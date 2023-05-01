Хавбек «Локо» Щетинин о травме брата: «Сотрясение мозга. Со стороны смотрелось страшно, но Кирилл чувствует себя хорошо»
Михаил Щетинин рассказал о самочувствии своего брата Кирилла Щетинина.
Хавбек «Ростова» получил удар в голову от одноклубника Виктора Мелехина в матче Мир РПЛ со «Спартаком» (1:1).
«У Кирилла все в порядке. Ну как, относительно в порядке. Ничего суперсерьезного, сейчас будет лечиться потихоньку.
Сотрясение мозга, он сильно ударился. Понятное дело, со стороны это смотрелось страшно, но сам Кирилл чувствует себя хорошо — это самое главное.
Думаю, где-то месяцок лечение будет проходить, чтобы полностью восстановиться. Не могу сказать, до конца ли сезона выбыл Кирилл», – сказал полузащитник «Локомотива».
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