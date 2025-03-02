У «Милана» 2 кандидата на пост спортдиректора – Таре и Паратичи, отстраненный за махинации в «Юве». Выбирать будут Ибрагимович и Кардинале
«Милан» выбирает нового спортивного директора клуба из двух кандидатов.
Как сообщил журналист Пеппе Ди Стефано, к 5 марта клуб должен определиться с кандидатурой нового спортивного директора. Судя по всему, основными кандидатами стали Фабио Паратичи и Игли Таре. Андреа Берта также рассматривался, однако он больше склоняется к переходу в АПЛ.
Решение будет принято владельцем «Милана» Джерри Кардинале и его советником Златаном Ибрагимовичем.
Игли Таре с 2009 по 2023 год занимал должность спортивного директора «Лацио».
Фабио Паратичи с 2021 по 2023 год работал на аналогичной должности в «Тоттенхэме». В 2023 году он получил 2,5 года дисквалификации по делу о финансовых махинациях во время работы в «Ювентусе». Отстранение распространяется непосредственно на работу в итальянском футболе.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости