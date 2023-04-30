Талалаев про 1:5 с «Локо»: «В «Химках» без кардинальной резки мяса будет сложно. Подставлять остальные места, когда ударили по обеим щекам, – в моих командах так не принято»

Теги Локомотив Химки Андрей Талалаев премьер-лига Россия Футбол

Андрей Талалаев пообещал принять серьезные меры после поражения «Химок» от «Локомотива».

– Вы остались довольны первым таймом?

– Зато второй все перечеркнул. До счета 1:3 была надежда, что продолжим играть. Потом ошибки привели к пропущенному голу.

И самое противное случилось после этого. У меня давно не было такого, чтобы команды разваливались, поэтому нам предстоит очень серьезный разговор.

Будем принимать меры. Можно все что угодно, но подставляться, когда тебя ударили по обеим щекам, подставлять все остальные места, – в моих командах раньше такого не было принято.

В принципе у нас был соблазн играть, когда был счет 1:2, можно было сделать несколько замен и играть более консервативно. Но мы приняли решение играть в атаку, поэтому ребята здесь в меньшей степени виноваты. В концовке было видно, что они поплыли физически.

Какое‑то время еще нужно на привыкание. Последние минуты – тревожный сигнал. Много работы, и без кардинальной резки мяса будет сложно. По‑доброму мы пытаемся направить, и премии выплатили ребятам впервые за год, но сработало это в обратную сторону. Поздравляю «Локомотив» с победой, – сказал главный тренер «Химок».

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12 комментариев

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svft
кто в курсе, у него долгосрочный контракт?
+9
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Тиль Улленшпигель
Шанс зашел при 2-1, посмотрел на все это и быстренько вышел))
+4
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Cst Cap
Уровень тренерского мастерства равен уровню понимания футбола на МатчТВ. Сплошные разговоры ни о чём. Конспект, записанный со слов Спаллетти потерялся где-то в одной из многочисленных команд. Ай простите, новые кластеры, новые вызовы
+4
0
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dreamstep
Да тут объективно против такого Локомотива ловить было нечего Химкам, хоть Талалаев хоть Гвардиола был бы тренером.
+3
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Uralbary
Ответ svft
кто в курсе, у него долгосрочный контракт?
Тонко)
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Arturitto
У Талалаева ещё есть шанс уволиться из Химок и возглавить ещё кого-то в премьер-лиге в четвёртый раз за сезон.
+2
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Tigo_Volchara93
Ого, а с каких пор решает тренер выплатить им премии или нет ?
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инок
"По игре мы не уступили, нам просто не везёт..." - добавил Талалаев
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Мукунку хороший
Куда теперь собрался стратег.? В Факел или Пари.?)))
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fisher40
Ответ svft
кто в курсе, у него долгосрочный контракт?
норм, всё по плану: разорвать контракты с выплатой неустоек (все в доле). Потом заключить новые контакты.
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