Моуринью отказал «Челси» и хочет остаться в «Роме». Менеджер «синих» предлагал Жозе встретиться

Жозе Моуринью намерен продолжить работу в «Роме».

По данным Corriere dello Sport, свое желание остаться в римском клубе португалец продемонстрировал в ходе разговора с представителем « ».

Один из менеджеров «синих» хотел встретиться с главным тренером римлян и пообщаться на тему включения его в список кандидатов на должность во главе лондонской команды. Моуринью ответил отказом.

Отмечается, что хочет обсудить будущее с владельцами «Ромы».

Он тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год, завоевав три титула чемпионов Англии.

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