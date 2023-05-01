Моуринью отказал «Челси» и хочет остаться в «Роме». Менеджер «синих» предлагал Жозе встретиться

Теги Рома Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия серия А Италия Дэн Фридкин Футбол

Жозе Моуринью намерен продолжить работу в «Роме».

По данным Corriere dello Sport, свое желание остаться в римском клубе португалец продемонстрировал в ходе разговора с представителем «Челси».

Один из менеджеров «синих» хотел встретиться с главным тренером римлян и пообщаться на тему включения его в список кандидатов на должность во главе лондонской команды. Моуринью ответил отказом.

Отмечается, что Жозе хочет обсудить будущее с владельцами «Ромы».

Он тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год, завоевав три титула чемпионов Англии.

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58 комментариев

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Artem Piatkov
В Роме ему комфортно, иначе бы давно ушёл
Взяли Лигу Конференций, уже в 1/2 Лиги Европы

Команда прогрессирует, это видно
Успехов Жозе в Риме!)
+106
-5
+101
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Artem Piatkov
Ответ Екн Лор
Приглашать Моура строить долгосрочный проект может только сверхразум уровня Боуэли
Реал построил
В итоге Анчелотти и Зидан взяли 4 ЛЧ в 2014-2018 годах
+91
-16
+75
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10ztv
моуриньо: я уже был в зоопарке на выходных
+79
-5
+74
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Амон
Челси его слил однажды выбрав Еву Карнейро, теперь сами кувыркайтесь со своими мудриками
+43
-6
+37
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HellLight
на сколько же маур топовый. тут надо быть поехавшим чтобы к боули идти и делить с ним раздевалку. сделал из команды посмешище.
+22
-2
+20
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Екн Лор
Приглашать Моура строить долгосрочный проект может только сверхразум уровня Боуэли
+46
-28
+18
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Beyond
Ответ Silent Mode
А что он выиграл с Реалом, что стал его легендой?
Спроси отца, видимо из-за детсада, многое упустил.
+20
-8
+12
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Artem Piatkov
Ответ ShamilK
Комментарий удален пользователем
Костяк был приобретён в 2009 и подготовлен/обучен при Мауре (Роналду, Бензема, Модрич, Варан)
+18
-6
+12
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Evgeny Trifonov
а зачем ему в середняка апл? Рома сейчас выглядит предпочтительнее
Да и для Челси Рома теперь выглядит предпочтительнее🙃
+11
-1
+10
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Artem Piatkov
Ответ Burel
куда прогрессирует ? на 6е место ? 😂
3 очка отставания от Юве (🥉) и 4 от Лацио (🥈)

Это можно отыграть в течение последних 2-3 туров
+11
-2
+9
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HI MARS
Легенда Челси,Интера,Реала,Порту.Если выиграет ЛЕ с Ромой,то станет легендой римлян и будет бодаться с Анчелотти за звание лучшего тренера XXI века
+21
-13
+8
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HI MARS
Ответ Silent Mode
А что он выиграл с Реалом, что стал его легендой?
Выиграл все внутренние трофеи в Испании
Установил рекорд Ла Лиги по набранным очкам и забитым голам,который ещё не побит
Постоянно выводил команду в полуфиналы ЛЧ.До него команда стабильно останавливалась в 1/8
Построил самую сильную и опасную команду Реала в этом веке,которую боялась вся Европа
Заложил фундамент под успехи Анчелотти в клубе
И вообще добился любви болел сливочных,что довольно непросто
+16
-8
+8
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Evgeny Trifonov
а зачем ему в середняка апл? Рома сейчас выглядит предпочтительнее
+10
-3
+7
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Фантом
В его возрасте вполне логично выбрать пусть и менее "статусный", но спокойный клуб с вменяемым руководством в удобном для жизни городе. Деньги на старость он себе уже заработал, и ввязываться в авантюру со странным, скажем так, клубным начальством совершенно незачем.
+5
0
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инок
Пока в Челси всем руководит Боули, вряд-ли туда пойдёт хороший тренер...
+4
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Pb-SE
Для Моуринью Челси без Ромы неинтересен.
+3
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Илья Ганин
В команде проблемы. Ему незачем сейчас портить и без того не лучшую репутацию последних лет. Пока у него в Роме всё довольно неплохо, он там. Дальше посмотрит.
+3
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Silent Mode
Ответ HI MARS
Мне плевать на Пепа
но он ведь легенда мс и достоин такого же уважения, ведь так?
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rcbkz6mrtd
Рим великий город ! Правильно Жозе!
+3
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Direct free kick
Великий Моуриньо поднимает Рому и весь кальчо!
+3
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Aydin Mmdv
это верное решение. в Роме он строит команду и он добивается с ней успехов и прогресса. в Челси руководитель неадекват. тот может "успокоиться" на время, но рано или поздно его абсолютное незнание футбола сделают свое дело. Челси - проект обреченный на провал.
+2
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Marduhai
По составу Рома и близко не стоит рядом с Наполи и Юве. Ну, а Милан и Интер имеют Леао, Жиру, Мартинеса, Бареллу, Лукаку рядом с которыми Абрахам или Белотти и рядом не стояли. Напомню, что приглашенные Дибала, Матич и Вейналдум были признаны негодными для ПСЖ и Юве.
Объективно, Рома на сегодня не должна иметь никаких шансов на четверку ЛЧ, но это не самое главное.
Важнее, что с приходом Жозе в Риме стадион забит в любом матче ...
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Tigo_Volchara93
Жозе должен остаться в Роме как минимум еще на сезон, чтобы вернуть клуб в ЛЧ 🇮🇹
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Pb-SE
Ответ Artem Piatkov
Костяк был приобретён в 2009 и подготовлен/обучен при Мауре (Роналду, Бензема, Модрич, Варан)
Из 4 перечисленных половина приобретена при Пеллегрини.
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Sergeev55
Потому что Моуриньо не дурак!
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