Анчелотти опроверг, что должен ответить сборной Бразилии до 25 мая: «Чепуха. Никакого дедлайна нет, потому что я ни с кем не говорил»

Карло Анчелотти опроверг переговоры о назначении главным тренером сборной Бразилии.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола предложила обдумать предложение до 25 мая.

«Я уже сказал, что не буду говорить о своем будущем. Но послушайте, дедлайн – это чепуха.

Крайнего срока нет, потому что я никогда ни с кем не разговаривал», – сказал главный тренер « ».

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