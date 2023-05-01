Лэмпард считает, что «Арсенал» остается в гонке АПЛ: «Это фантастическая команда. Осталось достаточно игр, чтобы элемент риска присутствовал в таблице»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Фрэн Лэмпард верит, что у «Арсенала» остались шансы на чемпионство в АПЛ.

– Они все еще очень стремятся выиграть Премьер-лигу. Это фантастическая команда, и они проводят отличный сезон. Если они слегка ранены, то могут сильно отреагировать. 

– Продолжает ли «Арсенал» борьбу за титул?

– Конечно, осталось еще достаточно игр, чтобы элемент риска все еще присутствовал в верхней части таблицы и в нижней. Они точно остаются [в гонке]. «Манчестер Сити» продемонстрировал невероятную форму, и мы очень уважаем это, но мы также должны уважать то, что «Арсенал» сделал в этом году. Они все равно будут верить, что участвуют в борьбе, и это правильно, – сказал главный тренер «Челси». 

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7 комментариев

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#SharkTeam
Лэмпс не чужой для Сити человек. Вот сейчас топит блю, может даже подсобить и завтра
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faaakkkeee
Сердце Сити, диспетчер Сити - Френк Лэмпард
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Роман Кудрявцев
Ман Сити короли англии
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S100 Winner
Бывший капитан Сити
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Доминатор3000
Ну нет.
Надломился Арсеналушка.
Не в этот раз.
Ну хоть гимн ЛЧ на Эмирейтс вернётся.
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