У «Милана» 2 кандидата на пост спортдиректора – Таре и Паратичи, отстраненный за махинации в «Юве». Выбирать будут Ибрагимович и Кардинале

«Милан» выбирает нового спортивного директора клуба из двух кандидатов.

Как сообщил журналист Пеппе Ди Стефано, к 5 марта клуб должен определиться с кандидатурой нового спортивного директора. Судя по всему, основными кандидатами стали Фабио Паратичи и Игли Таре . Андреа Берта также рассматривался, однако он больше склоняется к переходу в АПЛ.

Решение будет принято владельцем «Милана » Джерри Кардинале и его советником Златаном Ибрагимовичем.

Игли Таре с 2009 по 2023 год занимал должность спортивного директора «Лацио».

Фабио Паратичи с 2021 по 2023 год работал на аналогичной должности в «Тоттенхэме». В 2023 году он получил 2,5 года дисквалификации по делу о финансовых махинациях во время работы в «Ювентусе». Отстранение распространяется непосредственно на работу в итальянском футболе.