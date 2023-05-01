Тикнизян о следующем сезоне: «Перед этим мы рассказывали, что будем конкурировать с «Зенитом». Где сейчас они и где мы?»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Наир Тикнизян Футбол

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не хочет строить планы относительно следующего сезона.

– Максим Глушенков в интервью говорил, что если все будет хорошо, «Локо» в следующем сезоне поборется с «Зенитом».

– У нас следующая игра с «Сочи», и важнее ее сейчас ничего нет.

Строить какие-то планы сейчас – абсолютно нерационально. Перед этим сезоном мы тоже строили какие-то планы, ходили и рассказывали прессе, что мы будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы? – сказал Тикнизян.

После 25 туров текущего сезона Мир РПЛ «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Зенит» с 61 баллом. 

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15 комментариев

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Антон Панарин
Здраво
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Андрей Андреев
Ответ jonnysilverhand01
Наир, после февраля 2022 года строить планы в РФ - это в целом глупо
«Хм, а почему бы мне взять и не приплести политику к спортивной новости» - подумал jonnysilverhand01 и приплёл
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ЕгориЙ
Пришла адекватность, наконец-то. Только вот болельщики с самого начала сезона понимали что никакой борьбы за титулы не будет. Это только влажные мечты Цорна, Плутника и заезжих немцев в роли ГТ.
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Андрей Андреев
Ответ jonnysilverhand01
Ну да, я забыл, у нас же спорт вне политики, все же как было, так и осталось, особенно посещаемость и Еврокубки … действительно, давайте просто дальше будем футбол смотреть
А зачем разводить политоту именно под этой новостью? Здесь не было ни слова о политике
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Давид Agabekyan
В отличии от Глушенкова решил не громкие обещания делать, а мозг включить
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MstAndreev
Это понятно. Но все-таки, верните ботоферму с консалтингом и гегенпрессингом. С ними гораздо веселее)
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Дмитрий Иванов
Тики очень здраво мыслит, надеюсь в сл сезоне Локо составит четверке конкуренцию
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Зелёный гопник
За второе место точно сможете конкурировать, команда подобрана неплохая и тренер с головой👌🏻
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Svobodu Mne
Ответ Андрей Андреев
А зачем разводить политоту именно под этой новостью? Здесь не было ни слова о политике
Это ребёнок, которому навальный 10к у.е. должен
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Андрей Андреев
Ответ jonnysilverhand01
Затем, что 23 года уже молчали, результат тебе виден ? Или пока еще нет ? Хочешь терпеть и молчать, так это твое право
Да, ты прав! И в первую очередь нужно обсуждать это на спортивном сайте!
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