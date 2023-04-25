«Пришел на игру «Спартака» впервые за три года – сразу победа. Друзья говорят, что я какой-то фартовый. На следующий матч придем». Мостовой после 4:3 с «Краснодаром»

Александр Мостовой рассказал, что посетил матч «Спартака» впервые за 3 года.

Московская команда одержала победу над «Краснодаром» в 24-м туре Мир РПЛ (4:3).

«Специально для меня такой матч после трех лет отсутствия на стадионе « »? Для меня и моих друзей. Игра была довольно плохая у «Спартака» до определенного момента. При счете 0:2 шансов не было.

« » хорошо играл, но получил четыре мяча. «Спартак» играл плохо, но получил три – весь результат. Много ошибок и брака, много смешных моментов. Смешно было, когда Дуарте перестал бежать. Игра забудется, но результат останется.

Пришел на игру «Спартака» впервые за три года – сразу победа. Будем ли меня чаще видеть на футболе? Друзья зовут. Говорят, что я какой-то фартовый. Думаю, что да. На следующий матч придем», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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