Волк считает Юру Борисова лучшим российским актером: «Это общепринятый факт. Не ожидал, что наш актер может добиться таких высот»
Давид Волк назвал Юру Борисова лучшим российским актером.
– Смотрели какие-то фильмы с Юрой Борисовым? Крутой актер?
– Смотрел сериал «Мир! Дружба! Жвачка!». Сам сериал – супер и игра Юры – супер. Так скажем, мне он очень импонирует. Честно говоря, не ожидал, что наш актер может добиться таких высот. Хотя есть к чему стремиться.
– Но он сейчас лучший российский актер?
– Безусловно, да. Это общепринятый факт, – сказал голкипер «Динамо» Махачкала.
Напомним, сегодня в 3 часа ночи по московскому времени в Лос-Анджелесе начнется 97 церемония вручения премии «Оскар». Фильм «Анора» с участием Юры Борисова получил 6 номинаций и претендует на победу в категории «Лучший фильм года». Сам актер удостоился номинации за роль второго плана.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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