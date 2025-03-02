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  • «Акинфеев входит в топ-10 мировых вратарей. Файзуллаев – узбекский Месси, топовый игрок». Вратарь сборной Узбекистана Неъматов о футболистах ЦСКА
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«Акинфеев входит в топ-10 мировых вратарей. Файзуллаев – узбекский Месси, топовый игрок». Вратарь сборной Узбекистана Неъматов о футболистах ЦСКА

Абдувохид Неъматов высоко оценил игру Игоря Акинфеева и Аббосбека Файзуллаева.

– Кого выделите в составе сборной России?

– Знаю Акинфеева, но он уже не играет в сборной. Помню, как он потащил пенальти в игре с Испанией на чемпионате мира. Вы вроде бы назвали это «ногой бога». Я тоже так отбивал удар с пенальти, когда играли против испанцев на Олимпиаде в том году.

– Акинфеев входит в топ мировых вратарей?

– Думаю, в топ‑10 входит точно. Аббос про него много рассказывал хорошего.

– Футболку вратаря не просили?

– Очень хочу получить ее, надо будет попросить у Аббоса.

– А Файзуллаев в чем крут?

– Топовый игрок, техничный. Он узбекский Месси, – сказал вратарь сборной Узбекистана и «Насафа» смеясь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoАббосбек Файзуллаев
logoЦСКА
logoИгорь Акинфеев
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Абдувохид Неъматов
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