Давид Волк назвал Юру Борисова лучшим российским актером.

– Смотрели какие-то фильмы с Юрой Борисовым? Крутой актер?

– Смотрел сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Сам сериал – супер и игра Юры – супер. Так скажем, мне он очень импонирует. Честно говоря, не ожидал, что наш актер может добиться таких высот. Хотя есть к чему стремиться.

– Но он сейчас лучший российский актер?

– Безусловно, да. Это общепринятый факт, – сказал голкипер «Динамо» Махачкала.

Напомним, сегодня в 3 часа ночи по московскому времени в Лос-Анджелесе начнется 97 церемония вручения премии «Оскар». Фильм «Анора» с участием Юры Борисова получил 6 номинаций и претендует на победу в категории «Лучший фильм года». Сам актер удостоился номинации за роль второго плана.