Хавбек «Ростова» Щетинин получил сотрясение мозга и травму шейного отдела позвоночника в матче со «Спартаком». Его увезли на скорой

Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин попал в больницу после игры со «Спартаком».

Как передает « », у него сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника.

На 11-й минуте матча 25-го тура Мир футболист получил удар в голову от , защитника своей команды. Он смог продолжить игру, но на 17-й минуте лег на газон и затем заменен на .

увезли со стадиона на автомобиле скорой помощи и доставили в городскую клиническую больницу имени С. П. Боткина с подозрением на закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника и повреждение зубов верхней челюсти.

Игрок жаловался на головокружение, тошноту, головную боль и боль в области шеи.

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