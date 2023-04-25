Булыкин о Кокорине: «Его можно назвать даже не легендой, а легендарной личностью. Не только «Динамо», а всего российского футбола»

Дмитрий Булыкин назвал Александра Кокорина легендой всего российского футбола.

«Кокорин точно одна из легенд « ». Да, был момент перехода в «Анжи» и его известная история с арестом: может быть, поэтому к нему относятся негативно.

Но его можно назвать даже не легендой, а легендарной личностью. И не только «Динамо», а всего российского футбола.

Кокорин сильно растерял свой талант, а его уровень явно не чемпионат Кипра.

Легендами называют тех игроков, которые прославляли свой клуб. Мне кажется, некоторые болельщики «Динамо» до сих пор любят Кокорина, независимо от того, что он сделал в жизни.

Потому что болельщики ценят игроков за помощь своему клубу и качественную игру. Кокорина можно легко записать в легенды «Динамо» — записывают же его в легенды «Анжи».

Не понимаю отсылку к Вальбуэна и Уилкширу. Звание легендарной личности у него никто не отнимет. А если будет Кубок Легенд, то посмотрим, кого пригласят выступать за «Динамо».

Наверное, Кокорин при помощи интервью снова пытается обратить на себя внимание, но на его месте я предпочел бы напоминать о себе на футбольном поле», – сказал бывший нападающий сборной России.

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