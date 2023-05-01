Иванов назначен на матч «Урал» – ЦСКА в Фонбет Кубке России, Чистяков обслужит игру «Краснодар» – «Акрон»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Первая лига Урал Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Артем Чистяков Акрон Футбол

РФС назначил арбитров на финалы Фонбет Кубка России.

Путь РПЛ. Финал. 2-й матч

3 мая (среда)

«Урал» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Лунев; резервный судья – Алексей Сухой; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков; комиссар – Сергей Змиевский.

Путь регионов. Финал. 1-й этап

3 мая (среда)

«Краснодар» – «Акрон»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Павел Кукуян; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Сергей Зуев; комиссар – Филипп Яковлев. 

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4 комментария

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Abriel
Ответ Ростов-на-Дону
Судья Иванов - лучший друг "зинита". "ЦСКА" - друзья "зинита". У "Урала" нет шансов.
ещё утро, а ты уже накатил...
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Заборостроитель
Ответ Ростов-на-Дону
Судья Иванов - лучший друг "зинита". "ЦСКА" - друзья "зинита". У "Урала" нет шансов.
Вряд ли ЦСКА настолько друг Зенита, как Иванов Гриша.
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