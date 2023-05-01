Моуринью отказал «Челси» и хочет остаться в «Роме». Менеджер «синих» предлагал Жозе встретиться
Жозе Моуринью намерен продолжить работу в «Роме».
По данным Corriere dello Sport, свое желание остаться в римском клубе португалец продемонстрировал в ходе разговора с представителем «Челси».
Один из менеджеров «синих» хотел встретиться с главным тренером римлян и пообщаться на тему включения его в список кандидатов на должность во главе лондонской команды. Моуринью ответил отказом.
Отмечается, что Жозе хочет обсудить будущее с владельцами «Ромы».
Он тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год, завоевав три титула чемпионов Англии.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Взяли Лигу Конференций, уже в 1/2 Лиги Европы
Команда прогрессирует, это видно
Успехов Жозе в Риме!)
В итоге Анчелотти и Зидан взяли 4 ЛЧ в 2014-2018 годах
Это можно отыграть в течение последних 2-3 туров
Установил рекорд Ла Лиги по набранным очкам и забитым голам,который ещё не побит
Постоянно выводил команду в полуфиналы ЛЧ.До него команда стабильно останавливалась в 1/8
Построил самую сильную и опасную команду Реала в этом веке,которую боялась вся Европа
Заложил фундамент под успехи Анчелотти в клубе
И вообще добился любви болел сливочных,что довольно непросто
Объективно, Рома на сегодня не должна иметь никаких шансов на четверку ЛЧ, но это не самое главное.
Важнее, что с приходом Жозе в Риме стадион забит в любом матче ...