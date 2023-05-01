Талалаев после 1:5 с «Локо»: «Я вправе предъявить игрокам претензии. Для них все делается, руководитель премии выплачивает. Ответственности с тренерского штаба не снимаю»
Андрей Талалаев раскритиковал игроков «Химок» за игру в матче с «Локомотивом».
В 25-м туре Мир РПЛ «Химки» разгромно проиграли «Локомотиву» (1:5).
«Мы минимум два дня тренировали блоки по 20 минут. Они выходят и не делают этого, я вправе предъявить претензии своим футболистам. И я их предъявлю, потому что для них все делается: руководитель премии выплачивает. Раньше жаловались: то плохо, это плохо. Сейчас все делается. Вроде бы четыре очка набрали, вроде бы дыхание пошло.
Но не снимаю ответственность и с тренерского штаба, потому что при 1:2 или при 1:3 можно было сделать ряд замен, которые дали бы баланс, и удержать счет, надеясь на какой-нибудь эпизод», – сказал главный тренер «Химок».
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