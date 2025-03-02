Чалов не сыграет с «Астерасом» из-за простуды. У Федора 5+5 за ПАОК в сезоне-2024/25
Федор Чалов пропустит матч с «Астерасом» в 25-м туре Суперлиги Греции.
Спортс’’ покажет игру в прямом эфире, начало в 20:30 по московскому времени. Прокомментирует Эльвин Керимов.
Нападающий не вошел в заявку ПАОК вместе с вратарем Домиником Котарски. По информации SDNA, главный тренер Рэзван Луческу принял такое решение, потому что оба футболиста последние несколько дней болели простудой.
Также матч пропустят травмированные Хонни Кастро, Штефан Шваб и Деян Ловрен.
Чалов провел 35 матчей за ПАОК в сезоне-2024/25, в которых забил пять голов и отдал пять ассистов. Вот его последний гол за греческий клуб – пяткой «Ламии» в 23-м туре Суперлиги Греции (7:0).
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: SDNA
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