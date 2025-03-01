LEON Вторая лига А. «Иртыш» и «Авангард» сыграли вничью, «Динамо» Владивосток разгромило «Динамо-2»
Клубы LEON Второй лиги А проводят матчи 1-го тура нового сезона.
LEON Вторая лига
Дивизион А
Группа «Серебро»
1-й тур
1 марта
«Сибирь» – «Динамо» Киров – 1:1 (0:0)
«Иртыш» Омск – «Авангард» Курск – 1:1 (0:1)
«Текстильщик» – «Калуга» – 1:1 (0:1)
«Форте» – «Муром» – 0:0 (0:0)
«Динамо-2» Москва – «Динамо» Владивосток – 1:4 (1:2)
Группа «Золото»
1-й тур
2 марта
«Велес» – «Торпедо» Миасс – 14:00
«Ленинградец» – «Спартак» Кострома – 14:00
«Волгарь» – «Родина-2» – 15:00
«Машук-КМВ» – «Челябинск» – 15:00
«Кубань» – «Волга» Ульяновск – 16:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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