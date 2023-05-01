Хавбек «Локо» Щетинин о травме брата: «Сотрясение мозга. Со стороны смотрелось страшно, но Кирилл чувствует себя хорошо»

Теги Ростов премьер-лига Россия травмы Кирилл Щетинин Михаил Щетинин Футбол

Михаил Щетинин рассказал о самочувствии своего брата Кирилла Щетинина.

Хавбек «Ростова» получил удар в голову от одноклубника Виктора Мелехина в матче Мир РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«У Кирилла все в порядке. Ну как, относительно в порядке. Ничего суперсерьезного, сейчас будет лечиться потихоньку.

Сотрясение мозга, он сильно ударился. Понятное дело, со стороны это смотрелось страшно, но сам Кирилл чувствует себя хорошо — это самое главное.

Думаю, где-то месяцок лечение будет проходить, чтобы полностью восстановиться. Не могу сказать, до конца ли сезона выбыл Кирилл», – сказал полузащитник «Локомотива».

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3 комментария

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Виталий Кузнецов
Здоровья Кириллу! Если зубы целы, то остальное восстановится.
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Алексеич (Ростов-Дон)
При сотрясении положено 2 недели полного покоя. Так что сезон для Щетинина по сути закончен. Ничего, в следующем сезоне наверстает. А пока полного восстановления!!!
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Артем Гладских
Выздоравливай, Кирилл! Болейщики ростова хотят что бы ты поскорее вернулся !)
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