Пети об «Арсенале»: «С Холдингом выигрывать титулы тяжело. Команде нужны усиления – стандарты в ЛЧ будут выше»

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Эммануэль Пети Александр Зинченко Роб Холдинг Габриэл Магальяэс Бен Уайт Вильям Салиба Футбол

Эммануэль Пети считает, что «Арсеналу» необходимы усиления на следующий сезон.

– «Арсеналу» нужно усилиться. У них очень сильная, талантливая команда и структура, и если они будут продолжать играть вместе, то станут намного лучше. Я надеюсь, что Артета тоже останется в клубе – думаю, было бы ошибкой, если бы он ушел в конце сезона, я почти уверен, что он останется.

Я думаю, Артета и «Арсенал» знают, что им нужно быть активнее на трансферном рынке. В последних нескольких матчах заметно не хватало Салибы. При всем уважении к Холдингу, он не демонстрирует такого же самообладания и уровня на поле. И эта разница очень заметна.

Возможно, им нужно купить пять игроков на важные позиции, чтобы усилиться. Вдобавок ко всему, в следующем сезоне они будут играть в Лиге чемпионов, так что стандарты будут выше. Поэтому необходимо усилиться и количественно, и качественно.

– Вы говорите, что Габриэл [Магальяэс] играет в паре с Холдингом иначе, чем с Салиба. Как вы думаете, почему?

– Не хочу критиковать [Роба] Холдинга, он прикладывает много усилий и делает все, что в его силах, но если вы хотите выигрывать титулы, я думаю, это трудно с играющим в каждом матче Холдингом, как это было в последнее время.

Я вижу, что у Габриэла нет прежней уверенности, когда он играет с Холдингом, он выглядит совершенно другим игроком. В обороне «Арсенал» не так силен, когда Салиба и Габриэл не играют вместе – это влияет на все команду, и остальные тоже играют по-другому. [Бен] Уайт и [Александр] Зинченко недостаточно атакуют, когда Салиба нет рядом. Это сказывается на их уверенности в себе, им его не хватает, – сказал бывший игрок «Арсенала».

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11 комментариев

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Ко-ко-джамбо
Ответ Los Galácticos
Сомневаюсь что такая возможность выиграть АПЛ как в этом сезоне будет у Арсенала в ближайшем будущем даже с усилением состава, упустили свой реальный шанс который им выпал спустя столько лет.
С чего Арсенал должен вдруг что то непременно выиграть? Перед началом сезона их и на 2 место никто бы не поставил. У них уже успешный сезон. Самое главное виден прогресс в строительстве и развитии команды, её потенциал не исчерпан, при должном усилении они могут ещё лучше заиграть.
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ljolik888
Арсенал прыгнул выше головы и в большинстве это заслуга других команд , которые деградирует. Жаль конечно , но Сити на это гегемон Английского футбола .
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aseke
Прав.
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Los Galácticos
Сомневаюсь что такая возможность выиграть АПЛ как в этом сезоне будет у Арсенала в ближайшем будущем даже с усилением состава, упустили свой реальный шанс который им выпал спустя столько лет.
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red hikkikomori
Нашел крайнего, как в МЮ все валят на Магу, так и в Арсенале на Холдинга
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London.is.blue
Ну зато парик Холдинг обладатель самой угарной прически во всей АПЛ.
Чем не трофей для Арсенала.
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Quintin07
Ответ Los Galácticos
Сомневаюсь что такая возможность выиграть АПЛ как в этом сезоне будет у Арсенала в ближайшем будущем даже с усилением состава, упустили свой реальный шанс который им выпал спустя столько лет.
ну да, титул будет выигрывать только сити в ближайшие года, остальные так, да и почему все решили что Арсенал не будет бороться за АПЛ? на основе того, что спад у клубов пройдет? А то, что Арсенал станет чуточку сильнее в след году, чем в этом.
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