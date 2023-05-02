Пети об «Арсенале»: «С Холдингом выигрывать титулы тяжело. Команде нужны усиления – стандарты в ЛЧ будут выше»

Эммануэль Пети считает, что «Арсеналу» необходимы усиления на следующий сезон.

– « » нужно усилиться. У них очень сильная, талантливая команда и структура, и если они будут продолжать играть вместе, то станут намного лучше. Я надеюсь, что тоже останется в клубе – думаю, было бы ошибкой, если бы он ушел в конце сезона, я почти уверен, что он останется.

Я думаю, Артета и «Арсенал» знают, что им нужно быть активнее на трансферном рынке. В последних нескольких матчах заметно не хватало . При всем уважении к , он не демонстрирует такого же самообладания и уровня на поле. И эта разница очень заметна.

Возможно, им нужно купить пять игроков на важные позиции, чтобы усилиться. Вдобавок ко всему, в следующем сезоне они будут играть в чемпионов, так что стандарты будут выше. Поэтому необходимо усилиться и количественно, и качественно.

– Вы говорите, что Габриэл [Магальяэс] играет в паре с Холдингом иначе, чем с Салиба. Как вы думаете, почему?

– Не хочу критиковать [Роба] Холдинга, он прикладывает много усилий и делает все, что в его силах, но если вы хотите выигрывать титулы, я думаю, это трудно с играющим в каждом матче Холдингом, как это было в последнее время.

Я вижу, что у Габриэла нет прежней уверенности, когда он играет с Холдингом, он выглядит совершенно другим игроком. В обороне «Арсенал» не так силен, когда Салиба и Габриэл не играют вместе – это влияет на все команду, и остальные тоже играют по-другому. [Бен] Уайт и [Александр] Зинченко недостаточно атакуют, когда Салиба нет рядом. Это сказывается на их уверенности в себе, им его не хватает, – сказал бывший игрок «Арсенала».

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