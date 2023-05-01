Тикнизян о следующем сезоне: «Перед этим мы рассказывали, что будем конкурировать с «Зенитом». Где сейчас они и где мы?»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не хочет строить планы относительно следующего сезона.
– Максим Глушенков в интервью говорил, что если все будет хорошо, «Локо» в следующем сезоне поборется с «Зенитом».
– У нас следующая игра с «Сочи», и важнее ее сейчас ничего нет.
Строить какие-то планы сейчас – абсолютно нерационально. Перед этим сезоном мы тоже строили какие-то планы, ходили и рассказывали прессе, что мы будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они и где мы? – сказал Тикнизян.
После 25 туров текущего сезона Мир РПЛ «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Зенит» с 61 баллом.
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