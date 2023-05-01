Лэмпард считает, что «Арсенал» остается в гонке АПЛ: «Это фантастическая команда. Осталось достаточно игр, чтобы элемент риска присутствовал в таблице»
Фрэн Лэмпард верит, что у «Арсенала» остались шансы на чемпионство в АПЛ.
– Они все еще очень стремятся выиграть Премьер-лигу. Это фантастическая команда, и они проводят отличный сезон. Если они слегка ранены, то могут сильно отреагировать.
– Продолжает ли «Арсенал» борьбу за титул?
– Конечно, осталось еще достаточно игр, чтобы элемент риска все еще присутствовал в верхней части таблицы и в нижней. Они точно остаются [в гонке]. «Манчестер Сити» продемонстрировал невероятную форму, и мы очень уважаем это, но мы также должны уважать то, что «Арсенал» сделал в этом году. Они все равно будут верить, что участвуют в борьбе, и это правильно, – сказал главный тренер «Челси».
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Надломился Арсеналушка.
Не в этот раз.
Ну хоть гимн ЛЧ на Эмирейтс вернётся.