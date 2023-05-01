Анчелотти опроверг, что должен ответить сборной Бразилии до 25 мая: «Чепуха. Никакого дедлайна нет, потому что я ни с кем не говорил»
Карло Анчелотти опроверг переговоры о назначении главным тренером сборной Бразилии.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Бразилии предложила Анчелотти обдумать предложение до 25 мая.
«Я уже сказал, что не буду говорить о своем будущем. Но послушайте, дедлайн – это чепуха.
Крайнего срока нет, потому что я никогда ни с кем не разговаривал», – сказал главный тренер «Реала».
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