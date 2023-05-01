Анчелотти согласен со словами форварда «Милуоки» Адетокумбо о поражениях: «Провал – это не попробовать вообще. В спорте ты чаще проигрываешь, чем побеждаешь»

Карло Анчелотти согласился со словами баскетболиста Янниса Адетокумбо о поражениях.

Ранее форвард « » заявил, что не считает провальным сезон-2022/23: «Майкл Джордан за 15 сезонов стал чемпионом 6 раз. Остальные 9 были провальными? В спорте не существует неудач. Хорошие дни и плохие дни, иногда получается, иногда – нет. Ты не будешь всегда побеждать».

«Слова Адетокумбо меня впечатлили. Я думаю так же. В футболе, как и в жизни, нельзя говорить о провале. Неудача случается, только если вы избегаете что-то делать. Если вы попытаетесь, вы не потерпите неудачу.

В спорте ты терпишь неудачу только тогда, когда вообще не пробуешь. Потому что в спорте ты больше проигрываешь, чем побеждаешь, хотя у меня хороший послужной список. Мне нечего добавить к тому, что он сказал, я согласен на все 100%», – сказал главный тренер мадридского « ».

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