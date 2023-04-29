Хавбек «Ростова» Щетинин получил сотрясение мозга и травму шейного отдела позвоночника в матче со «Спартаком». Его увезли на скорой
Хавбек «Ростова» Кирилл Щетинин попал в больницу после игры со «Спартаком».
Как передает «Матч ТВ», у него сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника.
На 11-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ футболист получил удар в голову от Виктора Мелехина, защитника своей команды. Он смог продолжить игру, но на 17-й минуте лег на газон и затем заменен на Даниила Уткина.
Щетинина увезли со стадиона на автомобиле скорой помощи и доставили в городскую клиническую больницу имени С. П. Боткина с подозрением на закрытую черепно‑мозговую травму, сотрясение головного мозга, а также ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника и повреждение зубов верхней челюсти.
Игрок жаловался на головокружение, тошноту, головную боль и боль в области шеи.
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Прежде, чем что-то говорить, адекватные люди обычно включают мозги, но у тебя почему-то этого не получилось!!!
Прежде, чем что-то говорить, рекомендую тебе включать логику, которая должна будет тебе подсказать, что только-только восстановившемуся после травмы игроку необходимо несколько больше времени на разминку, чтобы не получить рецидив травмы!!!