Чалов не сыграет с «Астерасом» из-за простуды. У Федора 5+5 за ПАОК в сезоне-2024/25

Федор Чалов пропустит матч с «Астерасом» в 25-м туре Суперлиги Греции.

Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало в 20:30 по московскому времени . Прокомментирует Эльвин Керимов.

Нападающий не вошел в заявку ПАОК вместе с вратарем Домиником Котарски. По информации SDNA, главный тренер Рэзван Луческу принял такое решение, потому что оба футболиста последние несколько дней болели простудой.

Также матч пропустят травмированные Хонни Кастро, Штефан Шваб и Деян Ловрен.

Чалов провел 35 матчей за ПАОК в сезоне-2024/25, в которых забил пять голов и отдал пять ассистов. Вот его последний гол за греческий клуб – пяткой «Ламии» в 23-м туре Суперлиги Греции (7:0).