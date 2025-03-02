Игроки «Бернли» отказались пожимать руку Осмайичу из «Престона» перед матчем Кубка Англии. Экс-хавбек «МЮ» Межбри обвинил форварда в расизме во время игры Чемпионшипа

Игроки «Бернли» из-за расизма отказались пожимать руку футболисту «Престона».

Команды встречались в субботу в рамках 5-го раунда Кубка Англии. «Престон » одержал победу со счетом 3:0.

Перед началом матча игроки «Бернли» отказались пожимать руку форварду «Престона» Милутину Осмайичу – ни один из футболистов команды гостей не протянул ему руку во время приветствия.

Напомним, во время матча команд в Чемпионшипе 15 февраля Аннибаль Межбри , перешедший в «Бернли » из «МЮ», обвинил Осмайича в расизме – игру приостанавливали после того, как полузащитник пожаловался на оскорбление главному тренеру Скотту Паркеру и судье.

Во вчерашнем матче Кубка Осмайич отметился голом на 44-й минуте – форвард «Престона» отпраздновал забитый мяч, приложив ладони к ушам.