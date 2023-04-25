Булыкин о Кокорине: «Его можно назвать даже не легендой, а легендарной личностью. Не только «Динамо», а всего российского футбола»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Александр Кокорин Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Булыкин назвал Александра Кокорина легендой всего российского футбола.

«Кокорин точно одна из легенд «Динамо». Да, был момент перехода в «Анжи» и его известная история с арестом: может быть, поэтому к нему относятся негативно.

Но его можно назвать даже не легендой, а легендарной личностью. И не только «Динамо», а всего российского футбола.

Кокорин сильно растерял свой талант, а его уровень явно не чемпионат Кипра.

Легендами называют тех игроков, которые прославляли свой клуб. Мне кажется, некоторые болельщики «Динамо» до сих пор любят Кокорина, независимо от того, что он сделал в жизни.

Потому что болельщики ценят игроков за помощь своему клубу и качественную игру. Кокорина можно легко записать в легенды «Динамо» — записывают же его в легенды «Анжи».

Не понимаю отсылку Кокорина к Вальбуэна и Уилкширу. Звание легендарной личности у него никто не отнимет. А если будет Кубок Легенд, то посмотрим, кого пригласят выступать за «Динамо».

Наверное, Кокорин при помощи интервью снова пытается обратить на себя внимание, но на его месте я предпочел бы напоминать о себе на футбольном поле», – сказал бывший нападающий сборной России.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Либо это толстый троллинг, либо Булыкин полоумный
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgeny Trifonov
даже Сапогов легендарней Кокорина
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wasilij Petrow
"Ноздрев был в некотором отношении исторический человек. Ни на одном собрании, где он был, не обходилось без истории. Какая-нибудь история непременно происходила: или выведут его под руки из зала жандармы, или принуждены бывают вытолкать свои же приятели".
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОттоДракула
Ответ Великий Алонсо
Либо это толстый троллинг, либо Булыкин полоумный
Второй вариант.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Такой же легендарный , как и Булыкин , блин .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sundance
Ответ Великий Алонсо
Либо это толстый троллинг, либо Булыкин полоумный
кажется, Булыкина занесло в постиронию, но он просто не знает об этом
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Брэд Либил
Ответ Великий Алонсо
Либо это толстый троллинг, либо Булыкин полоумный
либо ты не понимаешь всех оттенков слова "легендарный"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
0mertas626
Ответ Великий Алонсо
Либо это толстый троллинг, либо Булыкин полоумный
"До настоящего времени остаются до конца не сформулированными концепции об основных кинематических механизмах взаимодействия спортсменов с опорой в наземных локомоциях с позиции реализационной эффективности спортивной техники".

преамбула иссертации Булыкина, еси чо)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фут.Боль
Кокорин - ####, личность!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Голы России на ЧМ

Саленко -5
Черышев - 4
Дзюба - 3
Радченко - 1
Карпин - 1
Титов - 1
Бесчастных - 1
Сычев - 1
Кокорин - 1
Кержаков - 1
Головин - 1
Газинский - 1
Фернандес - 1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leonid73
Булыкина, т.е. Остапа понесло… Особенно впечатляет его пользование понятиями «легенда» и «легендарная личность». Нагородил-таки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Coil
Ответ Lev Kondratchik
Он легенда, потому что за всю карьеру в РПЛ забил 67 голов? Кто же тогда по его мнению Чалов, который забил 80 к 25 годам, Бог российского футбола?
59 у Чалова
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зойч
Стул в руках Кокорина - легендарнее!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Ответ Зойч
Стул в руках Кокорина - легендарнее!
Тот стул был уничтожен по решению суда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Berti
А он в списке легенд "Динамо" где-то рядом с Яшиным же, да?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
вот кем угодно, только не личностью
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LaffyTaffy
Легендарный??
Месси и Роналду 20 лет пахали, чтобы заслужить этот статус, а тут Кокоша пару лет в Динамо побегал))
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Пупкин
Говорят, что можно оставить след в истории, а можно наследить. Кокорин, безусловно, наследил в истории футбола. Хотя бы своими идиотскими репликами при общении с журналистами.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Team_Coach
Не понимаю за что ему так нализывают? Он что их пахан?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lev Kondratchik
Он легенда, потому что за всю карьеру в РПЛ забил 67 голов? Кто же тогда по его мнению Чалов, который забил 80 к 25 годам, Бог российского футбола?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кристиан Вьери
А лет через пять будут со Стрельцовым сравнивать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Baresi
Если Игорь Денисов у которого в СПб полным-полно недвижимости, говорит, что Кокора богаче меня, это о чем говорит?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Легендарно слил талант и карьеру !
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий