Хавбек «Ростова» Щетинин получил сотрясение мозга и травму шейного отдела позвоночника в матче со «Спартаком». Его увезли на скорой

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия травмы Матч ТВ Даниил Уткин Кирилл Щетинин Виктор Мелехин Футбол

Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин попал в больницу после игры со «Спартаком».

Как передает «Матч ТВ», у него сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника.

На 11-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ футболист получил удар в голову от Виктора Мелехина, защитника своей команды. Он смог продолжить игру, но на 17-й минуте лег на газон и затем заменен на Даниила Уткина.

Щетинина увезли со стадиона на автомобиле скорой помощи и доставили в городскую клиническую больницу имени С. П. Боткина с подозрением на закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника и повреждение зубов верхней челюсти.

Игрок жаловался на головокружение, тошноту, головную боль и боль в области шеи.

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21 комментарий

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Arman FCSM
Скорейшего выздоровления
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Alex Chernov
Здоровья, непонятно зачем его оставили на поле, видно же было что он в нокауте как минимум. 🙃
+16
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Alex Chernov
Ответ Никита Самарин
На "Открытии" играть соперникам Спартака становится опасно. А так Кирюхи здоровья, побыстрее восстановиться!
Он со своим же игроком столкнулся, но ты продолжай ныть, это очень смешно 🙃
+14
-3
+11
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Алексеич (Ростов-Дон)
Если диагноз подтвердится, что весьма вероятно, то сезон для Щетинина скорее всего завершён. Придётся команде играть и за себя, и за него. Кириллу выздоровления!
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Назар Игорь
Минус медицинской бригаде Ростова, после таких столкновений надо немедленно менять игрока.
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Ростов-на-Дону
Здоровья
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vaslover
Дай Бог Кириллу здоровья и скорейшего восстановления.
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Экспертный диван
Скорейшего выздоровления!!!
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Le Jay
Очень жаль. Здоровья, Кириллу.
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aleksandrratnikov60@gmail.com
Ответ Alex Chernov
Он со своим же игроком столкнулся, но ты продолжай ныть, это очень смешно 🙃
Парню скорейшего восстановления. А что касается Мелехина, это что-то. В каждой игре он летит с свыпучиными глазами в соперника. До поры до времени всё сходило с рук, а тут влетел в своего и сломал. Во времена когда я играл, его давно бы вынесли за бровку.
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RusSelMash
Ответ RAMIK
Мерзко поступили южане,когда выпустили его вновь на поле. Хотя было понятно,что он не сможет играть.
Уткин был не совсем готов выйти на замену и потому Щетинин отыграл эти несколько минут, чтобы у Даниила было, хотя бы, немного больше времени, чтобы размяться!!!
Прежде, чем что-то говорить, адекватные люди обычно включают мозги, но у тебя почему-то этого не получилось!!!
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RusSelMash
Ответ Назар Игорь
Минус медицинской бригаде Ростова, после таких столкновений надо немедленно менять игрока.
Уткин был не совсем готов выйти на замену и потому Щетинин отыграл эти несколько минут, чтобы у Даниила было, хотя бы, немного больше времени, чтобы размяться!!!
Прежде, чем что-то говорить, рекомендую тебе включать логику, которая должна будет тебе подсказать, что только-только восстановившемуся после травмы игроку необходимо несколько больше времени на разминку, чтобы не получить рецидив травмы!!!
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Pelerin
Ответ Никита Самарин
На "Открытии" играть соперникам Спартака становится опасно. А так Кирюхи здоровья, побыстрее восстановиться!
О чëм ты?
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Спартакус Москвакус
Ответ Саша Казанов
Про нырки ростовчан и жалостливые глаза кто нибудь расскажет? Как, например, в посте ниже? Здоровья футболисту.
а при чём тут это ? иногда кроме заголовка читать надо ,хотя о чём это я ,виноват Спартак
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RusSelMash
Скорейшего тебе выздоровления, Кирилл!!!
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nolan_90
Шейный отдел это очень неприятно, могу по себе сказать. Скорейшего выздоровления игроку.
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flegmatichen
Поправляйся, Кирилл.
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