Жорже Мендеш: «Фати – отличный футболист. Он показал свою ценность в «Барселоне» до травм»

Жорже Мендеш прокомментировал будущее Ансу Фати в «Барселоне».

Агент футболиста прибыл в Барселону и сообщил, что планирует встретиться с семьей 20-летнего .

«Я приехал поговорить с его семьей. Ансу – отличный игрок. Он показал всю свою ценность в «Барселоне» до травм. Посмотрим, что будет дальше», – сказал .

Ранее появилась информация о том, что « » намерена продать футболиста.

В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей в и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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