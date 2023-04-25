«Пришел на игру «Спартака» впервые за три года – сразу победа. Друзья говорят, что я какой-то фартовый. На следующий матч придем». Мостовой после 4:3 с «Краснодаром»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Краснодар Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой рассказал, что посетил матч «Спартака» впервые за 3 года.

Московская команда одержала победу над «Краснодаром» в 24-м туре Мир РПЛ (4:3). 

«Специально для меня такой матч после трех лет отсутствия на стадионе «Спартака»? Для меня и моих друзей. Игра была довольно плохая у «Спартака» до определенного момента. При счете 0:2 шансов не было.

«Краснодар» хорошо играл, но получил четыре мяча. «Спартак» играл плохо, но получил три – весь результат. Много ошибок и брака, много смешных моментов. Смешно было, когда Дуарте перестал бежать. Игра забудется, но результат останется.

Пришел на игру «Спартака» впервые за три года – сразу победа. Будем ли меня чаще видеть на футболе? Друзья зовут. Говорят, что я какой-то фартовый. Думаю, что да. На следующий матч придем», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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33 комментария

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Александр Зубков
Друзья Мостового. Интересные наверное люди.
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mnogokotin-
спасибо царю за победу!
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RG26
Ответ Александр Зубков
Друзья Мостового. Интересные наверное люди.
Судя по Мостовому, нельзя исключать, что они вымышленные)
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Великий, что тут скажешь:)))
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Mohnatiy
Ходит, выбирает команду, которую согласится тренировать))
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А.Э.РАСИМ
Фартовый фантастически.

Один из одного! Великолепный показатель.
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Денис Олегович
Ответ Александр Зубков
Друзья Мостового. Интересные наверное люди.
Теперь стало понятно, кто материл краснодарцев после матча
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Spaten
Ну тогда понятны чудеса в концовке!
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ДудьСдулся
А если Мостового не на трибуну, а на тренерскую скамейку посадить?
Спартак всех по 10:0 выносить будет!
(Сарказм)
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Alexander Baskakov
Лучше бы ты дома остался
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Архитектор Мендисабаль
Фартовый... Может быть, Спартак его новым маскотом на работу примет?
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KaPZeN43
А как тогда Спартак выиграл остальные матчи в сезоне?
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Алексей Ненахов
Все друзья мостового это как из фильма Стекло
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MJRom
Зачем тренироваться - просто приглашайте царя на матчи. Результат обеспечен.
А если сделать еще и тренером (в трудовой обязательно прописать ЦАРЬ), то рекорд по победам в лиге гарантирован
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Aviator92
Его Величество Царь Александр I Фартовый!
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Евгений Кошелек
Так любит команду, что раз на стадион за 3 года сходил, но уверенно метит в тренеры :)
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Ильдар Фарукшин
Уже рад за тебя Саша. Если друзья есть ❤️. А так как футболиста тебя уважаю и думаю не один я. Спартак твой дом родной должен быть
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Константин Михайлович
а если его назначить тренером то вообще сезон без поражений будет
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Arti22
Однозначно всё из-за него
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Ира15577
Ну слава богу! Конечно мы хотим видеть Александра на футболе! И других наших легендарных игроков тоже!!
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ПОШОЛ ПОШОЛ
Дед, это всё благодаря твоим мудрым советам с трибуны
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SMART789
Хороший маскот будет до тех пор пока на эту должность не потребуется лицензия
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avcgloronalduMU
в медиалиге как он там, фартовый кончился быстро?))
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Пако
Ни только Мостовому пришла подобная мысль. И другие тоже потянутся на стадионы, если игры будут такими зрелищными, как вчерашняя..
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Штаны Габора Кирая
Что это, если не повод дать Царю денег на лицензию?!
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