Булыкин о Кокорине: «Его можно назвать даже не легендой, а легендарной личностью. Не только «Динамо», а всего российского футбола»
Дмитрий Булыкин назвал Александра Кокорина легендой всего российского футбола.
«Кокорин точно одна из легенд «Динамо». Да, был момент перехода в «Анжи» и его известная история с арестом: может быть, поэтому к нему относятся негативно.
Но его можно назвать даже не легендой, а легендарной личностью. И не только «Динамо», а всего российского футбола.
Кокорин сильно растерял свой талант, а его уровень явно не чемпионат Кипра.
Легендами называют тех игроков, которые прославляли свой клуб. Мне кажется, некоторые болельщики «Динамо» до сих пор любят Кокорина, независимо от того, что он сделал в жизни.
Потому что болельщики ценят игроков за помощь своему клубу и качественную игру. Кокорина можно легко записать в легенды «Динамо» — записывают же его в легенды «Анжи».
Не понимаю отсылку Кокорина к Вальбуэна и Уилкширу. Звание легендарной личности у него никто не отнимет. А если будет Кубок Легенд, то посмотрим, кого пригласят выступать за «Динамо».
Наверное, Кокорин при помощи интервью снова пытается обратить на себя внимание, но на его месте я предпочел бы напоминать о себе на футбольном поле», – сказал бывший нападающий сборной России.
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преамбула иссертации Булыкина, еси чо)
Саленко -5
Черышев - 4
Дзюба - 3
Радченко - 1
Карпин - 1
Титов - 1
Бесчастных - 1
Сычев - 1
Кокорин - 1
Кержаков - 1
Головин - 1
Газинский - 1
Фернандес - 1
Месси и Роналду 20 лет пахали, чтобы заслужить этот статус, а тут Кокоша пару лет в Динамо побегал))