехал поговорить с его семьей. Ансу – отличный игрок. Он показал всю свою ценность в «Барселоне» до травм. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Жорже Мендеш.

Ранее появилась информация о том, что «Барселона» намерена продать футболиста.

В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей в Ла Лиге и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев

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damondiamond
информативный заголовок
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Arkadios Avgitidis
типа спящий вулкан)?
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Direct free kick
Хана карьере Фати с таким агентом
+2
-2
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Александр Елисеенко
Зенит купит
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Мужанов Дмитрий Александрович
Он хотел сказать что Фати был отличным футболистом, до травмы. Но после травм многие игроки уже не возвращаются на прежний уровень.
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василий иванов
по такой логике можно Пуйоля возвращать на поле. пусть уходят вместе с папашкой и агентом. Талант у парня огромный, но это "окружение" сделает из него середняка!
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Михо
Зря Фати так сильно нагружали, с 16 лет играл как взрослый, отсюда и травмы. Надеюсь выйдет на свой уровень
в него просто сзади влетели и травмировали мениск)
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