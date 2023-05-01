Анчелотти опроверг, что должен ответить сборной Бразилии до 25 мая: «Чепуха. Никакого дедлайна нет, потому что я ни с кем не говорил»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Федерация футбола Бразилии Футбол

Карло Анчелотти опроверг переговоры о назначении главным тренером сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Бразилии предложила Анчелотти обдумать предложение до 25 мая.

«Я уже сказал, что не буду говорить о своем будущем. Но послушайте, дедлайн – это чепуха.

Крайнего срока нет, потому что я никогда ни с кем не разговаривал», – сказал главный тренер «Реала».

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4 комментария

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Предан Мадриду!!!
Ответ Геннадий Чеботарев
значит кто то врет,или ффб или ещё кто то.
жёлтая пресса, журналисты? не, не слышали
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